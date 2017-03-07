11:16, 07 Mart 2017 SalÄ±

BahÃ§eli: Almanya kendini bilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli,Â "Almanya BaÅŸbakanÄ± yanlÄ±ÅŸtan dÃ¶nÃ¼ÅŸ yaparak, gerilimi artÄ±racak eylem ve adÄ±mlardan kaÃ§Ä±nmalÄ±dÄ±r. SabÄ±r ve soÄŸukkanlÄ±lÄ±kla iliÅŸkilerin dÃ¼zeltilmesinin yolu aranmalÄ±dÄ±r. MeÄŸer ki bu yol bulunamÄ±yorsa, bulunamayacaksa, Almanya kendi bilecek, kendi dÃ¼ÅŸen de aÄŸlamayacaktÄ±r. Yeri gelirse kendi yolumuzu kendimiz Ã§izer, kendi sÃ¶kÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ bizzat dikmekten Ã§ekinmez, Ã¼ÅŸenmeyiz." dedi.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸtu.



KonuÅŸmasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda tÃ¼m kadÄ±nlarÄ±n 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutlayan BahÃ§eli, ''KadÄ±na yani insana acÄ±masÄ±zca kÄ±yÄ±lÄ±yorsa ne adamlÄ±ktan ne hoÅŸgÃ¶rÃ¼den asla bahsedilemeyecektir. KadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddet bir insan haklÄ± ihlali olarak coÄŸrafi sÄ±nÄ±r tanÄ±maksÄ±zÄ±n tÃ¼m dÃ¼nyada varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmektedir. Diyoruz ki kadÄ±na uzanan eller kÄ±rÄ±lsÄ±n adalet yerini derhal bulsun'' dedi.

BahÃ§eli'nin aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:

''KadÄ±na yani insana acÄ±masÄ±zca kÄ±yÄ±lÄ±yorsa ne adamlÄ±ktan ne hoÅŸgÃ¶rÃ¼den asla bahsedilemeyecektir. KadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddet bir insan haklÄ± ihlali olarak coÄŸrafi sÄ±nÄ±r tanÄ±maksÄ±zÄ±n tÃ¼m dÃ¼nyada varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmektedir. Diyoruz ki kadÄ±na uzanan eller kÄ±rÄ±lsÄ±n adalet yerini derhal bulsun. TÃ¼m kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutluyorum.

''KESÄ°NLÄ°KLE TÄ°YATRODUR''

Siyasi ve fikri mÃ¼cadelemizde milli bekanÄ±n savunulmasÄ± ayrÄ± bir yere sahiptir. Bizim iÃ§in beka TÃ¼rklÃ¼k TÃ¼rk milleti TÃ¼rk vatanÄ± TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'dir. GeÃ§en hafta cuma gÃ¼nÃ¼ PeÅŸmerge'nin PKK ile Ã§atÄ±ÅŸmasÄ± ÅŸayet Ã§Ä±karlarÄ±n uyumsuzluÄŸundan deÄŸilse kesinlikle tiyatrodur.

''OYUN VAHÅžÄ°DÄ°R, SENARYO ACIMASIZDIR''

Beka oyuncak deÄŸildir, oyun deÄŸildir ÅŸaka deÄŸildir. TesadÃ¼flerin akÄ±ntÄ±sÄ±na asla bÄ±rakÄ±lamayacaktÄ±r. Beka TÃ¼rkiye'dir. Ä°ÅŸte bu sebeple 16 Nisan'da TÃ¼rklÃ¼ÄŸÃ¼n bekasÄ± iÃ§in 'Evet' diyeceÄŸiz. KomÅŸu coÄŸrafyalar adeta kaÄŸÄ±t kuleler gibi devrilmektedir. TÃ¼m menfi ve marazi hesaplar aslÄ±nda TÃ¼rkiye'nin kÃ¶ÅŸeye kÄ±stÄ±rÄ±lmasÄ± maksadÄ±yla planlanmaktadÄ±r. Oyun vahÅŸidir senaryo acÄ±masÄ±zdÄ±r hedef alÃ§aktÄ±r.

''TÃœRKÄ°YE KAYNARSA BERLÄ°N YANACAKTIR''

TÃ¼rk milleti kenetlenmiÅŸ bir halde bÃ¼tÃ¼n haysiyetsiz akÄ±nlarÄ± kÄ±rÄ±p bozguna uÄŸratmaya muktedirdir. Hala mÄ± haÃ§lÄ± aklÄ± devrede? TÃ¼rkiye kaynarsa Berlin yanacaktÄ±r TÃ¼rkiye kaybederse Londra kaÄŸosa yatacaktÄ±r. YÄ±llarca polise kurÅŸun sÄ±kan katiller mÃ¼ttefik Ã¼lkelerce havalarda gezdirildi. TerÃ¶ristler Fransa'da alkÄ±ÅŸlandÄ±. Yoksa Almanya 'HayÄ±r' cephesinde yerini almÄ±ÅŸtÄ±r bizim mi haberimiz olmamÄ±ÅŸtÄ±r? Almanya ÅŸehit kanlarÄ±nda iz ve kanlarÄ± olan maskeli vandallardÄ±r. Almanya'nÄ±n yolu yol deÄŸildir acilen dÃ¶nmelidir. Bu sÃ¶zÃ¼m aynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'ye ÅŸaÅŸÄ± bakan diÄŸer Ã¼lkeler iÃ§in de geÃ§erlidir.

''ALMANYA BAÅžBAKANI YANLIÅžTAN DÃ–NÃœÅž YAPARAK...''

Almanya BaÅŸbakanÄ± yanlÄ±ÅŸtan dÃ¶nÃ¼ÅŸ yaparak, gerilimi artÄ±racak eylem ve adÄ±mlardan kaÃ§Ä±nmalÄ±dÄ±r. SabÄ±r ve soÄŸukkanlÄ±lÄ±kla iliÅŸkilerin dÃ¼zeltilmesinin yolu aranmalÄ±dÄ±r. MeÄŸer ki bu yol bulunamÄ±yorsa, bulunamayacaksa, Almanya kendi bilecek, kendi dÃ¼ÅŸen de aÄŸlamayacaktÄ±r. Yeri gelirse kendi yolumuzu kendimiz Ã§izer, kendi sÃ¶kÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ bizzat dikmekten Ã§ekinmez, Ã¼ÅŸenmeyiz.

''MHP TESLÄ°M OLMAYACAKTIR''

MHP teslim olmayacaktÄ±r. MHP 16 Nisan'da demokrasi arenasÄ±nda millet, devlet, cumhuriyet ve TÃ¼rkiye iÃ§in 'Evet' diyecektir. 'Evet', TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'dir.

''YÃœZ KARASI CHP'YE DERSTÄ°R''

FETÃ–'ye, PKK'ya, PYD-YPG'ye, DHKP-C'ye ve de haÃ§lÄ± kafilesinin yÃ¼zÃ¼ne milli ve saÄŸlam ÅŸamar 'Evet'le vurulacaktÄ±r. 'Evet', sÃ¶zde KÃ¼rdistan paÃ§avrasÄ±na Ã§Ä±tÄ±nÄ± Ã§Ä±karamayan, Mustafa Kemal'in partisi olduÄŸunu sÃ¶yleyen ama tarihiyle Ã§eliÅŸen yÃ¼z karasÄ± CHP'ye derstir.''

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