12:31, 07 Mart 2017 SalÄ±

GÄ±dalara eklenebilecek vitamin ve minerallere AB standartÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Vitamin,Â mineral ve belirli diÄŸer Ã¶ÄŸelerinÂ gÄ±dalara eklenmesine iliÅŸkin usul ve esaslar, Avrupa BirliÄŸinin ilgili mevzuatÄ±na uyum Ã§erÃ§evesinde yeniden dÃ¼zenlendi.

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "TÃ¼rk GÄ±da KodeksiÌ‡ GÄ±dalara ViÌ‡tamiÌ‡nler, MiÌ‡neraller ve BeliÌ‡rliÌ‡ DiÌ‡ÄŸer Ã–ÄŸeleriÌ‡n EklenmesiÌ‡ HakkÄ±nda YÃ¶netmeliÌ‡k" Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

YÃ¶netmelikle, tÃ¼keticilerin korunmasÄ± amacÄ±yla vitaminler, mineraller ve belirli diÄŸer Ã¶gelerin gÄ±dalara eklenmesine iliÅŸkin usul ve esaslar belirlendi.

Avrupa BirliÄŸi'ne uyum Ã§erÃ§evesinde dÃ¼zenlenen yÃ¶netmelik kapsamÄ±nda, insan vÃ¼cudu tarafÄ±ndan biyolojik olarak kullanÄ±labilen formlardaki vitaminler ve mineraller, genellikle gÄ±danÄ±n yapÄ±sÄ±nda doÄŸal olarak bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, belirlenen durumlarda gÄ±dalara eklenebilecek. Ã–rneÄŸin, sÃ¶z konusu maddelerin eksikliÄŸinin klinik veya subklinik kanÄ±t ile ispatlanabildiÄŸi veyaÂ besin Ã¶ÄŸelerinin alÄ±m dÃ¼zeyinin dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸunun tahminen gÃ¶sterilebildiÄŸi nÃ¼fusta veya nÃ¼fusun belirli gruplarÄ±nda gÃ¶rÃ¼len vitamin veya mineral yetersizliÄŸinde bu maddeler gÄ±dalara konulabilecek.

Ã–zel mevzuat hÃ¼kÃ¼mleri saklÄ± kalmak kaydÄ±yla meyveler, sebzeler, kÄ±rmÄ±zÄ± et, kanatlÄ± eti ve balÄ±k dahil iÅŸlenmemiÅŸ gÄ±dalara vitamin ve mineraller eklenemeyecek.

GÄ±dalara eklenebilecek vitamin, mineral ve diÄŸer Ã¶ÄŸeler ile ilgili yeni baÅŸvurular veya deÄŸerlendirme talepleri BakanlÄ±kÃ§a deÄŸerlendirilecek. BakanlÄ±k, deÄŸerlendirme aÅŸamasÄ±nda gerekli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hallerde oluÅŸturulacak Bilimsel Komisyonun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne baÅŸvuracak.

YÃ¶netmelik kapsamÄ±nda faaliyet gÃ¶steren gÄ±da iÅŸletmecilerine 31 AralÄ±k 2019'a kadar sÃ¶z konusu hÃ¼kÃ¼mlere uyma zorunluluÄŸu getirildi.Â