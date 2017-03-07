10:20, 07 Mart 2017 Salı

Çocuklarımıza Hangi Çocuk Dergilerini Alalım?

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1990’nın başlarında ilkokul öğrencisiydim. Türkiye gazetesinin altın günlerini yaşadığı, pek çok kimsenin bu gazeteye abone olduğu, buna mukabil her evde Rehber Ansiklopedisi ve Türkiye gazetesinin hediye verdiği radyo tiyatrosu tadındaki kasetlerin mevcut olduğu yıllardı. İşte o dönemde biz bir de Türkiye Çocuk dergisine aboneydik. Derginin gelişini heyecanla bekler, elime aldığımda önce baştan sona sayfaları çevirir ve ne var yok gözden geçirirdim. Sonrasında, ilk olarak hoşuma gidenlerden başlamak üzere okurdum güzelce. Aradan on yıllar geçti ve Türkiye Çocuk dergisi hâlâ yayımlanıyor. Bu uzun yayın hayatından dolayı dergi tebriği hak ediyor doğrusu.

Dergiyi, gazeteyi, kitabı çocukluğumdan beri hep sevdim, hala da severim. Salonda iki üç dergi mutlaka bulunur sağda solda.

Bu nostaljik girişi yapmamın sebebi, şu an hangi çocuk dergileri yayınlanıyor, hem onlara bir göz atıp içeriklerine dair bilgi vermek hem de çocuk dergiciliği gibi kıymetli bir alanda yayın yapmanın önemini vurgulamak… Değineceğimiz dergiler şunlar: Diyanet Çocuk, Bilge Çocuk, Bilge Minik, TRT Çocuk, Bilim Çocuk, Meraklı Minik ve Beyaz Bulut dergileri.

Diyanet Çocuk dergisi

İlk dergimiz yine çocukluğumdan hatırladığım bir dergi olan Diyanet Çocuk. Bu dergi, Diyanet’in misyonunu taşıdığı için öğretici yönü ağır basıyor. Dinî bilgilerin çeşitli çizgi hikâye, masal, bulmaca gibi farklı biçimlerde çocuklara verilmeye çalışıldığı bir çocuk dergisi. Ayrıca iki senedir her sayı hediye olarak verdiği ‘Dinî Bilgi Kartları’ mevcut.

Fiyatı uygun olan dergi, gazete dergi bayilerinde satılmıyor. Ancak Diyanet Yayınları satış yerlerinden, müftülüklerden temin edebiliyor veya abone olabiliyorsunuz. Bütün sayıları ve sayfaları Diyanet’in dinî yayınlar sayfasında PDF olarak mevcut. Bu açıdan öğretmenler için de güzel bir kaynak; projeksiyon veya akıllı tahta ile derslerde kaynak olarak kullanmak mümkün.

Bilge Çocuk dergisi

Bilge Çocuk dergisi hakkında daha önce burada bir yazı yazmıştık. Genel kültüre, bilime, tarihe, günlük yaşama ait bilgi ve içeriğin yer aldığı, ilkokul öğrencilerine hitap eden bir dergi. Çok sayıda sayfanın zeka bulmacalarına ayrılması dikkat çekiyor. Her sayı, kartondan yapılmış farklı bir zeka oyununu hediye veriyor. Kaliteli kağıda ve tasarıma sahip bir dergi.

Çok sayıda reklam sayfasının yer alması ise olumsuzluk olarak değerlendirilebilir. Bilge Çocuk’u gazete-dergi bayilerinden temin edebilirsiniz.

Bilge Minik dergisi

Bilge Minik dergisi, Bilge Çocuk dergisinin kardeşi. Hedef kitlesi 4-6 yaş olan dergi etkinlik ağırlıklı. Eşleştirme, fark bulmaca, harf ve sayı alıştırması, boyama gibi okul öncesine yönelik sayfaları var. Dergide dinî anlamda kazanım sağlayacak minik hikayeler de yer alıyor.

Dergiyi, gazete-dergi bayilerinde bulabilirsiniz.

TRT Çocuk dergisi

TRT Çocuk dergisi, adından anlaşıldığı gibi TRT Çocuk kanalının dergisi. Bu nedenle içinde bol bol TRT çocuk kahramanı mevcut. Rafadan Tayfa, İbi, Kuzucuk, Keloğlan, Kösteban, Hezarfen, Ayşe Usta… Televizyondan aşina olunan bu karakterler dergide karşımıza çıkıyor. Televizyona son derece düşkün olan çocukları bu karakterlerle dergi sayfalarında buluşturmak güzel bir düşünce. Böylece dergiyi benimseme ve okuma alışkanlığı kazandırılabilir. Genel kültür, sağlıklı beslenme, hayvanları tanıma, spor dalları ve meslekler hakkında bilgiler yer alıyor. Ayrıca bulmaca eki ve çıkartma hediyesi var her sayıda.

İlkokul dönemine yönelik eğlenceli ve bilgi verici bir dergi. Bu da gazete dergi bayilerinde mevcut.

Bilim Çocuk dergisi

Bilim Çocuk, TUBİTAK tarafından çıkarılan bir kurum dergisi. Hedef kitlesi +6 diyebiliriz. Adından da belli olduğu üzere bilimsel buluşlara, bilgilere yer verilen bir dergi. Şehirlerin planlanmasından yüksek binaların yapılışına, hayvanların çeşitli özelliklerinden uzaya kadar farklı konuların ele alındığı bir dergi. Her sayıda özgün hazırlanmış bilgi ve çeşitli etkinlik kartları hediye veriyor.

TÜBİTAK’ın benimsediği ilkeler doğrultusunda, yer yer evrim teorisini savunur türdeki beyanlarını olumsuzluk olarak değerlendirebiliriz. Gazete-dergi bayilerinde mevcut.

Meraklı Minik dergisi

Meraklı Minik dergisi de Bilim Çocuk’un kardeşi. O da TÜBİTAK tarafından hazırlanıyor. 4- 6 yaşa hitap eden dergi her sayı belirli bir konuyu enine boyuna işliyor. ‘Beyaz balina’, ‘kızıl tilki’, ‘taşıtlar’, ‘evimiz’ gibi bir konu ele alınarak, okul öncesine uygun basit bilgilerle ve görsellerle sunuluyor. Bu derginin en dikkat çeken yönü de hediye verdiği etkinlik ve oyun kartları oluyor.

Çocuklarıyla evde verimli vakit geçirmek isteyen anne babaları tavsiye edilecek bir dergi Meraklı Minik. Gazete-dergi bayilerinden alabilirsiniz.

Beyaz Bulut dergisi

Beyaz Bulut, pek çok yönüyle bahsettiğimiz diğer dergilerden ayrılan bir dergi. Diğerleri kurumlara veya büyük medya şirketine ait dergilerken, Beyaz Bulut’un böyle bir bağlantısı mevcut değil bildiğim kadarıyla. Diğerleri Ankara ve İstanbul merkezli iken, Beyaz Bulut Konya merkezli bir dergi.

Beyaz Bulut’un öne çıkan özelliği ‘çocuk edebiyatı’ dergisi olması. ‘Her yaştan çocuklara edebiyat dergisi’ mottosuyla çıkıyor. ‘Kaliteli çocuk edebiyatı’ yapma ilkesini benimseyen dergi, görsel olarak da çocuklara sanatsal yönü olan görseller sunmayı amaçlıyor.

Bütün gazete-dergi bayilerinden temin etmeniz mümkün olmayan dergiyi, nerelerden alabileceğinizi web sayfalarından öğrenebilirsiniz.

Çocuk dergileri önemli bir misyona sahip

Kurum dergisi olarak adlandırdığımız dergilerde reklam bulunmaması, anne babaları memnun eden, çocukları da olumsuz etkilerden koruyan önemli bir husus.

Bu arada saydığımız bütün dergilerin aylık abonelik imkânı bulunuyor. Her çocuk farklı özelliklere, ilgi alanlarına sahiptir. Bu nedenle çocuğunuza hitap eden dergiyi bulmak, farklı dergiler alıp onun ilgisini gözlemlemek size düşüyor. Dergiyle hemhal olmak, onu almanın heyecanını yaşamak, merakla sayfaları karıştırmak bütün çocukların hakkı. Hele ki ekran bağımlılığının hızla arttığı bu dönemde!

Çocuk dergisi almak için, çocuk sahibi olmak zorunda değilsiniz; çocuklara hediye olarak dergi almak da çok güzel ve sıkça uyguladığım bir fikir. Yarının büyüklerine kültürel anlamda yatırım yapmak için çocuk dergileri önemli bir misyona sahip. Çocuğun dergi almaya maddi manevi anlamda gücü yetmeyeceği için burada biz yetişkinlere, abi ablaya, amca teyzeye, anne babaya düşüyor görev.

Kaynak: Dünya Bizim / Şerife Nihal Zeybek