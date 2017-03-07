10:52, 07 Mart 2017 SalÄ±

Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Santos hakkÄ±nda rÃ¼ÅŸvet iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Latin Amerika Ã¼lkelerini sarsan Odebrecht rÃ¼ÅŸvet skandalÄ±nda bu kez Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Juan Manuel Santos hakkÄ±nda rÃ¼ÅŸvet iddiasÄ± ortaya atÄ±ldÄ±.

Kolombiya BaÅŸsavcÄ±sÄ± Nestor Humberto Martinez, BrezilyalÄ± inÅŸaat firmasÄ± Odebrecht'in 2014 yÄ±lÄ±nda Santos'un ikinci kez devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na geldiÄŸi seÃ§imler Ã¶ncesinde Panama'da kayÄ±tlÄ± bir ÅŸirket Ã¼zerinden Santos'un kampanyasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten reklam ajansÄ±na 1 milyon dolar Ã¶deme yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Martinez, bu Ã¶demenin, ÅŸirketin tahkime giden 100 milyon dolarlÄ±k bir otoyol inÅŸaat projesindeki ihtilaflarÄ± Ã§Ã¶zmek Ã¼zere Santos hÃ¼kÃ¼metinin desteÄŸini almak iÃ§in yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

BaÅŸsavcÄ±, iddiasÄ±nÄ± hangi delillere dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve bu deliller Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda Santos'a yÃ¶neltilen suÃ§lamanÄ±n ne olduÄŸu konusunda deÄŸerlendirme yapmadÄ±.

Kolombiya'da bankalar dÄ±ÅŸÄ±nda ÅŸirketlerin seÃ§im kampanyalarÄ±na baÄŸÄ±ÅŸ yapmasÄ± yasak. Santos, 2014 seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda bÃ¶yle bir kampanya baÄŸÄ±ÅŸÄ± kabul ettiÄŸine dair ibrazda bulunmamÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–te yandan Odebrecht'in Santos'un seÃ§imdeki rakibi muhafazakar aday Oscar Ivan Zuluaga'ya da yardÄ±mda bulunduÄŸu iddia edildi.

BaÅŸsavcÄ± Martinez, ÅŸirket yÃ¶neticilerinin Sao Paolo'daki bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme sÄ±rasÄ±nda Zualaga'yÄ± Brezilya'nÄ±n Ã¶nde gelen siyasi kampaya stratejistlerinden biriyle tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ve onun aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla adayÄ±n kampanyasÄ±na 1,6 milyon dolar para aktardÄ±klarÄ±na dair ellerinde deliller olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

Santos ve Zualaga iddialara yanÄ±t vermedi.

BrezilyalÄ± inÅŸaat firmasÄ± geÃ§en yÄ±l ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± itiraf pazarlÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmasÄ±nda Latin Amerika Ã¼lkelerinde inÅŸaat ihaleleri almak iÃ§in yetkililere toplam 800 milyon dolar rÃ¼ÅŸvet Ã¶dediÄŸini kabul etmiÅŸti.