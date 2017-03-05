CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 'DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼' mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼Â dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "FedakarlÄ±klarÄ±, emekleri, sevgileri ve mÃ¼cadeleleriyle insanlÄ±ÄŸÄ±n umudunu yeÅŸerten kadÄ±nlarÄ±n, 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ tebrik ediyorum." ifadesini kullandÄ±.Â
TÃ¼rkiye'nin kadÄ±nlarÄ±nÄ±n da tarih boyunca istiklal ve istikbal mÃ¼cadelelerinde daima en Ã¶n safta yer aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, kimi zaman devletin kuruluÅŸunda, kimi zaman da vatanÄ±n kurtuluÅŸunda gÃ¶rev Ã¼stlenen kahraman kadÄ±nlarÄ±n, geride asla unutulmayacak, gÃ¼nÃ¼mÃ¼z kadÄ±nlarÄ±na rehber olacak bir miras bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bugÃ¼n de kadÄ±nlarÄ±n TÃ¼rkiye'nin demokrasi, kalkÄ±nma ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k mÃ¼cadelesine damgalarÄ±nÄ± vurduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "15 Temmuz gecesi kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶sterdiÄŸi fedakarlÄ±klar ve cesaret, asla unutulmayacak bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ olarak tarihimize nakÅŸolunmuÅŸtur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Siyasi hayatÄ± boyunca, kadÄ±nlara olan ÅŸÃ¼kranlarÄ±nÄ±, onlarÄ±n haklarÄ±nÄ± koruma mÃ¼cadelelerine destek vererek gÃ¶sterme Ã§abasÄ± iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± belirten ErdoÄŸan, son 14 yÄ±lda gerÃ§ekleÅŸtirdikleri reformlarla kadÄ±nlarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±, eÄŸitim, ekonomi, siyaset ve sosyal alanlardaki konumlarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirdiklerini kaydetti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 2002 ile bugÃ¼nÃ¼n rakamlarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda kadÄ±n haklarÄ± konusunda TÃ¼rkiye'de yaÅŸanan iyileÅŸmenin aÃ§Ä±k ve net bir ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, eÄŸitimde, 2002'de ilkokul ve ortaokulda yÃ¼zde 87 olan kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n okullaÅŸma oranÄ±nÄ±n, yÃ¼zde 97'ye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2003'te yÃ¼zde 24 civarÄ±nda olan kadÄ±nlarÄ±n istihdama katÄ±lma oranlarÄ±nÄ±n ise geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 33'Ã¼ geÃ§tiÄŸini bildirdi.
Siyasette 2002'de yÃ¼zde 4,5'u bulmayan kadÄ±n milletvekili oranÄ±nÄ±n, 3 kat arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ErdoÄŸan, mesajÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Bu seviyeleri Ã¶nemli gÃ¶rmekle birlikte, asla yeterli bulmuyoruz. Bilhassa insanlÄ±ÄŸa yÃ¶nelik suÃ§ olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddetin tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± noktasÄ±nda daha fazla Ã§aba sarf etmeliyiz. Her ÅŸeyden Ã¶nce bir zihniyet deÄŸiÅŸimini gerektiren bu sorunun Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmasÄ± iÃ§in devlet ile birlikte Ã¼niversitelere ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±na da Ã§ok Ã¶nemli gÃ¶revler dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Medeniyet deÄŸerlerimizden, tarih ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼Ã§le bu sorunu da aÅŸacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum.
Bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerle, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda yitirdiklerimiz baÅŸta olmak Ã¼zere Ã¼lkemizin bekasÄ±, milletimizin istikbali iÃ§in ÅŸehit olan tÃ¼m kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ± ÅŸÃ¼kranla yad ediyorum. Åžiddetin kurbanÄ± olarak hayatlarÄ±nÄ± kaybeden kadÄ±nlarÄ±mÄ±za da Allah'tan rahmet diliyorum. CanlarÄ±ndan Ã§ok sevdikleri Ã§ocuklarÄ±nÄ±, eÅŸlerini, babalarÄ±nÄ±, kardeÅŸlerini vatan uÄŸruna topraÄŸa veren ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±mÄ±za sabÄ±r temenni ediyorum. Ãœlkemizdeki ve dÃ¼nyadaki tÃ¼m kadÄ±nlarÄ±n 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ gÃ¶nÃ¼lden tebrik ediyorum."
