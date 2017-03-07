Kuzey Kore'den Malezya vatandaÅŸlarÄ±na yasak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kuzey Kore, Malezya vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeden ayrÄ±lmasÄ±nÄ± geÃ§ici olarak yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansÄ±, Pyongyang yÃ¶netiminin, Malezya'daki Kuzey Koreli diplomatlar ve Kuzey Kore vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸi konusunda teminat verilinceye kadar Malezya vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeden ayrÄ±lmasÄ±nÄ± geÃ§ici olarak yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Pyonyang yÃ¶netiminin bu kararÄ± Ã¼zerine Malezya, Kuzey Koreli diplomatlarÄ±n Ã¼lkeden ayrÄ±lmasÄ±nÄ± yasakladÄ±.
Yerel basÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re Malezya hÃ¼kÃ¼meti, Kuzey Kore'nin bu sabah Malezya vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeyi terk etmesini geÃ§ici yasaklamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kuzey Kore'nin Kuala Lumpur BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸan personelin Ã¼lkeden Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na yasak getirdi.
Malezya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ahmed Zahid Hamidi, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, kararÄ±n, Pyongyang yÃ¶netiminin Malezya vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Kuzey Kore'den ayrÄ±lmasÄ±nÄ± engellemesine misillime olarak alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Malezya polisi de baÅŸkentte Kuzey Kore bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini kordon altÄ±na aldÄ±. Emniyet gÃ¼Ã§lerinin, bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin bulunduÄŸu sokaÄŸa giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara izin vermediÄŸi belirtildi.
Malezya hÃ¼kÃ¼meti ayrÄ±ca Asya KupasÄ± Ã§erÃ§evesinde 28 Mart'ta Pyongyang'da oynanmasÄ± planlanan Kuzey Kore-Malezya maÃ§Ä±na gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle milli takÄ±mÄ±n gÃ¶nderilmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
"VATANDAÅžLARIMIZI KORUMAK Ã–NCELÄ°ÄžÄ°MÄ°ZDÄ°R"
Bu arada Malezya BaÅŸbakanÄ± Necip Rezak, Pyongyang yÃ¶netimine, Kuzey Kore'deki Malezya vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeden ayrÄ±lmasÄ±na izin vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Necip, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, iki Ã¼lke iliÅŸkileri daha da gerilmeden Kuzey Kore'deki Malezya vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeden ayrÄ±lmasÄ±na derhal izin verilmesini isteyerek, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n rehin tutulmasÄ± anlamÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bu nefret uyandÄ±ran karar, tÃ¼m uluslararasÄ± hukuk ve diplomatik normlarÄ± gÃ¶zardÄ± etmektedir." ifadesini kullandÄ±.
Kuzey Kore'nin kararÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ulusal GÃ¼venlik Konseyi'ni acilen toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Necip, barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir Ã¼lke olan Malezya'nÄ±n tÃ¼m Ã¼lkelerle dostane iliÅŸkiler iÃ§inde olmayÄ± arzu ettiÄŸini sÃ¶yledi ve "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± korumak birincil Ã¶nceliÄŸimizdir. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z tehdit edilmesi halinde gerekli tÃ¼m tedbirleri almakta tereddÃ¼t etmeyeceÄŸiz." dedi.
Malezya BaÅŸbakanÄ± Necip, Kuzey Kore'deki Malezya vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n gÃ¼venliÄŸi teminat altÄ±na alÄ±nÄ±ncaya kadar emniyet genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼ne, Ã¼lkedeki tÃ¼m Kuzey Kore vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Malezya'dan ayrÄ±lmalarÄ±nÄ±n engellenmesi talimatÄ± verdiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.
