ErdoÄŸan'Ä±n eski BaÅŸyaveri YazÄ±cÄ±, hakim karÅŸÄ±sÄ±nda | FOTO

FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±ndaÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelikÂ suikast giriÅŸimiÂ ve iki polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 3'Ã¼ firari, 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine devam ediliyor.
MuÄŸla E Tipi KapalÄ± Cezaevinde tutulan sanÄ±klar, sabah saatlerinde yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri eÅŸliÄŸinde davanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Konferans Salonu'na getirildi. BinanÄ±n bahÃ§esinde araÃ§lardan indirilen sanÄ±klar, jandarmalar eÅŸliÄŸinde salona alÄ±ndÄ±.
BinanÄ±n yakÄ±nÄ±nda toplanan Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ, sanÄ±klarÄ± protesto etti. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len aleyhine sloganlar atan vatandaÅŸlar, Ã¼zerinde, "Darbeciler iÃ§in yaÅŸasÄ±n cehennem", "Game over FETÃ–", "Åžizofren FetoÅŸun uÅŸaklarÄ±", "Ä°dam isteriz" gibi TÃ¼rkÃ§e ve Ä°ngilizce dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±. SÄ±k sÄ±k CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan lehine sloganlar da atan vatandaÅŸlar, Ã¼zerinde "Reis seninleyiz" yazÄ±lÄ± ErdoÄŸan'Ä±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±. Protesto sÄ±rasÄ±nda 15 Temmuz ÅŸehitlerinin isimleri okunurken vatandaÅŸlar, "BuradayÄ±z" diye karÅŸÄ±lÄ±k verdi.
FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in bir numaralÄ± sanÄ±k olduÄŸu duruÅŸmada bugÃ¼ne kadar eski TuÄŸgeneral GÃ¶khan Åžahin SÃ¶nmezateÅŸ, eski TuÄŸgeneral Ãœnsal CoÅŸkun, eski BinbaÅŸÄ± ÅžÃ¼krÃ¼ Seymen, eski BinbaÅŸÄ± Taner Berber ve Ã‡iÄŸli 2. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "Ã¼s imamÄ±" olarak anÄ±lan eski Astsubay Zekeriya Kuzu, eski Ã–zel Kuvvetler Tim KomutanÄ± YÃ¼zbaÅŸÄ± Ä°smail YiÄŸit'in de arasÄ±nda bulunduÄŸu tutuklu 32 sanÄ±k dinlendi.
YargÄ±lamanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda, diÄŸer 12 sanÄ±ÄŸÄ±n da dinlenmesinin ardÄ±ndan duruÅŸmanÄ±n ertelenmesi bekleniyor. SavunmasÄ±nÄ± verecek sanÄ±klar arasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eski BaÅŸyaveri Albay Ali YazÄ±cÄ± da bulunuyor.
AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Kadem Mete yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, vatanÄ±n bÃ¶lÃ¼nmez bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne kastedenlerin mahkemede doÄŸruyu sÃ¶ylemesini beklemediklerini kaydetti.
Ä°lk gÃ¼n duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Mete, "Buradaki sanÄ±klar ifadelerinde tamamÄ±yla yalan sÃ¶ylÃ¼yorlar ve kendilerinden eminmiÅŸ gibi konuÅŸuyorlar. Hepsi bir aÄŸÄ±zdan konuÅŸuyor. Biz TÃ¼rk toplumu olarak ciddi bir ÅŸekilde bu vatan hainlerinin buraya getiriliÅŸ ÅŸeklinden, kÄ±lÄ±k kÄ±yafetlerinden rahatsÄ±zÄ±z." dedi.
SanÄ±klarÄ±n tek tip kÄ±yafetle yargÄ±lanmalarÄ±nÄ± isteyen Mete, "BÃ¶yle dÃ¼ÄŸÃ¼ne gelir gibi takÄ±m elbiselerle jÃ¶leli saÃ§larla trafik cezasÄ±ndan yargÄ±lanÄ±yormuÅŸ gibi gelmelerinden Ã§ok rahatsÄ±zÄ±z. Biz TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduÄŸu biliyoruz. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ durumdayÄ±z. BugÃ¼ne kadar kolay kolay vatana hainlikten yargÄ±lanan insanlarla Ã§ok karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±k ama bunlarÄ±n en azÄ±ndan tek tip kÄ±yafet giydirilerek, saÃ§larÄ±nÄ±n usturaya vurularak bu ÅŸekilde getirilmesini istiyoruz. Yoksa bu millet Ã§ok daha farklÄ± eylemler yapmasÄ±nÄ± bilir ama biz burada kendi polisimize jandarmamÄ±za zarar vermemek iÃ§in herhangi bir taÅŸkÄ±nlÄ±kta bulunmuyoruz." diye konuÅŸtu.