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Bu akÅŸam Hamburg'da vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla bir araya geleceÄŸiz. Bizim vatandaÅŸlarla bir araya gelmemizi hiÃ§ kimse engelleyemez, engellemeye de kalkmamalÄ±. Demokrasinin, toplanma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n gereÄŸi budur." dedi.
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulundan, ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± 910 akademisyene iliÅŸkin herhangi bir kurum tarafÄ±ndan YÃ–K'e iletilen bir bilgi, belge veya liste bulunmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Ä°nsanlÄ±ÄŸa yÃ¶nelik suÃ§ olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddetin tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± noktasÄ±nda daha fazla Ã§aba sarf etmeliyiz" dedi
Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe Ä°lÃ§esinde Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda 23 Åžubat'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve dÃ¼n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Sulh Ceza HakimliÄŸinde adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan ABD Adana Konsolosluk TercÃ¼manÄ± Hamza UluÃ§ay, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Almanya, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun konuÅŸma yapmasÄ± iÃ§in ayarlanan ikinci salonu da iptal etti
Dolar/TL, sabah saatlerinde 3,6790'Ä± gÃ¶rmesinin ardÄ±ndan saat 12.00 itibarÄ±yla Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 0,9 azalÄ±ÅŸla 3,6810'dan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor
Avrasya Ekonomik BirliÄŸi baÅŸbakanlarÄ±, KÄ±rgÄ±zistan'da biraraya geldi
ErdoÄŸan, Moskova'da dÃ¼zenlenen TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyinin 6'ncÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak
MuÄŸla'da aÅŸÄ±rÄ±; AydÄ±n, Ä°zmir ve Antalya'nÄ±n batÄ± kesimlerinde ise Ã§ok kuvvetli ve ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸini duyurularak ani sel, su baskÄ±nÄ± ve yÄ±ldÄ±rÄ±m gibi oluÅŸmasÄ± muhtemel risklere karÅŸÄ± uyarÄ± geldi
Erzincan'Ä±n Kemah ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda jandarma Ã¶zel harekat timlerince PKK/KCK'ya yÃ¶nelik 3 bin metre rakÄ±mda dÃ¼zenlenen geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyonda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n maÄŸara, sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±naklarÄ± imha edildi
MEB'in dÃ¼zenlemesiyle, manuel vitesli araÃ§larda girilen direksiyon uygulama sÄ±navlarÄ±nÄ±n ilk dÃ¶rdÃ¼nde baÅŸarÄ±sÄ±z olan kursiyerler, ikinci dÃ¶rt sÄ±nav hakkÄ±nÄ± otomatik vites araÃ§larda kullanabilecek
Bursa-Ankara karayolunun Mezitler mevkisinde yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrildiÄŸi, kazada Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar olduÄŸu bildirildi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimine iliÅŸkin davada bugÃ¼n savunmasÄ±nÄ± verecekler arasÄ±nda ErdoÄŸan'Ä±n eski BaÅŸyaveri Albay Ali YazÄ±cÄ± da bulunuyor
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Almanya BaÅŸbakanÄ±'nÄ±n yanlÄ±ÅŸtan dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Almanya kendi bilecek, kendi dÃ¼ÅŸen de aÄŸlamayacaktÄ±r" dedi
Sahil GÃ¼venlik Karadeniz BÃ¶lge KomutanÄ± Albay Murat Ã–zer, FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nca bu sabah gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, ABD ve Rus mevkidaÅŸlarÄ±yla Antalya'da Ã¼Ã§lÃ¼ zirvede bir araya geldi. Zirvede Suriye ve Irak gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