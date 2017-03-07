10:26, 07 Mart 2017 Salı

Antalya'da kritik Suriye zirvesi





Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD ve Rus mevkidaşlarıyla Antalya'da üçlü zirvede bir araya geldi. Zirvede Suriye ve Irak görüşüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov'un Antalya'da üçlü toplantıda bir araya geldiği bildirildi. GÜNDEM SURİYE VE IRAK Toplantıda Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konuların görüşüldüğü kaydedildi.

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