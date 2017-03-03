12:42, 07 Mart 2017 SalÄ±

Almanya'dan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na bir engel daha





Almanya, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun konuÅŸma yapmasÄ± iÃ§in ayarlanan ikinci salonu da iptal etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Almanya'nÄ±n TÃ¼rkiyeli bakanlarÄ±n Almanya'da yapacaÄŸÄ± referandum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin engelleme politikasÄ± devam ediyor. AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Eker, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Almanya'da konuÅŸma yapacaÄŸÄ± ikinci salonun da iptal edildiÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°lgili Konular Almanya TÃ¼rkiye

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.