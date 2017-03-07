11:51, 07 Mart 2017 SalÄ±

Bursa-Ankara yolunda otobÃ¼s devrildi: 7 Ã¶lÃ¼





Bursa-Ankara karayolunun Mezitler mevkisinde yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrildiÄŸi kazada 7 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 33 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bursa-Ankara karayolunda otobÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu 7 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 33 kiÅŸi yaralandÄ±.Â



AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Mehmet TÃ¼zÃ¼n idaresindeki 16 KT 064 plakalÄ± yolcu otobÃ¼sÃ¼, Mezit-7 mevkisinde virajÄ± alamayarak refÃ¼je devrildi.Â



Olay yerine Ã§ok sayÄ±da ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.Â



Kazada, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ TÃ¼zÃ¼n ile 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 33 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±larÄ±n 29'u Ä°negÃ¶l ve 2'si Bilecik'teki devlet hastanelerine, 2'sinin ise Ä°negÃ¶l'deki Ã¶zel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â KADINLAR GÃœNÃœ ETKÄ°NLÄ°ÄžÄ°NE GÄ°DÄ°YORLARDI OtobÃ¼steki yolcularÄ±n, TÃ¼rk Metal SendikasÄ± tarafÄ±ndan KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ etkinliÄŸine katÄ±lmak Ã¼zere Ankara'ya gidenler olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. YolcularÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunun, sendikanÄ±n Bursa Åžubesi Ã¼yesi kadÄ±nlardan oluÅŸtuÄŸu bildirildi.

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