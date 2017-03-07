Musul Valilik binasÄ± DEAÅž'ta geri alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irakâ€™ta gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nda yer alan valilik binasÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu birkaÃ§ hÃ¼kÃ¼met binasÄ±nÄ± DEAÅžâ€™tan geri aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Irak Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Acil GÃ¼Ã§ler SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Abdulemir el Mehdavi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Irak ordusuna baÄŸlÄ± Ã¶zel kuvvetler DEAÅžâ€™Ä±n son kalesi Musul'daki en Ã¶nemli hÃ¼kÃ¼met binasÄ±nÄ± geri aldÄ±" dedi.
Mehdavi, DEAÅžâ€™Ä±n elinde tuttuÄŸu valilik binasÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere etrafÄ±ndaki birkaÃ§ hÃ¼kÃ¼met binasÄ±nda kontrolÃ¼n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dÃ¼n gece baÅŸlayan operasyonda birÃ§ok militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, 17 Ekim'de Musul'u DEAÅž'tan kurtarma operasyonunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Musul'un doÄŸu yakasÄ±nÄ± ocak sonunda tamamen ele geÃ§iren Irak gÃ¼Ã§leri, 19 Åžubat'tan itibaren kentin batÄ± bÃ¶lgelerinin DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.
Kolombiya'da Odebrecht rÃ¼ÅŸvet skandalÄ±nda bu kez Kolombiya lideri Santos mercek altÄ±nda
Konut ve Kentsel GeliÅŸim BakanÄ± Carson'Ä±n "ABD'ye kÃ¶le gemileriyle gelen gÃ¶Ã§menler" ifadesi tepki Ã§ekti. Carson'Ä±n "kÃ¶lelerle gÃ¶Ã§menleri aynÄ± kefeye koyan" ifadesi Ã¶zellikle sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k eleÅŸtiri aldÄ±.
Kuzey Kore, Malezya vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeden ayrÄ±lmasÄ±nÄ± geÃ§ici olarak yasakladÄ±. Malezya da Kuzey Koreli diplomatlarÄ±n Ã¼lkeden Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na yasak getirdi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, "Kuzey Koreâ€™den gelen ciddi tehdide karÅŸÄ± ABDâ€™nin Japonya ve GÃ¼ney Koreâ€™ye olan gÃ¼Ã§lÃ¼ desteÄŸine" vurgu yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Irakâ€™ta gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nda yer alan valilik binasÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu birkaÃ§ hÃ¼kÃ¼met binasÄ±nÄ± DEAÅžâ€™tan kurtardÄ±
Irak GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§menler BakanÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nevruz, "Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nda evlerinden olan sivillerin sayÄ±sÄ± 57 bine, tÃ¼m kent dÃ¼zeyinde ise 287 bine ulaÅŸtÄ±" dedi
Endonezya'da erkekler, gÃ¼Ã§ sembolÃ¼ olarak "batu" taÅŸÄ±ndan yapÄ±lan kolye, bileklik ve yÃ¼zÃ¼kler takÄ±yor
Ã‡evre kirliliÄŸinin her yÄ±l 1,7 milyon Ã§ocuÄŸun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Bosna Hersek Ä°slam BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Kazavovic, "Ä°nsanlar bazen unvanlarÄ±n MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n birliÄŸinden daha Ã¶nemli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r ancak MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n birliÄŸinden daha Ã¶nemli bir ÅŸey yoktur" dedi
Avrupa BirliÄŸi dÄ±ÅŸiÅŸleri ve savunma bakanlarÄ±, karargah olarak faaliyet yÃ¼rÃ¼tecek Askeri Planlama ve YÃ¶netim Kapasitesinin kurulmasÄ±nÄ± onayladÄ±
Beyaz Saray, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, nÃ¼fusunun Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man 6 Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na 3 ay yeni vize sÄ±nÄ±rlamasÄ± getiren dÃ¼zenlemeyi imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Suriye'nin Halep kentinde yaÅŸananlarÄ± sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼nyaya duyuran Bana, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'e mektup gÃ¶ndererek, Suriyeli Ã§ocuklarÄ± unutmamasÄ±nÄ± ve bÃ¶lgeye gÄ±da ile ilaÃ§ yardÄ±mÄ±nda bulunmasÄ±nÄ± istedi
Barcelona'da, hava kirliliÄŸine karÅŸÄ± 1 Ocak 2019'dan itibaren 20 yaÅŸÄ±n Ã¼stÃ¼ndeki otomobillere hafta iÃ§inde trafiÄŸe Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± getirilecek
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'ye mektup gÃ¶ndererek, ortak hareket edilmesi halinde engellerin Ã¼stesinden gelinebileceÄŸine vurgu yaptÄ±
Suriye'de Esed rejimi, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki alanlara hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±rken, son iki gÃ¼nde onlarca sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Kendini Esed ordusu komutanÄ± olarak tanÄ±tan PYD/PKK militanÄ±, MÃ¼nbiÃ§'te rejim bayraÄŸÄ± dikti