11:39, 07 Mart 2017 SalÄ±

Sudan'dan Trump'Ä±n vize yasaÄŸÄ±na tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sudan'Ä±n, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Sudan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu ve nÃ¼fusunun Ã§oÄŸunluÄŸunu MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu 6 Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ±na 90 gÃ¼n sÃ¼reyle vize sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirmesinden duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± dile getirdiÄŸi bildirildi.

Sudan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Trump'Ä±n vize sÄ±nÄ±rlamasÄ±nÄ±n hayata geÃ§irilmesinin bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ ve rahatsÄ±zlÄ±kla karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, Sudan'Ä±n dÃ¼nya barÄ±ÅŸÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±nda kilit rol oynadÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilerek terÃ¶rle mÃ¼cadelede Ã¶nemli bir ortak olduÄŸu konusunda kendisini ispatladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

ABD yÃ¶netimine, Sudan vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik vize sÄ±nÄ±rlamasÄ±nÄ± yeniden gÃ¶zden geÃ§irme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Sudan vatandaÅŸlarÄ±, ABD'de herhangi bir terÃ¶r eylemine karÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸ ve iÅŸlenen suÃ§lara ortak olmamÄ±ÅŸtÄ±r. TerÃ¶rÃ¼n herhangi bir din veya Ä±rkla baÄŸlantÄ±sÄ± yoktur. Bu nedenle terÃ¶rle mÃ¼cadelede sÄ±nÄ±rlamalar getirmek yerine herkesin iÅŸbirliÄŸine ihtiyaÃ§ vardÄ±r." denildi.

Trump'Ä±n dÃ¼n imzaladÄ±ÄŸÄ± yeni vize dÃ¼zenlemesine iliÅŸkin Beyaz Saray'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, vize sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirilen Ã¼lkelerin Ä°ran, Suriye, Somali, Sudan, Yemen ve Libya olduÄŸu, Irak'Ä±n ise listeden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. AyrÄ±ca ABD'nin 4 ay sÃ¼reyle hiÃ§bir Ã¼lkeden mÃ¼lteci kabul etmeyeceÄŸi kaydedilmiÅŸti. Yeni dÃ¼zenleme 16 Martâ€™tan itibaren uygulanmaya baÅŸlayacak.