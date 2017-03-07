ABD'nin 'BatÄ± Åžeria' mesajÄ± Ä°srail'i kÄ±zdÄ±rdÄ±!

Ä°srailÂ Savunma BakanÄ±Â Avigdor Liberman,Â ABD'den, "Ä°srail'inÂ iÅŸgalÂ altÄ±nda tuttuÄŸuÂ BatÄ± Åžeria'yÄ± ilhak etmesi halindeÂ TrumpÂ yÃ¶netimi ileÂ krizÂ yaÅŸanacaÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼nde doÄŸrudan bir mesaj aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°srail radyosunun haberine gÃ¶re, Ä°srail Parlamentosu (Knesset) DÄ±ÅŸ iliÅŸkiler ve Savunma Komisyonu toplantÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Liberman, bazÄ± Ä°srailli milletvekillerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n ilhak edilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸunu hatÄ±rlatarak, "hÃ¼kÃ¼metin bÃ¶yle bir niyetinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koymasÄ± gerektiÄŸini" belirtti.
Ä°srail 1967'den beri BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼ iÅŸgal altÄ±nda tutuyor. YaklaÅŸÄ±k 400 bin Yahudi yerleÅŸimcinin illegal olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± BatÄ± Åžeria ile 200 bin Yahudi yerleÅŸimcinin illegal yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± DoÄŸu KudÃ¼s'teki Ä°srail'in varlÄ±ÄŸÄ±, uluslararasÄ± toplum tarafÄ±ndan iÅŸgal olarak tanÄ±mlanÄ±yor. Ä°srail ayrÄ±ca yaklaÅŸÄ±k iki milyon Filistinlinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Gazze Åžeridi'ni 2006'dan beri abluka altÄ±nda tutarak, insani kriz yaÅŸanmasÄ±na neden oluyor.
Pentagon yetkilisi, "GÃ¼nÃ¼n sonunda kararÄ± Beyaz Saray verecek. Ancak ÅŸu an itibariyle SDG ve ortaklarÄ±mÄ±z ile iÅŸ birliÄŸimiz yÃ¼rÃ¼yor. Bu iÅŸ birliÄŸini deÄŸiÅŸtirecek Ã§ok sebep yok." dedi
Sudan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD yÃ¶netiminin vize sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirmesinden duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± dile getirerek kararÄ±n gÃ¶zden geÃ§irilmesini istedi
Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, "ABD'den bana gelen doÄŸrudan bir mesajda 'Ä°srail'in BatÄ± Åžeria'yÄ± ilhak etmesi halinde Trump yÃ¶netimi ile acil bir kriz yaÅŸanacaÄŸÄ±' iletildi. HÃ¼kÃ¼met bÃ¶yle bir niyetinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koymalÄ±" dedi
ABD Devlet BaÅŸkanÄ± Donald Trump'un gÃ¶Ã§menlere yÃ¶nelik politikalarÄ±nÄ±n belirsizliÄŸine dikkati Ã§ekilerek, NijeryalÄ±lara zorunlu ya da acil bir durum olmadÄ±kÃ§a ABD'ye seyahat etmemeleri uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
Kanada, UkraynalÄ± askerler iÃ§in tasarlanan UNIFIER programÄ±nÄ± 2019 yÄ±lÄ±na kadar uzatacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Kolombiya'da Odebrecht rÃ¼ÅŸvet skandalÄ±nda bu kez Kolombiya lideri Santos mercek altÄ±nda
Konut ve Kentsel GeliÅŸim BakanÄ± Carson'Ä±n "ABD'ye kÃ¶le gemileriyle gelen gÃ¶Ã§menler" ifadesi tepki Ã§ekti. Carson'Ä±n "kÃ¶lelerle gÃ¶Ã§menleri aynÄ± kefeye koyan" ifadesi Ã¶zellikle sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k eleÅŸtiri aldÄ±.
Kuzey Kore, Malezya vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeden ayrÄ±lmasÄ±nÄ± geÃ§ici olarak yasakladÄ±. Malezya da Kuzey Koreli diplomatlarÄ±n Ã¼lkeden Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na yasak getirdi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, "Kuzey Koreâ€™den gelen ciddi tehdide karÅŸÄ± ABDâ€™nin Japonya ve GÃ¼ney Koreâ€™ye olan gÃ¼Ã§lÃ¼ desteÄŸine" vurgu yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Irakâ€™ta gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nda yer alan valilik binasÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu birkaÃ§ hÃ¼kÃ¼met binasÄ±nÄ± DEAÅžâ€™tan kurtardÄ±
Irak GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§menler BakanÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nevruz, "Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nda evlerinden olan sivillerin sayÄ±sÄ± 57 bine, tÃ¼m kent dÃ¼zeyinde ise 287 bine ulaÅŸtÄ±" dedi
Endonezya'da erkekler, gÃ¼Ã§ sembolÃ¼ olarak "batu" taÅŸÄ±ndan yapÄ±lan kolye, bileklik ve yÃ¼zÃ¼kler takÄ±yor
Ã‡evre kirliliÄŸinin her yÄ±l 1,7 milyon Ã§ocuÄŸun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Bosna Hersek Ä°slam BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Kazavovic, "Ä°nsanlar bazen unvanlarÄ±n MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n birliÄŸinden daha Ã¶nemli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r ancak MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n birliÄŸinden daha Ã¶nemli bir ÅŸey yoktur" dedi
Avrupa BirliÄŸi dÄ±ÅŸiÅŸleri ve savunma bakanlarÄ±, karargah olarak faaliyet yÃ¼rÃ¼tecek Askeri Planlama ve YÃ¶netim Kapasitesinin kurulmasÄ±nÄ± onayladÄ±
Beyaz Saray, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, nÃ¼fusunun Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man 6 Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na 3 ay yeni vize sÄ±nÄ±rlamasÄ± getiren dÃ¼zenlemeyi imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi