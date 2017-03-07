GÄ±dalara eklenebilecek vitamin ve minerallere AB standartÄ±

Vitamin,Â mineral ve belirli diÄŸer Ã¶ÄŸelerinÂ gÄ±dalara eklenmesine iliÅŸkin usul ve esaslar, Avrupa BirliÄŸinin ilgili mevzuatÄ±na uyum Ã§erÃ§evesinde yeniden dÃ¼zenlendi.
GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "TÃ¼rk GÄ±da KodeksiÌ‡ GÄ±dalara ViÌ‡tamiÌ‡nler, MiÌ‡neraller ve BeliÌ‡rliÌ‡ DiÌ‡ÄŸer Ã–ÄŸeleriÌ‡n EklenmesiÌ‡ HakkÄ±nda YÃ¶netmeliÌ‡k" Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.
YÃ¶netmelikle, tÃ¼keticilerin korunmasÄ± amacÄ±yla vitaminler, mineraller ve belirli diÄŸer Ã¶gelerin gÄ±dalara eklenmesine iliÅŸkin usul ve esaslar belirlendi.
Avrupa BirliÄŸi'ne uyum Ã§erÃ§evesinde dÃ¼zenlenen yÃ¶netmelik kapsamÄ±nda, insan vÃ¼cudu tarafÄ±ndan biyolojik olarak kullanÄ±labilen formlardaki vitaminler ve mineraller, genellikle gÄ±danÄ±n yapÄ±sÄ±nda doÄŸal olarak bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, belirlenen durumlarda gÄ±dalara eklenebilecek. Ã–rneÄŸin, sÃ¶z konusu maddelerin eksikliÄŸinin klinik veya subklinik kanÄ±t ile ispatlanabildiÄŸi veyaÂ besin Ã¶ÄŸelerinin alÄ±m dÃ¼zeyinin dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸunun tahminen gÃ¶sterilebildiÄŸi nÃ¼fusta veya nÃ¼fusun belirli gruplarÄ±nda gÃ¶rÃ¼len vitamin veya mineral yetersizliÄŸinde bu maddeler gÄ±dalara konulabilecek.
Ã–zel mevzuat hÃ¼kÃ¼mleri saklÄ± kalmak kaydÄ±yla meyveler, sebzeler, kÄ±rmÄ±zÄ± et, kanatlÄ± eti ve balÄ±k dahil iÅŸlenmemiÅŸ gÄ±dalara vitamin ve mineraller eklenemeyecek.
GÄ±dalara eklenebilecek vitamin, mineral ve diÄŸer Ã¶ÄŸeler ile ilgili yeni baÅŸvurular veya deÄŸerlendirme talepleri BakanlÄ±kÃ§a deÄŸerlendirilecek. BakanlÄ±k, deÄŸerlendirme aÅŸamasÄ±nda gerekli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hallerde oluÅŸturulacak Bilimsel Komisyonun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne baÅŸvuracak.
YÃ¶netmelik kapsamÄ±nda faaliyet gÃ¶steren gÄ±da iÅŸletmecilerine 31 AralÄ±k 2019'a kadar sÃ¶z konusu hÃ¼kÃ¼mlere uyma zorunluluÄŸu getirildi.Â
Vitamin, mineral ve belirli diÄŸer Ã¶gelerin gÄ±dalara eklenmesine iliÅŸkin usul ve esaslar, Avrupa BirliÄŸi'nin ilgili mevzuatÄ±na uyum Ã§erÃ§evesinde belirlendi
Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca bu yÄ±l TÃ¼rkiye'nin 21 ilinde nikah baÅŸvurusunda bulunan tÃ¼m Ã§iftlere evlilik Ã¶ncesi eÄŸitim kitaplarÄ± daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lacak
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Evlenen Ã§iftlerin sayÄ±sÄ± 2016'da bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 1,4 azalarak 594 bin 493 oldu. BoÅŸanan Ã§iftlerin sayÄ±sÄ± da bu dÃ¶nemde bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 4,3 azalarak 126 bin 164 olarak gerÃ§ekleÅŸti.
DiÅŸ eksikliÄŸi, zaman iÃ§ersinde bireylerde duygusal travmaya neden oluyor
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, "VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hem daha rahat edeceÄŸi hem daha konforlu hizmet alabileceÄŸi hem de daha kaliteli bir saÄŸlÄ±k hizmeti geliÅŸtirmek Ã¼zere bu ikinci dÃ¶neme baÅŸlÄ±yoruz" dedi
Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± ve Kardiyoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Canan Karatay, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ekmek, bal ve pekmezden uzak durulmasÄ± gerektiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼
DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu'nun saÄŸlÄ±k merkezi konumundaki DiyarbakÄ±r'da Kamu Hastaneleri BirliÄŸi, hastalarÄ±n ÅŸikayetlerini, gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve Ã¶nerilerini iletebileceÄŸi "WhatsApp Destek HattÄ±"nÄ± uygulamaya koydu
AEÃœ TÄ±p FakÃ¼ltesi Kulak Burun BoÄŸaz Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Yrd. DoÃ§. Dr. Avcu, "Mevsim deÄŸiÅŸimlerinde alerjik bÃ¼nyeli kiÅŸilerin burnu etkilenmekte, aÄŸÄ±zdan solunuma zorlandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in geniz akÄ±ntÄ±sÄ± ile boÄŸazda aÄŸrÄ± ve kaÅŸÄ±ntÄ± oluÅŸmakta" dedi
ABD Ulusal SaÄŸlÄ±k EnstitÃ¼leri, Ä°ngiliz iki firma tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen ve sivrisinek salyasÄ± yoluyla bulaÅŸan tÃ¼m hastalÄ±klara karÅŸÄ± toplu olarak etki gÃ¶stereceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len yeni bir aÅŸÄ±nÄ±n test aÅŸamasÄ± iÃ§in 60 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ arÄ±yor
Otizmin, belirtileri ortaya Ã§Ä±kmadan Ã¶nce MR ile teÅŸhis edilebileceÄŸi belirtildi
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SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, yenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±mlarÄ±nda annelerin de yer alabileceÄŸi bÃ¶lÃ¼mlerin olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek "Anneyi bebekten niye uzak tutuyoruz? Her yenidoÄŸanÄ±n, annesinin Ã§oÄŸu zaman yanÄ±nda kalabileceÄŸi ÅŸekilde mekanlar yapÄ±lmalÄ±" dedi.
Su ÃœrÃ¼nleri TanÄ±tÄ±m Grubu BaÅŸkanÄ± KÄ±zÄ±ltan, "Ege Ãœniversitesi Su ÃœrÃ¼nleri FakÃ¼ltesine yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z analizlerde de TÃ¼rk balÄ±klarÄ± levrek ve Ã§ipuranÄ±n omega 3 zengini olduÄŸu ortaya konuldu" dedi