12:40, 07 Mart 2017 SalÄ±

Dolar/TL'de dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ hÄ±zlandÄ±





Dolar/TL, sabah saatlerinde 3,6790'Ä± gÃ¶rmesinin ardÄ±ndan saat 12.00 itibarÄ±yla Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 0,9 azalÄ±ÅŸla 3,6810'dan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Dolar/TL, gÃ¼ne 3,7150 seviyelerinden baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ivme kazanan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ ile 3,68'inÂ altÄ±na geriledi. KÃ¼resel piyasalarda azalanÂ dolarÂ talebi ve TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±nÄ±n (TCMB) devam eden hamleleri ile dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ ivme kazananÂ dolar/TL, 3,6790'Ä±Â gÃ¶rmesinin ardÄ±ndan saat 12.00Â itibarÄ±yla Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 0,9 azalÄ±ÅŸla 3,6810'dan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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