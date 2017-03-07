11:20, 07 Mart 2017 SalÄ±

Nijerya'dan ABD'ye seyahat uyarÄ±sÄ±





ABD Devlet BaÅŸkanÄ± Donald Trump'un gÃ¶Ã§menlere yÃ¶nelik politikalarÄ±nÄ±n belirsizliÄŸine dikkati Ã§ekilerek, NijeryalÄ±lara zorunlu ya da acil bir durum olmadÄ±kÃ§a ABD'ye seyahat etmemeleri uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Nijerya yÃ¶netimi, vatandaÅŸlarÄ±ndan zorunlu ya da acil durum olmadÄ±kÃ§a ABD'ye seyahat etmemelerini istedi. DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Diaspora BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisi Abike Dabiri-Erewa, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, ABD Devlet BaÅŸkanÄ± Donald Trump'un gÃ¶Ã§menlere yÃ¶nelik politikalarÄ±nÄ±n belirsizliÄŸine dikkati Ã§ekerek, NijeryalÄ±lara zorunlu ya da acil bir durum olmadÄ±kÃ§a ABD'ye seyahat etmemeleri uyarÄ±sÄ± yaptÄ±. AÃ§Ä±klamada, "ABD vizesi olmasÄ±na raÄŸmen son birkaÃ§ haftadÄ±r NijeryalÄ±larÄ±n bu Ã¼lkeye giriÅŸine izin verilmediÄŸi ve Nijerya'ya geri gÃ¶nderildiÄŸine dair raporlar geliyor." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

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