MALEZYA-KUZEY KORE GERÄ°LÄ°MÄ°
Kuzey Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Kim Jong-un'un Ã¼vey aÄŸabeyi Kim Jong-nam, 13 Åžubat'ta Kuala Lumpur'daki uluslararasÄ± havalimanÄ±nda uÄŸradÄ±ÄŸÄ± VX sinir gazlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
Kuzey Kore'nin Kuala Lumpur BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Kang Chol, Malezya hÃ¼kÃ¼metinin soruÅŸturma sÄ±rasÄ±nda bazÄ± bulgularÄ± gizlediÄŸini, Kuzey Kore aleyhine dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§lerle iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Kang, bu aÃ§Ä±klamasÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ Malezya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Kang Chol, bakanlÄ±ktaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan eleÅŸtirilerine devam etmiÅŸti. Kang'Ä±n, Kim Jong-nam cinayeti sonrasÄ± Malezya makamlarÄ±nÄ± suÃ§layÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ yazÄ±lÄ± Ã¶zÃ¼r dilemesi talebine olumlu cevap vermemesi Ã¼zerine Malezya'da "istenmeyen kiÅŸi" ilan edildiÄŸi ifade edilmiÅŸti. Kang Chol dÃ¼n Ã¼lkeden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Kuzey Kore de hafta sonu Malezya'nÄ±n Pyongyang BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Muhammed Nizan Muhammed'i "istenmeyen kiÅŸi" ilan ederek, 48 saat iÃ§erisinde Ã¼lkeyi terk etmesini istemiÅŸti. Malezya hÃ¼kÃ¼meti, Muhammed'i istiÅŸarelerde bulunmak Ã¼zere 22 Åžubat'ta Ã¼lkeye geri Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Malezya, bu haftadan itibaren Kuzey Kore vatandaÅŸlarÄ±na vize uygulamasÄ±na baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± da duyurmuÅŸtu.
Kolombiya'da Odebrecht rÃ¼ÅŸvet skandalÄ±nda bu kez Kolombiya lideri Santos mercek altÄ±nda
Konut ve Kentsel GeliÅŸim BakanÄ± Carson'Ä±n "ABD'ye kÃ¶le gemileriyle gelen gÃ¶Ã§menler" ifadesi tepki Ã§ekti. Carson'Ä±n "kÃ¶lelerle gÃ¶Ã§menleri aynÄ± kefeye koyan" ifadesi Ã¶zellikle sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k eleÅŸtiri aldÄ±.
Kuzey Kore, Malezya vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeden ayrÄ±lmasÄ±nÄ± geÃ§ici olarak yasakladÄ±. Malezya da Kuzey Koreli diplomatlarÄ±n Ã¼lkeden Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na yasak getirdi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, "Kuzey Koreâ€™den gelen ciddi tehdide karÅŸÄ± ABDâ€™nin Japonya ve GÃ¼ney Koreâ€™ye olan gÃ¼Ã§lÃ¼ desteÄŸine" vurgu yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Irakâ€™ta gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nda yer alan valilik binasÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu birkaÃ§ hÃ¼kÃ¼met binasÄ±nÄ± DEAÅžâ€™tan kurtardÄ±
Irak GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§menler BakanÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nevruz, "Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nda evlerinden olan sivillerin sayÄ±sÄ± 57 bine, tÃ¼m kent dÃ¼zeyinde ise 287 bine ulaÅŸtÄ±" dedi
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Ã‡evre kirliliÄŸinin her yÄ±l 1,7 milyon Ã§ocuÄŸun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi
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Beyaz Saray, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, nÃ¼fusunun Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man 6 Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na 3 ay yeni vize sÄ±nÄ±rlamasÄ± getiren dÃ¼zenlemeyi imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Suriye'nin Halep kentinde yaÅŸananlarÄ± sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼nyaya duyuran Bana, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'e mektup gÃ¶ndererek, Suriyeli Ã§ocuklarÄ± unutmamasÄ±nÄ± ve bÃ¶lgeye gÄ±da ile ilaÃ§ yardÄ±mÄ±nda bulunmasÄ±nÄ± istedi
Barcelona'da, hava kirliliÄŸine karÅŸÄ± 1 Ocak 2019'dan itibaren 20 yaÅŸÄ±n Ã¼stÃ¼ndeki otomobillere hafta iÃ§inde trafiÄŸe Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± getirilecek
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani'ye mektup gÃ¶ndererek, ortak hareket edilmesi halinde engellerin Ã¼stesinden gelinebileceÄŸine vurgu yaptÄ±
Suriye'de Esed rejimi, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki alanlara hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±rken, son iki gÃ¼nde onlarca sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Kendini Esed ordusu komutanÄ± olarak tanÄ±tan PYD/PKK militanÄ±, MÃ¼nbiÃ§'te rejim bayraÄŸÄ± dikti