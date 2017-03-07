11:38, 07 Mart 2017 SalÄ±

ErdoÄŸan'Ä±n eski BaÅŸyaveri YazÄ±cÄ±, hakim karÅŸÄ±sÄ±nda | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±ndaÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelikÂ suikast giriÅŸimiÂ ve iki polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 3'Ã¼ firari, 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine devam ediliyor.

MuÄŸla E Tipi KapalÄ± Cezaevinde tutulan sanÄ±klar, sabah saatlerinde yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri eÅŸliÄŸinde davanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Konferans Salonu'na getirildi. BinanÄ±n bahÃ§esinde araÃ§lardan indirilen sanÄ±klar, jandarmalar eÅŸliÄŸinde salona alÄ±ndÄ±.

BinanÄ±n yakÄ±nÄ±nda toplanan Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ, sanÄ±klarÄ± protesto etti. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len aleyhine sloganlar atan vatandaÅŸlar, Ã¼zerinde, "Darbeciler iÃ§in yaÅŸasÄ±n cehennem", "Game over FETÃ–", "Åžizofren FetoÅŸun uÅŸaklarÄ±", "Ä°dam isteriz" gibi TÃ¼rkÃ§e ve Ä°ngilizce dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±. SÄ±k sÄ±k CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan lehine sloganlar da atan vatandaÅŸlar, Ã¼zerinde "Reis seninleyiz" yazÄ±lÄ± ErdoÄŸan'Ä±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±. Protesto sÄ±rasÄ±nda 15 Temmuz ÅŸehitlerinin isimleri okunurken vatandaÅŸlar, "BuradayÄ±z" diye karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

FETÃ– elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in bir numaralÄ± sanÄ±k olduÄŸu duruÅŸmada bugÃ¼ne kadar eski TuÄŸgeneral GÃ¶khan Åžahin SÃ¶nmezateÅŸ, eski TuÄŸgeneral Ãœnsal CoÅŸkun, eski BinbaÅŸÄ± ÅžÃ¼krÃ¼ Seymen, eski BinbaÅŸÄ± Taner Berber ve Ã‡iÄŸli 2. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "Ã¼s imamÄ±" olarak anÄ±lan eski Astsubay Zekeriya Kuzu, eski Ã–zel Kuvvetler Tim KomutanÄ± YÃ¼zbaÅŸÄ± Ä°smail YiÄŸit'in de arasÄ±nda bulunduÄŸu tutuklu 32 sanÄ±k dinlendi.

YargÄ±lamanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda, diÄŸer 12 sanÄ±ÄŸÄ±n da dinlenmesinin ardÄ±ndan duruÅŸmanÄ±n ertelenmesi bekleniyor. SavunmasÄ±nÄ± verecek sanÄ±klar arasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eski BaÅŸyaveri Albay Ali YazÄ±cÄ± da bulunuyor.

'BÃ–YLE DÃœÄžÃœNE GELÄ°R GÄ°BÄ° GELMELERÄ°NDEN RAHATSIZIZ'

AK Parti Ä°l BaÅŸkanÄ± Kadem Mete yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, vatanÄ±n bÃ¶lÃ¼nmez bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne kastedenlerin mahkemede doÄŸruyu sÃ¶ylemesini beklemediklerini kaydetti.

Ä°lk gÃ¼n duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Mete, "Buradaki sanÄ±klar ifadelerinde tamamÄ±yla yalan sÃ¶ylÃ¼yorlar ve kendilerinden eminmiÅŸ gibi konuÅŸuyorlar. Hepsi bir aÄŸÄ±zdan konuÅŸuyor. Biz TÃ¼rk toplumu olarak ciddi bir ÅŸekilde bu vatan hainlerinin buraya getiriliÅŸ ÅŸeklinden, kÄ±lÄ±k kÄ±yafetlerinden rahatsÄ±zÄ±z." dedi.

SanÄ±klarÄ±n tek tip kÄ±yafetle yargÄ±lanmalarÄ±nÄ± isteyen Mete, "BÃ¶yle dÃ¼ÄŸÃ¼ne gelir gibi takÄ±m elbiselerle jÃ¶leli saÃ§larla trafik cezasÄ±ndan yargÄ±lanÄ±yormuÅŸ gibi gelmelerinden Ã§ok rahatsÄ±zÄ±z. Biz TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduÄŸu biliyoruz. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ durumdayÄ±z. BugÃ¼ne kadar kolay kolay vatana hainlikten yargÄ±lanan insanlarla Ã§ok karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±k ama bunlarÄ±n en azÄ±ndan tek tip kÄ±yafet giydirilerek, saÃ§larÄ±nÄ±n usturaya vurularak bu ÅŸekilde getirilmesini istiyoruz. Yoksa bu millet Ã§ok daha farklÄ± eylemler yapmasÄ±nÄ± bilir ama biz burada kendi polisimize jandarmamÄ±za zarar vermemek iÃ§in herhangi bir taÅŸkÄ±nlÄ±kta bulunmuyoruz." diye konuÅŸtu.

Mahkeme salonuna alÄ±nan sanÄ±klarÄ±n vatandaÅŸlara "sÄ±rÄ±tarak" gittiklerini de belirten Mete, MÄ±sÄ±r'da Mursi'ye tek tip kÄ±yafet giydirildiÄŸini, ayaklarÄ±nda zincirle mahkemeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Avrupa'nÄ±n bu yargÄ±lamaya ses Ã§Ä±karmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Mete, "Biz bu nedenle belli bir tepkiyi gÃ¶stermekten mahrum kalmayÄ± da kabul etmiyoruz. Bu nedenle toplum vicdanÄ±na hitap edecek ÅŸekilde gerekli dÃ¼zenlemenin yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz." diye konuÅŸtu.

VatandaÅŸlar, sanÄ±klarÄ±n salona alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir sÃ¼re daha slogan attÄ±ktan sonra daÄŸÄ±ldÄ±.