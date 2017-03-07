12:15, 07 Mart 2017 SalÄ±

Meteoroloji'den 4 il iÃ§in sel uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, MuÄŸla'da aÅŸÄ±rÄ±; AydÄ±n, Ä°zmir ve Antalya'nÄ±n batÄ± kesimlerinde ise Ã§ok kuvvetli ve ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸini duyurdu.

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle ani sel, su baskÄ±nÄ± ve yÄ±ldÄ±rÄ±m gibi oluÅŸmasÄ± muhtemel risklere karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunularak, ÅŸÃ¶yle denildi:

"YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re; Ã¼lkemizin batÄ± kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren etkisini arttÄ±racak saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak ÅŸeklindeki yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Ã‡arÅŸamba ve PerÅŸembe gÃ¼nleri MuÄŸla'da ÅŸiddetli ve yer yer aÅŸÄ±rÄ± (100 mm Ã¼zeri) , Ä°zmir, AydÄ±n ve Antalya illerimizin batÄ± kesimlerinde Ã§ok kuvvetli ve yer yer ÅŸiddetli (50-100 mm) olmasÄ± bekleniyor. Åžiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarla birlikte rÃ¼zgarÄ±n da gÃ¼ney yÃ¶nlerden kuvvetli ve yer yer kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesi beklendiÄŸinden meydana gelebilecek sel, su baskÄ±nÄ±, hortum, yerel dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r."