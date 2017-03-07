10:38, 07 Mart 2017 SalÄ±

ABD'li bakandan 'kÃ¶lelik' gafÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Konut ve Kentsel GeliÅŸim BakanÄ± Ben Carson'Ä±n "kÃ¶lelerle gÃ¶Ã§menleri aynÄ± kefeye koyan" ifadesi bÃ¼yÃ¼k tepki topladÄ±.

Senatodan geÃ§en hafta onay alan Carson, bakanlÄ±k personeline ilk hitabÄ±nda ABD'deki gÃ¶Ã§menlerin emek ve katkÄ±larÄ±na vurgu yaparak, "Kendileri iÃ§in deÄŸil gelecek nesiller iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar ki onlarÄ±n bu Ã¼lkede tutunmak iÃ§in fÄ±rsatÄ± olsun." dedi.

Carson, ABD'nin bir hayaller ve fÄ±rsatlar Ã¼lkesi olduÄŸunu sÃ¶yledi.

ABD'li siyahi bakan, "Buraya kÃ¶le gemileriyle gelen baÅŸka gÃ¶Ã§menler de vardÄ±. Onlar daha da Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ve daha az kazandÄ±lar." sÃ¶zleriyle Amerika kÄ±tasÄ±na zorla getirilen ve yÃ¼zyÄ±llarca hak ve hÃ¼rriyetlerden yoksun yaÅŸayan kÃ¶leleri "gÃ¶Ã§men" ÅŸeklinde tanÄ±mladÄ±.

SOSYAL MEDYADAKÄ° TEPKÄ°LER

Ben Carson'Ä±n "tarihsel gerÃ§eklikten uzak" sÃ¶zleri Ã¶zellikle sosyal medyada geniÅŸ tepki buldu.

Son seÃ§imde Demokrat Partiden baÅŸkan adayÄ± olan eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hillary Clinton'Ä±n kÄ±zÄ± Chelsea Clinton, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Bu gerÃ§ek olamaz. KÃ¶leler gÃ¶Ã§men deÄŸildiler ve olamazlar." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

TecrÃ¼beli siyahi aktÃ¶r Samuel L. Jackson'Ä±n, "Ben Carson, inanamÄ±yorum! GÃ¶Ã§menler mi? KÃ¶le gemilerinin dibinde mi? Yapma lÃ¼tfen." yorumu, sosyal medya platformunda on binlerce kez retweet edildi.

IrkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± mÃ¼cadele stratejisti TarÄ±k NaÅŸid ise yine Twitter'da, "Ben Carson, 'KÃ¶leler buraya gelip daha az paraya Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶Ã§menlerdi' demiÅŸ. 'Gelmek' derken sÃ¼rÃ¼klenmek ve 'daha az para' derken zÄ±rnÄ±k demek istiyorsun herhalde." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

YORUMLAR ART NÄ°YETLÄ°

AÃ§Ä±klama yapmak durumunda kalan Konut ve Kentsel GeliÅŸim BakanlÄ±ÄŸÄ±, konuyla ilgili sosyal medyadaki yorumlarÄ±, "Bakan'Ä±n sÃ¶zlerinin en art niyetli yorumu." ifadesiyle eleÅŸtirdi.

Eski baÅŸkan aday adayÄ± ve emekli beyin cerrahÄ± Ben Carson, geÃ§en hafta Senatoda 41 ret oyuna karÅŸÄ± 58 kabul oyu alarak BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n kabinesine girdi.

Devlet deneyimi olmayan Carson, CumhuriyetÃ§i Partinin baÅŸkan aday adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yarÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Carson, bu yarÄ±ÅŸtan Ã§ekildikten sonra da Trump'Ä± desteklediÄŸini aÃ§Ä±klayan ilk isimlerden olmuÅŸ ve onu "sessiz halklarÄ±n sesi" olarak nitelendirmiÅŸti.