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12:58, 07 Mart 2017 SalÄ±
DÄ±ÅŸ Politika
12:54, 07 Mart 2017 SalÄ±

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Konsolosluk TercÃ¼manÄ± yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Konsolosluk TercÃ¼manÄ± yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe Ä°lÃ§esinde Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda 23 Åžubat'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve dÃ¼n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Sulh Ceza HakimliÄŸinde adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan ABD Adana Konsolosluk TercÃ¼manÄ± Hamza UluÃ§ay, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÄ±zÄ±ltepe Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n PKK/KCK ile ilgili yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda 23 Åžubat'ta ABD Adana KonsolosluÄŸunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Mardin'e getirilen KonsolosluÄŸun 36 yÄ±llÄ±k tercÃ¼manÄ± Hamza UluÃ§ay, dÃ¼n akÅŸam savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza HakimliÄŸine sevkedildi.

Sulh Ceza HakimliÄŸindeki sorgusunun ardÄ±ndan UluÃ§ay, adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. UluÃ§ay'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na Cumhuriyet savcÄ±nÄ±n itiraz etmesi Ã¼zerine UluÃ§ay yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. UluÃ§ay'Ä±n yeniden mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.



Ä°lgili Konular Mardin PKK
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Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe Ä°lÃ§esinde Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda 23 Åžubat'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve dÃ¼n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Sulh Ceza HakimliÄŸinde adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan ABD Adana Konsolosluk TercÃ¼manÄ± Hamza UluÃ§ay, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
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