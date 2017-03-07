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12:58, 07 Mart 2017 SalÄ±
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11:51, 07 Mart 2017 SalÄ±

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Bursa-Ankara yolunda kaza: 6 Ã¶lÃ¼
Bursa-Ankara yolunda kaza: 6 Ã¶lÃ¼

Bursa-Ankara karayolunun Mezitler mevkisinde yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrildiÄŸi, kazada Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar olduÄŸu bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bursa-Ankara karayolunun Mezitler mevkisinde bir otobÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 6 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi yaralandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, 16 KT 064 plakalÄ± bir yolcu otobÃ¼sÃ¼, Mezit-7 mevkisinde virajÄ± alamayarak refÃ¼je devrildi.

Olay yerine Ã§ok sayÄ±da ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere gÃ¶re 6 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, yaralanan Ã§ok sayÄ±da yolcu ambulanslarla Ã§evredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

OtobÃ¼steki yolcularÄ±n, TÃ¼rk Metal SendikasÄ± tarafÄ±ndan KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ etkinliÄŸine katÄ±lmak Ã¼zere Ankara'ya gidenler olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

YolcularÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunun, sendikanÄ±n Bursa Åžubesi Ã¼yesi kadÄ±nlardan oluÅŸtuÄŸu bildirildi.

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Ä°lgili Konular ankara bursa yolu
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