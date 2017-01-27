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Pentagon, Rakka'da PYD ile iş birliğine 'devam' dedi
Pentagon, Rakka'da PYD ile iş birliğine 'devam' dedi

Pentagon yetkilisi, "Günün sonunda kararı Beyaz Saray verecek. Ancak şu an itibariyle SDG ve ortaklarımız ile iş birliğimiz yürüyor. Bu iş birliğini değiştirecek çok sebep yok." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Donald Trump yönetimine "Rakka operasyonuna PYD/PKK’nın öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile devam edilmesini istediğini" bildirdi.

Amerikan medyasında, Pentagon’un Rakka operasyonu için SDG’ye daha fazla askeri yardım yapılmasını ve ABD’nin söz konusu operasyonda daha fazla askeri varlık göstermesi gerektiğine ilişkin haberler üzerine, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pentagon yetkilisi, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Pentagon yetkilisi, “Günün sonunda kararı Beyaz Saray verecek. Ancak şu an itibariyle SDG ve ortaklarımız ile iş birliğimiz yürüyor. Bu iş birliğini değiştirecek çok sebep yok. Yönetim orada farklı bir şey yapmak veya oraya asker göndermek isterse bu da bir seçenektir ancak şu anda işleyen planı değiştirmeye çok gerek yok.” dedi.

"ONLARI HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞI DONATACAĞIZ"

Aynı yetkili, karşı karşıya kaldıkları zorluklara göre söz konusu grupları destekleyeceklerine işaret ederek, şunları ifade etti:

“Yakın zamanda el yapımı patlayıcılara karşı zırhlı araçlar verdiğimizi gördünüz. Onları karşılaşabilecekleri her türlü özel tehdide karşı donatacağız ancak bu ekipmanları sadece SDG’nin Suriye Arap Koalisyonuna vereceğiz.”

Masada her türlü seçeneğin olduğuna dikkati çeken yetkili, “sunulan seçenekler konusunda yönetimi zorlamak istemediklerini” ancak Rakka operasyonunda SDG ile yola devam etmenin “uygulanabilir ve iyi bir seçenek” olduğunu savundu.



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