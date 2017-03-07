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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:57, 07 Mart 2017 SalÄ±
Filistin
11:23, 07 Mart 2017 SalÄ±

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ABD'nin 'BatÄ± Åžeria' mesajÄ± Ä°srail'i kÄ±zdÄ±rdÄ±!
ABD'nin 'BatÄ± Åžeria' mesajÄ± Ä°srail'i kÄ±zdÄ±rdÄ±!

Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, "ABD'den bana gelen doÄŸrudan bir mesajda 'Ä°srail'in BatÄ± Åžeria'yÄ± ilhak etmesi halinde Trump yÃ¶netimi ile acil bir kriz yaÅŸanacaÄŸÄ±' iletildi. HÃ¼kÃ¼met bÃ¶yle bir niyetinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koymalÄ±" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srailÂ Savunma BakanÄ±Â Avigdor Liberman,Â ABD'den, "Ä°srail'inÂ iÅŸgalÂ altÄ±nda tuttuÄŸuÂ BatÄ± Åžeria'yÄ± ilhak etmesi halindeÂ TrumpÂ yÃ¶netimi ileÂ krizÂ yaÅŸanacaÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼nde doÄŸrudan bir mesaj aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°srail radyosunun haberine gÃ¶re, Ä°srail Parlamentosu (Knesset) DÄ±ÅŸ iliÅŸkiler ve Savunma Komisyonu toplantÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Liberman, bazÄ± Ä°srailli milletvekillerinin BatÄ± Åžeria'nÄ±n ilhak edilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸunu hatÄ±rlatarak, "hÃ¼kÃ¼metin bÃ¶yle bir niyetinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koymasÄ± gerektiÄŸini" belirtti.

Ä°srail 1967'den beri BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼ iÅŸgal altÄ±nda tutuyor. YaklaÅŸÄ±k 400 bin Yahudi yerleÅŸimcinin illegal olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± BatÄ± Åžeria ile 200 bin Yahudi yerleÅŸimcinin illegal yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± DoÄŸu KudÃ¼s'teki Ä°srail'in varlÄ±ÄŸÄ±, uluslararasÄ± toplum tarafÄ±ndan iÅŸgal olarak tanÄ±mlanÄ±yor. Ä°srail ayrÄ±ca yaklaÅŸÄ±k iki milyon Filistinlinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Gazze Åžeridi'ni 2006'dan beri abluka altÄ±nda tutarak, insani kriz yaÅŸanmasÄ±na neden oluyor.



Ä°lgili Konular filistin ABD Ä°srail
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