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11:07, 07 Mart 2017 SalÄ±
OrtadoÄŸu
09:37, 07 Mart 2017 SalÄ±

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Musul Valilik binasÄ± DEAÅž'ta geri alÄ±ndÄ±
Musul Valilik binasÄ± DEAÅž'ta geri alÄ±ndÄ±

Irakâ€™ta gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nda yer alan valilik binasÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu birkaÃ§ hÃ¼kÃ¼met binasÄ±nÄ± DEAÅžâ€™tan kurtardÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irakâ€™ta gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nda yer alan valilik binasÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu birkaÃ§ hÃ¼kÃ¼met binasÄ±nÄ± DEAÅžâ€™tan geri aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Irak Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Acil GÃ¼Ã§ler SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Abdulemir el Mehdavi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Irak ordusuna baÄŸlÄ± Ã¶zel kuvvetler DEAÅžâ€™Ä±n son kalesi Musul'daki en Ã¶nemli hÃ¼kÃ¼met binasÄ±nÄ± geri aldÄ±" dedi.

Mehdavi, DEAÅžâ€™Ä±n elinde tuttuÄŸu valilik binasÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere etrafÄ±ndaki birkaÃ§ hÃ¼kÃ¼met binasÄ±nda kontrolÃ¼n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dÃ¼n gece baÅŸlayan operasyonda birÃ§ok militanÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, 17 Ekim'de Musul'u DEAÅž'tan kurtarma operasyonunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Musul'un doÄŸu yakasÄ±nÄ± ocak sonunda tamamen ele geÃ§iren Irak gÃ¼Ã§leri, 19 Åžubat'tan itibaren kentin batÄ± bÃ¶lgelerinin DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular musul deaÅŸ
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