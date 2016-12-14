Dolar/TL'de dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ hÄ±zlandÄ±

Dolar/TL, gÃ¼ne 3,7150 seviyelerinden baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ivme kazanan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ ile 3,68'inÂ altÄ±na geriledi.
KÃ¼resel piyasalarda azalanÂ dolarÂ talebi ve TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±nÄ±n (TCMB) devam eden hamleleri ile dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ ivme kazananÂ dolar/TL, 3,6790'Ä±Â gÃ¶rmesinin ardÄ±ndan saat 12.00Â itibarÄ±yla Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 0,9 azalÄ±ÅŸla 3,6810'dan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.
Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe Ä°lÃ§esinde Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda 23 Åžubat'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve dÃ¼n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Sulh Ceza HakimliÄŸinde adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan ABD Adana Konsolosluk TercÃ¼manÄ± Hamza UluÃ§ay, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Almanya, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun konuÅŸma yapmasÄ± iÃ§in ayarlanan ikinci salonu da iptal etti
Dolar/TL, sabah saatlerinde 3,6790'Ä± gÃ¶rmesinin ardÄ±ndan saat 12.00 itibarÄ±yla Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 0,9 azalÄ±ÅŸla 3,6810'dan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor
Avrasya Ekonomik BirliÄŸi baÅŸbakanlarÄ±, KÄ±rgÄ±zistan'da biraraya geldi
ErdoÄŸan, Moskova'da dÃ¼zenlenen TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyinin 6'ncÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak
MuÄŸla'da aÅŸÄ±rÄ±; AydÄ±n, Ä°zmir ve Antalya'nÄ±n batÄ± kesimlerinde ise Ã§ok kuvvetli ve ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸini duyurularak ani sel, su baskÄ±nÄ± ve yÄ±ldÄ±rÄ±m gibi oluÅŸmasÄ± muhtemel risklere karÅŸÄ± uyarÄ± geldi
Erzincan'Ä±n Kemah ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda jandarma Ã¶zel harekat timlerince PKK/KCK'ya yÃ¶nelik 3 bin metre rakÄ±mda dÃ¼zenlenen geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyonda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n maÄŸara, sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±naklarÄ± imha edildi
MEB'in dÃ¼zenlemesiyle, manuel vitesli araÃ§larda girilen direksiyon uygulama sÄ±navlarÄ±nÄ±n ilk dÃ¶rdÃ¼nde baÅŸarÄ±sÄ±z olan kursiyerler, ikinci dÃ¶rt sÄ±nav hakkÄ±nÄ± otomatik vites araÃ§larda kullanabilecek
Bursa-Ankara karayolunun Mezitler mevkisinde yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrildiÄŸi, kazada Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar olduÄŸu bildirildi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimine iliÅŸkin davada bugÃ¼n savunmasÄ±nÄ± verecekler arasÄ±nda ErdoÄŸan'Ä±n eski BaÅŸyaveri Albay Ali YazÄ±cÄ± da bulunuyor
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Almanya BaÅŸbakanÄ±'nÄ±n yanlÄ±ÅŸtan dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Almanya kendi bilecek, kendi dÃ¼ÅŸen de aÄŸlamayacaktÄ±r" dedi
Sahil GÃ¼venlik Karadeniz BÃ¶lge KomutanÄ± Albay Murat Ã–zer, FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nca bu sabah gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, ABD ve Rus mevkidaÅŸlarÄ±yla Antalya'da Ã¼Ã§lÃ¼ zirvede bir araya geldi. Zirvede Suriye ve Irak gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼
Yozgat'ta SoruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve meslekten ihraÃ§ edilen 17 polisin 7'si tutuklandÄ±.
Adana'da, Seyhan Belediyesince uygulamaya konan "Ã§Ã¶p taksi" hizmetiyle kamyonlarÄ±n giremediÄŸi dar sokaklardaki Ã§Ã¶pler toplanÄ±yor
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili 221 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan Ã§atÄ± iddianamesine gÃ¶re, 15 Temmuz'un ilk ÅŸehidi Koruma AstsubayÄ± Piyade BaÅŸÃ§avuÅŸ AydÄ±n, Ã–zel Kuvvetler mensubu darbecilerin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸle ÅŸehit oldu