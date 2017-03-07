Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda rÃ¼ÅŸvet iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Latin Amerika Ã¼lkelerini sarsan Odebrecht rÃ¼ÅŸvet skandalÄ±nda bu kez Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Juan Manuel Santos hakkÄ±nda rÃ¼ÅŸvet iddiasÄ± ortaya atÄ±ldÄ±.
Kolombiya BaÅŸsavcÄ±sÄ± Nestor Humberto Martinez, BrezilyalÄ± inÅŸaat firmasÄ± Odebrecht'in 2014 yÄ±lÄ±nda Santos'un ikinci kez devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na geldiÄŸi seÃ§imler Ã¶ncesinde Panama'da kayÄ±tlÄ± bir ÅŸirket Ã¼zerinden Santos'un kampanyasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten reklam ajansÄ±na 1 milyon dolar Ã¶deme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Martinez, bu Ã¶demenin, ÅŸirketin tahkime giden 100 milyon dolarlÄ±k bir otoyol inÅŸaat projesindeki ihtilaflarÄ± Ã§Ã¶zmek Ã¼zere Santos hÃ¼kÃ¼metinin desteÄŸini almak iÃ§in yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.
BaÅŸsavcÄ±, iddiasÄ±nÄ± hangi delillere dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve bu deliller Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda Santos'a yÃ¶neltilen suÃ§lamanÄ±n ne olduÄŸu konusunda deÄŸerlendirme yapmadÄ±.
Kolombiya'da bankalar dÄ±ÅŸÄ±nda ÅŸirketlerin seÃ§im kampanyalarÄ±na baÄŸÄ±ÅŸ yapmasÄ± yasak. Santos, 2014 seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda bÃ¶yle bir kampanya baÄŸÄ±ÅŸÄ± kabul ettiÄŸine dair ibrazda bulunmamÄ±ÅŸtÄ±.
Ã–te yandan Odebrecht'in Santos'un seÃ§imdeki rakibi muhafazakar aday Oscar Ivan Zuluaga'ya da yardÄ±mda bulunduÄŸu iddia edildi.
BaÅŸsavcÄ± Martinez, ÅŸirket yÃ¶neticilerinin Sao Paolo'daki bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme sÄ±rasÄ±nda Zualaga'yÄ± Brezilya'nÄ±n Ã¶nde gelen siyasi kampaya stratejistlerinden biriyle tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ve onun aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla adayÄ±n kampanyasÄ±na 1,6 milyon dolar para aktardÄ±klarÄ±na dair ellerinde deliller olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.
Santos ve Zualaga iddialara yanÄ±t vermedi.
BrezilyalÄ± inÅŸaat firmasÄ± geÃ§en yÄ±l ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± itiraf pazarlÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmasÄ±nda Latin Amerika Ã¼lkelerinde inÅŸaat ihaleleri almak iÃ§in yetkililere toplam 800 milyon dolar rÃ¼ÅŸvet Ã¶dediÄŸini kabul etmiÅŸti.
Pentagon yetkilisi, "GÃ¼nÃ¼n sonunda kararÄ± Beyaz Saray verecek. Ancak ÅŸu an itibariyle SDG ve ortaklarÄ±mÄ±z ile iÅŸ birliÄŸimiz yÃ¼rÃ¼yor. Bu iÅŸ birliÄŸini deÄŸiÅŸtirecek Ã§ok sebep yok." dedi
Sudan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD yÃ¶netiminin vize sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirmesinden duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± dile getirerek kararÄ±n gÃ¶zden geÃ§irilmesini istedi
Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, "ABD'den bana gelen doÄŸrudan bir mesajda 'Ä°srail'in BatÄ± Åžeria'yÄ± ilhak etmesi halinde Trump yÃ¶netimi ile acil bir kriz yaÅŸanacaÄŸÄ±' iletildi. HÃ¼kÃ¼met bÃ¶yle bir niyetinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koymalÄ±" dedi
ABD Devlet BaÅŸkanÄ± Donald Trump'un gÃ¶Ã§menlere yÃ¶nelik politikalarÄ±nÄ±n belirsizliÄŸine dikkati Ã§ekilerek, NijeryalÄ±lara zorunlu ya da acil bir durum olmadÄ±kÃ§a ABD'ye seyahat etmemeleri uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
Kanada, UkraynalÄ± askerler iÃ§in tasarlanan UNIFIER programÄ±nÄ± 2019 yÄ±lÄ±na kadar uzatacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Kolombiya'da Odebrecht rÃ¼ÅŸvet skandalÄ±nda bu kez Kolombiya lideri Santos mercek altÄ±nda
Konut ve Kentsel GeliÅŸim BakanÄ± Carson'Ä±n "ABD'ye kÃ¶le gemileriyle gelen gÃ¶Ã§menler" ifadesi tepki Ã§ekti. Carson'Ä±n "kÃ¶lelerle gÃ¶Ã§menleri aynÄ± kefeye koyan" ifadesi Ã¶zellikle sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k eleÅŸtiri aldÄ±.
Kuzey Kore, Malezya vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeden ayrÄ±lmasÄ±nÄ± geÃ§ici olarak yasakladÄ±. Malezya da Kuzey Koreli diplomatlarÄ±n Ã¼lkeden Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na yasak getirdi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, "Kuzey Koreâ€™den gelen ciddi tehdide karÅŸÄ± ABDâ€™nin Japonya ve GÃ¼ney Koreâ€™ye olan gÃ¼Ã§lÃ¼ desteÄŸine" vurgu yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Irakâ€™ta gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nda yer alan valilik binasÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu birkaÃ§ hÃ¼kÃ¼met binasÄ±nÄ± DEAÅžâ€™tan kurtardÄ±
Irak GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§menler BakanÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nevruz, "Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nda evlerinden olan sivillerin sayÄ±sÄ± 57 bine, tÃ¼m kent dÃ¼zeyinde ise 287 bine ulaÅŸtÄ±" dedi
Endonezya'da erkekler, gÃ¼Ã§ sembolÃ¼ olarak "batu" taÅŸÄ±ndan yapÄ±lan kolye, bileklik ve yÃ¼zÃ¼kler takÄ±yor
Ã‡evre kirliliÄŸinin her yÄ±l 1,7 milyon Ã§ocuÄŸun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Bosna Hersek Ä°slam BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Kazavovic, "Ä°nsanlar bazen unvanlarÄ±n MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n birliÄŸinden daha Ã¶nemli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r ancak MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n birliÄŸinden daha Ã¶nemli bir ÅŸey yoktur" dedi
Avrupa BirliÄŸi dÄ±ÅŸiÅŸleri ve savunma bakanlarÄ±, karargah olarak faaliyet yÃ¼rÃ¼tecek Askeri Planlama ve YÃ¶netim Kapasitesinin kurulmasÄ±nÄ± onayladÄ±
Beyaz Saray, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, nÃ¼fusunun Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man 6 Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na 3 ay yeni vize sÄ±nÄ±rlamasÄ± getiren dÃ¼zenlemeyi imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi