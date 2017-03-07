12:32, 07 Mart 2017 SalÄ±

AEB BaÅŸbakanlar Zirvesi BiÅŸkek'te yapÄ±ldÄ±





Avrasya Ekonomik BirliÄŸi baÅŸbakanlarÄ±, KÄ±rgÄ±zistan'da biraraya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avrasya Ekonomik BirliÄŸi (AEB) Ã¼ye Ã¼lkelerin baÅŸbakanlarÄ±, dÃ¶nem baÅŸkanÄ± KÄ±rgÄ±zistan'da bir araya geldi. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KonutlarÄ±ndaki Kongre Salonu'nda yapÄ±lan toplantÄ± Ã¶ncesinde KÄ±rgÄ±zistan BaÅŸbakanÄ± Sooronbay Ceenbekov konuk Kazakistan BaÅŸbakanÄ± BakÄ±tcan Sagintayev'i karÅŸÄ±ladÄ±.

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