Mahkeme salonuna alÄ±nan sanÄ±klarÄ±n vatandaÅŸlara "sÄ±rÄ±tarak" gittiklerini de belirten Mete, MÄ±sÄ±r'da Mursi'ye tek tip kÄ±yafet giydirildiÄŸini, ayaklarÄ±nda zincirle mahkemeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.
Avrupa'nÄ±n bu yargÄ±lamaya ses Ã§Ä±karmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Mete, "Biz bu nedenle belli bir tepkiyi gÃ¶stermekten mahrum kalmayÄ± da kabul etmiyoruz. Bu nedenle toplum vicdanÄ±na hitap edecek ÅŸekilde gerekli dÃ¼zenlemenin yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz." diye konuÅŸtu.
VatandaÅŸlar, sanÄ±klarÄ±n salona alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir sÃ¼re daha slogan attÄ±ktan sonra daÄŸÄ±ldÄ±.
Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe Ä°lÃ§esinde Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda 23 Åžubat'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve dÃ¼n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Sulh Ceza HakimliÄŸinde adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan ABD Adana Konsolosluk TercÃ¼manÄ± Hamza UluÃ§ay, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Almanya, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun konuÅŸma yapmasÄ± iÃ§in ayarlanan ikinci salonu da iptal etti
Dolar/TL, sabah saatlerinde 3,6790'Ä± gÃ¶rmesinin ardÄ±ndan saat 12.00 itibarÄ±yla Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 0,9 azalÄ±ÅŸla 3,6810'dan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor
Avrasya Ekonomik BirliÄŸi baÅŸbakanlarÄ±, KÄ±rgÄ±zistan'da biraraya geldi
ErdoÄŸan, Moskova'da dÃ¼zenlenen TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyinin 6'ncÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak
MuÄŸla'da aÅŸÄ±rÄ±; AydÄ±n, Ä°zmir ve Antalya'nÄ±n batÄ± kesimlerinde ise Ã§ok kuvvetli ve ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸini duyurularak ani sel, su baskÄ±nÄ± ve yÄ±ldÄ±rÄ±m gibi oluÅŸmasÄ± muhtemel risklere karÅŸÄ± uyarÄ± geldi
Erzincan'Ä±n Kemah ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda jandarma Ã¶zel harekat timlerince PKK/KCK'ya yÃ¶nelik 3 bin metre rakÄ±mda dÃ¼zenlenen geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyonda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n maÄŸara, sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±naklarÄ± imha edildi
MEB'in dÃ¼zenlemesiyle, manuel vitesli araÃ§larda girilen direksiyon uygulama sÄ±navlarÄ±nÄ±n ilk dÃ¶rdÃ¼nde baÅŸarÄ±sÄ±z olan kursiyerler, ikinci dÃ¶rt sÄ±nav hakkÄ±nÄ± otomatik vites araÃ§larda kullanabilecek
Bursa-Ankara karayolunun Mezitler mevkisinde yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrildiÄŸi, kazada Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar olduÄŸu bildirildi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimine iliÅŸkin davada bugÃ¼n savunmasÄ±nÄ± verecekler arasÄ±nda ErdoÄŸan'Ä±n eski BaÅŸyaveri Albay Ali YazÄ±cÄ± da bulunuyor
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Almanya BaÅŸbakanÄ±'nÄ±n yanlÄ±ÅŸtan dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Almanya kendi bilecek, kendi dÃ¼ÅŸen de aÄŸlamayacaktÄ±r" dedi
Sahil GÃ¼venlik Karadeniz BÃ¶lge KomutanÄ± Albay Murat Ã–zer, FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nca bu sabah gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, ABD ve Rus mevkidaÅŸlarÄ±yla Antalya'da Ã¼Ã§lÃ¼ zirvede bir araya geldi. Zirvede Suriye ve Irak gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼
Yozgat'ta SoruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve meslekten ihraÃ§ edilen 17 polisin 7'si tutuklandÄ±.
Adana'da, Seyhan Belediyesince uygulamaya konan "Ã§Ã¶p taksi" hizmetiyle kamyonlarÄ±n giremediÄŸi dar sokaklardaki Ã§Ã¶pler toplanÄ±yor
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili 221 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan Ã§atÄ± iddianamesine gÃ¶re, 15 Temmuz'un ilk ÅŸehidi Koruma AstsubayÄ± Piyade BaÅŸÃ§avuÅŸ AydÄ±n, Ã–zel Kuvvetler mensubu darbecilerin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸle ÅŸehit oldu