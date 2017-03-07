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Antalya'da kritik Suriye zirvesi
Antalya'da kritik Suriye zirvesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD ve Rus mevkidaşlarıyla Antalya'da üçlü zirvede bir araya geldi. Zirvede Suriye ve Irak görüşüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov'un Antalya'da üçlü toplantıda bir araya geldiği bildirildi.

GÜNDEM SURİYE VE IRAK

Toplantıda Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konuların görüşüldüğü kaydedildi.



İlgili Konular suriye zirvesi Antalya
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