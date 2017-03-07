12:02, 07 Mart 2017 SalÄ±

Ehliyet alacaklar iÃ§in 'otomatik' dÃ¼zenlemesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB) Ã–zel Motorlu TaÅŸÄ±t SÃ¼rÃ¼cÃ¼leri Kursu YÃ¶netmeliÄŸi'nde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle, manuel vitesli araÃ§larda girilenÂ direksiyon uygulama sÄ±navlarÄ±nÄ±n ilk dÃ¶rdÃ¼nde baÅŸarÄ±sÄ±z olan kursiyerler, istemeleri halinde ikinci dÃ¶rt sÄ±nav hakkÄ±nÄ± otomatik vites araÃ§larda kullanabilecek.

MEB yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, yeni dÃ¼zenlemeyleÂ sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kurslarÄ±nÄ±n niteliklerinin daha da artÄ±rÄ±lmasÄ± amaÃ§landÄ±.

Yeni dÃ¼zenlemeye gÃ¶re, bir ilÃ§ede faaliyet gÃ¶sterebilecek sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursu sayÄ±sÄ±, TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumunca her yÄ±l belirlenen nÃ¼fus sayÄ±larÄ± dikkate alÄ±narak bakanlÄ±kÃ§a tespit edilecek.

NÃ¼fusu 10 bin ile 20 bin arasÄ±ndaki ilÃ§elerde bir, 20 binden 30 bine kadar olan ilÃ§elerde iki, 30 binden sonra 50 bine kadar olan ilÃ§elerde Ã¼Ã§, 50 binden sonraki her 50 bin nÃ¼fus iÃ§in ise Ã¼Ã§ kurs aÃ§Ä±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

NÃ¼fusu 10 binin altÄ±ndaki ilÃ§elerde ise sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursu aÃ§Ä±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n olmayacak. Kurs aÃ§Ä±labileceÄŸi ilan edilen ilÃ§eler iÃ§in talep edenlerin Ã¶n baÅŸvurusu, bakanlÄ±kÃ§a oluÅŸturulacak modÃ¼l Ã¼zerinden alÄ±nacak.

SINAV SÃœREÃ‡LERÄ°NE YÃ–NELÄ°K DÃœZENLEMELER

YÃ¶netmelik deÄŸiÅŸikliÄŸiyle, direksiyon eÄŸitimi ve sÄ±nav sÃ¼reÃ§lerinin iyileÅŸtirilmesine yÃ¶nelik ciddi hÃ¼kÃ¼mler de getirildi.

SÃ¼rÃ¼cÃ¼ kurslarÄ±nca yapÄ±lan Ã¶n sÄ±navda baÅŸarÄ± saÄŸlamalarÄ±na raÄŸmen bakanlÄ±k tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen sÄ±navda baÅŸarÄ±sÄ±z olan kursiyerlerin oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 55'in Ã¼zerinde olmasÄ± halinde, kursa idari para cezasÄ± uygulanacak.

Her yÄ±l sonunda valiliklerce oluÅŸturulacak komisyon tarafÄ±ndan belirlenen taban kayÄ±t Ã¼cretine aykÄ±rÄ± hareket eden kurslara da idari para cezasÄ± uygulanacak.

DeÄŸiÅŸiklikle, kursiyerlerin derse devam durumlarÄ±nÄ±n yerinde kontrolÃ¼ iÃ§in il veya ilÃ§e milli eÄŸitim mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerince personel gÃ¶revlendirilebilecek.

Manuel vitesli araÃ§larda direksiyon uygulama sÄ±navÄ±na giren ve bunlarÄ±n ilk dÃ¶rdÃ¼nde baÅŸarÄ±sÄ±z olan kursiyerlerin, dilerlerse ikinci dÃ¶rt sÄ±nav hakkÄ±nÄ± otomatik vites araÃ§larda kullanabilmesine imkan tanÄ±ndÄ±.

MEB yetkilileri, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kurslarÄ±nda verilen eÄŸitimlerin ciddiyetini artÄ±rmanÄ±n ve kurallÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ yetiÅŸtirmenin bakanlÄ±ÄŸÄ±n en Ã¶nemli hassasiyetlerinden biri olduÄŸunu vurguladÄ±.

Yetkililer, direksiyon uygulama sÄ±navlarÄ±nda tablet bilgisayarlar Ã¼zerinden deÄŸerlendirme yapÄ±lmasÄ±na imkan tanÄ±yacak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n da tamamlanmak Ã¼zere olduÄŸunu bildirdi.