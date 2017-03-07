09:42, 07 Mart 2017 Salı

Trump’tan Japon ve Güney Kore liderlerine telefon

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore'nin füze denemeleri hakkında Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Güney Kore Devlet Başkanına vekalet eden Hwang Kyo-Ahn ile telefonla görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada “Başkan Trump, Kuzey Kore’den gelen ciddi tehdide karşı ABD’nin Japonya ve Güney Kore’ye olan güçlü desteğine vurgu yaptı.” ifadesi kullanıldı.

Trump'ın iki lidere, Kuzey Kore’nin balistik füzelerine karşı Pyongyang yönetimini caydırmak ve Japonya ile Güney Kore’yi savunmak için ABD’nin tüm askeri gücünü seferber etme sözü verdiği belirtilen açıklamada, ABD Başkanı'nın, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un yönetimine “provokatif ve tehditkar eylemlerinin ağır sonuçları olacağını göstermek için” üçlü iş birliğinin önemini vurguladığı kaydedildi.

Gün içerisinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Pentagon sözcüsü Jeff Davis, Pyongyang yönetiminin birçok orta ölçekli füze fırlattığını ve bunlardan dördünün Japon Denizi’nde Japonya Münhasır Ekonomik Bölge kıta sahanlığına düştüğünü söyledi.

Davis füzelerin Kuzey Kore’nin kuzeybatısından fırlatıldığını ve Japon Denizi'nde yaklaşık bin kilometre yol kat ettiğini aktardı.

Trump’tan hemen önce ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de Japon mevkidaşı Totoma Inada ile görüşmüştü.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Washington ile Seul arasında varılan mutabakatla THAAD füze savunma sistemlerinin Güney Kore’ye vardığı bildirildi.