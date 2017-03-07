Antalya'da kritik Suriye zirvesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov'un Antalya'da üçlü toplantıda bir araya geldiği bildirildi.
Toplantıda Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konuların görüşüldüğü kaydedildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD ve Rus mevkidaşlarıyla Antalya'da üçlü zirvede bir araya geldi. Zirvede Suriye ve Irak görüşüldü
Yozgat'ta Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen 17 polisin 7'si tutuklandı.
Adana'da, Seyhan Belediyesince uygulamaya konan "çöp taksi" hizmetiyle kamyonların giremediği dar sokaklardaki çöpler toplanıyor
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 şüpheli hakkında hazırlanan çatı iddianamesine göre, 15 Temmuz'un ilk şehidi Koruma Astsubayı Piyade Başçavuş Aydın, Özel Kuvvetler mensubu darbecilerin açtığı ateşle şehit oldu
New York polis teşkilatında görev yapan Müslüman Memurlar Derneği üyesi polisler, İstanbul Valiliğini ziyaret etti
Türkiye Diyanet Vakfınca, iç savaş ve siyasi belirsizlik nedeniyle zor günler geçiren Yemen halkı için "Adı Yemen'dir, derdi benimdir" kampanyası başlatıldı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, FETÖ'nün "hava kuvvetleri sorumlusu" olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün tutuklu kardeşi Ahmet Öksüz'ün, Bank Asya'ya çeşitli miktarlarda para yatırdığı kaydedildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK üyelerine yönelik TSK, emniyet unsurları ve güvenlik korucularının yer aldığı 8 bini aşkın personelin katılımıyla düzenlenen müşterek operasyon devam ediyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Erdoğan'ın Almanya'ya dair açıklamalarına destek veren MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür ederek, "Açıklamasıyla asil ve milli duruşunu bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı
İzmir, Giresun, Balıkesir, Edirne, Erzincan, Siirt ve Kilis merkezli FETÖ operasyonlarında, aralarında asker, polis ve akademisyenlerin de bulunduğu 95 kişi gözaltına alındı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 1655 yaşında olduğu tespit edilen "Türkiye'nin en yaşlı" ve "dünyanın meyve veren en yaşlı zeytin ağacı"nın turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı
Marmaraereğlisi ilçesindeki bir kuru yük gemisinde kimyasal maddeden etkilendiği iddia edilen 1 kişi ölü bulundu, 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Milli Eğitim Bakanlığınca, yurt dışında görevlendirmek amacıyla öğretmen seçme sınavı yapılacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bazı Avrupa ülkelerinde referandum etkinliğine izin verilmemesine ilişkin "Avrupa bir felakete doğru gidiyor maalesef, bir uçuruma doğru gidiyor. Ama biz yaklaşık 10 senedir bu Avrupa'yı uyarıyoruz. 'Bakınız ırkçı partiler artıyor...' dedi
Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. İsmail Demir, Savunma Sanayi olarak 400’den fazla projeden oluşan 35 milyar dolarlık portföye sahip olduklarını belirterek, “Bu yıl 5-6 milyar dolarlık iş bağlama potansiyelimiz var. Sadece Katar’dan bu yıl için 2 milyar dolarlık söz aldık” dedi.
Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye'ye ait savaş uçağının enkazının kaldırılması için başlatılan yol açma çalışması sürüyor