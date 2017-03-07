11:51, 07 Mart 2017 SalÄ±

Bursa-Ankara yolunda kaza: 6 Ã¶lÃ¼





Bursa-Ankara karayolunun Mezitler mevkisinde yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrildiÄŸi, kazada Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar olduÄŸu bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bursa-Ankara karayolunun Mezitler mevkisinde bir otobÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 6 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, 16 KT 064 plakalÄ± bir yolcu otobÃ¼sÃ¼, Mezit-7 mevkisinde virajÄ± alamayarak refÃ¼je devrildi. Olay yerine Ã§ok sayÄ±da ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere gÃ¶re 6 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, yaralanan Ã§ok sayÄ±da yolcu ambulanslarla Ã§evredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. OtobÃ¼steki yolcularÄ±n, TÃ¼rk Metal SendikasÄ± tarafÄ±ndan KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ etkinliÄŸine katÄ±lmak Ã¼zere Ankara'ya gidenler olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. YolcularÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunun, sendikanÄ±n Bursa Åžubesi Ã¼yesi kadÄ±nlardan oluÅŸtuÄŸu bildirildi. Â

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