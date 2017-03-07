12:11, 07 Mart 2017 SalÄ±

3 bin metre rakÄ±mda PKK'ya bÃ¼yÃ¼k operasyon | FOTO





Erzincan'Ä±n Kemah ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda jandarma Ã¶zel harekat timlerince PKK/KCK'ya yÃ¶nelik 3 bin metre rakÄ±mda dÃ¼zenlenen geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyonda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n maÄŸara, sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±naklarÄ± imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Erzincan ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â KemahÂ ilÃ§esinin Munzur-Mercan DaÄŸlarÄ± MeyvanlÄ± Vadisi bÃ¶lgesinde, 3 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Ã¶zel harekat timlerince PKK/KCK'ya yÃ¶nelik geniÅŸ Ã§aplÄ±Â operasyonÂ baÅŸlatÄ±ldÄ±. KÄ±rsal bÃ¶lgede ve karla kaplÄ± zorlu arazi ÅŸartlarÄ±nda "kobra" helikopterleri desteÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirilen ve "Åžehit Jandarma BinbaÅŸÄ± YÄ±lmaz TankÃ¼l" adÄ± verilen operasyon, 3 bin metre rakÄ±mda ve sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 15 derece soÄŸukta yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼. Olumsuz hava koÅŸullarÄ±na raÄŸmen MehmetÃ§ik tarafÄ±ndan kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len ve 5 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ sona eren operasyonda, PKK/KCK'nÄ±n geÃ§miÅŸ yÄ±llarda kullandÄ±ÄŸÄ± belirtilen maÄŸara, sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±naklar imha edildi. Operasyona iliÅŸkin fotoÄŸraflar da basÄ±n mensuplarÄ±na daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.