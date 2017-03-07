11:08, 07 Mart 2017 SalÄ±

Sahil GÃ¼venlik Karadeniz BÃ¶lge KomutanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±





Sahil GÃ¼venlik Karadeniz BÃ¶lge KomutanÄ± Albay Murat Ã–zer, FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nca bu sabah gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Samsun Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan bu sabah operasyonda FethullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÃ–/PDY) kapsamÄ±nda Sahil GÃ¼venlik Karadeniz BÃ¶lge KomutanÄ± Albay Murat Ã–zer, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Halen gÃ¶revde olan Albay Ã–zer ile birlikte 9 kiÅŸinin daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. SoruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

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