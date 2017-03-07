Kanada Ukrayna'daki askeri misyonun görevini iki sene uzattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kanada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne destek vermek amacıyla düzenlediği askeri misyonunun görev süresini Mart 2019 yılına kadar uzatmaya karar verdi.
Kanada Hükümeti’nden gelen açıklamada “Kanada Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın egemenliğini, güvenliğini ve istikrarı güçlendirme çabaları desteklemek için Ukrayna ordusunun potansiyelini güçlendiriyor ve askeri destek sağlıyor” denildi.
qha'da yer alan açıklamada Kanada’nın, UNIFIER operasyonu çerçevesinde, bir dizi alanda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin olanaklarını genişletmeye devam edeceğini belirtildi. Bunların arasında mühimmat imhası, lojistik sistemlerinin modernizasyonu, askeri polis faaliyetleri ve tıbbi eğitim.
Ayrıca Kanada Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna savunma kurumlarında stratejik reformunun gerçekleşmesinde destek verileceği bildirildi.
Aynı zamanda Ukrayna stratejik kurumsal reform savunma kurumlarının uygulanmasında destek sağlayacak.
Kanada Hükümeti, “UNIFIER operasyonu, Kanada hükümetinin mali, insani ve öldürücü olmayan askeri yardım sağlayarak Ukrayna’da demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü desteklemek amacıyla yapılan daha geniş çabalarının bir parçası” diye açıklama yaptı.
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