13:03, 07 Mart 2017 SalÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 'DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼' mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼Â dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "FedakarlÄ±klarÄ±, emekleri, sevgileri ve mÃ¼cadeleleriyle insanlÄ±ÄŸÄ±n umudunu yeÅŸerten kadÄ±nlarÄ±n, 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ tebrik ediyorum." ifadesini kullandÄ±.Â

TÃ¼rkiye'nin kadÄ±nlarÄ±nÄ±n da tarih boyunca istiklal ve istikbal mÃ¼cadelelerinde daima en Ã¶n safta yer aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, kimi zaman devletin kuruluÅŸunda, kimi zaman da vatanÄ±n kurtuluÅŸunda gÃ¶rev Ã¼stlenen kahraman kadÄ±nlarÄ±n, geride asla unutulmayacak, gÃ¼nÃ¼mÃ¼z kadÄ±nlarÄ±na rehber olacak bir miras bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bugÃ¼n de kadÄ±nlarÄ±n TÃ¼rkiye'nin demokrasi, kalkÄ±nma ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k mÃ¼cadelesine damgalarÄ±nÄ± vurduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "15 Temmuz gecesi kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶sterdiÄŸi fedakarlÄ±klar ve cesaret, asla unutulmayacak bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ olarak tarihimize nakÅŸolunmuÅŸtur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Siyasi hayatÄ± boyunca, kadÄ±nlara olan ÅŸÃ¼kranlarÄ±nÄ±, onlarÄ±n haklarÄ±nÄ± koruma mÃ¼cadelelerine destek vererek gÃ¶sterme Ã§abasÄ± iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, son 14 yÄ±lda gerÃ§ekleÅŸtirdikleri reformlarla kadÄ±nlarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±, eÄŸitim, ekonomi, siyaset ve sosyal alanlardaki konumlarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirdiklerini kaydetti.

"DAHA FAZLA Ã‡ABA SARFETMELÄ°YÄ°Z"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 2002 ile bugÃ¼nÃ¼n rakamlarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda kadÄ±n haklarÄ± konusunda TÃ¼rkiye'de yaÅŸanan iyileÅŸmenin aÃ§Ä±k ve net bir ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, eÄŸitimde, 2002'de ilkokul ve ortaokulda yÃ¼zde 87 olan kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n okullaÅŸma oranÄ±nÄ±n, yÃ¼zde 97'ye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2003'te yÃ¼zde 24 civarÄ±nda olan kadÄ±nlarÄ±n istihdama katÄ±lma oranlarÄ±nÄ±n ise geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 33'Ã¼ geÃ§tiÄŸini bildirdi.

Siyasette 2002'de yÃ¼zde 4,5'u bulmayan kadÄ±n milletvekili oranÄ±nÄ±n, 3 kat arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan, mesajÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu seviyeleri Ã¶nemli gÃ¶rmekle birlikte, asla yeterli bulmuyoruz. Bilhassa insanlÄ±ÄŸa yÃ¶nelik suÃ§ olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddetin tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± noktasÄ±nda daha fazla Ã§aba sarf etmeliyiz. Her ÅŸeyden Ã¶nce bir zihniyet deÄŸiÅŸimini gerektiren bu sorunun Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmasÄ± iÃ§in devlet ile birlikte Ã¼niversitelere ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±na da Ã§ok Ã¶nemli gÃ¶revler dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Medeniyet deÄŸerlerimizden, tarih ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼Ã§le bu sorunu da aÅŸacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum.

Bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda yitirdiklerimiz baÅŸta olmak Ã¼zere Ã¼lkemizin bekasÄ±, milletimizin istikbali iÃ§in ÅŸehit olan tÃ¼m kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ± ÅŸÃ¼kranla yad ediyorum. Åžiddetin kurbanÄ± olarak hayatlarÄ±nÄ± kaybeden kadÄ±nlarÄ±mÄ±za da Allah'tan rahmet diliyorum. CanlarÄ±ndan Ã§ok sevdikleri Ã§ocuklarÄ±nÄ±, eÅŸlerini, babalarÄ±nÄ±, kardeÅŸlerini vatan uÄŸruna topraÄŸa veren ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±mÄ±za sabÄ±r temenni ediyorum. Ãœlkemizdeki ve dÃ¼nyadaki tÃ¼m kadÄ±nlarÄ±n 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ gÃ¶nÃ¼lden tebrik ediyorum."