12:19, 07 Mart 2017 SalÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, cuma gÃ¼nÃ¼ Rusya'da





ErdoÄŸan, Moskova'da dÃ¼zenlenen TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyinin 6'ncÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyinin (ÃœDÄ°K) 6'ncÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmak iÃ§in 10 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼ Moskova'ya gidecek. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ErdoÄŸan ile Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in baÅŸkanlÄ±klarÄ±nda dÃ¼zenlenecek ÃœDÄ°K toplantÄ±sÄ±na, ilgili bakanlarÄ±n da katÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. ToplantÄ±da, TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±ndaki ikili iliÅŸkilerin tÃ¼m yÃ¶nleriyle kapsamlÄ± ÅŸekilde ele alÄ±nmasÄ±, ayrÄ±ca baÅŸta Suriye olmak Ã¼zere iki Ã¼lkeyi ilgilendiren bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± sorunlar hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulmasÄ± da Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ä°ki Ã¼lke iliÅŸkilerinin geliÅŸtirilmesine katkÄ± saÄŸlamasÄ± beklenen ziyaret sÄ±rasÄ±nda, Ã§eÅŸitli anlaÅŸmalar da imzalanacak.

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