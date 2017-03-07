13:15, 07 Mart 2017 SalÄ±

Ä°srail'den 'boykot destekÃ§ilerine' vize yasaÄŸÄ±





Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yer alan Yahudi yerleÅŸim birimlerini veya Ä°srail'i boykot etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapanlara vize verilmeyecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yer alan Yahudi yerleÅŸim birimlerini veya Ä°srail'i boykot etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapanlara vize verilmemesi yÃ¶nÃ¼ndeki kanun teklifi Ä°srail meclisi Knesset'te kabul edildi. Knessette'e yapÄ±lan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ oturumda 28'e karÅŸÄ± 46 oyla kabul edilerek yasalaÅŸan kanun, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na "boykotu destekleyen kiÅŸilerin Ã¼lkeye giriÅŸini yasaklama" yetkisi tanÄ±yor. Ä°srail Ã¶nceki yÄ±llarda da, bu yÃ¶nde bir kanuni dÃ¼zenleme olmamasÄ±na raÄŸmen boykotu destekleyen bazÄ± aktivistlerin Ã¼lkeye giriÅŸine izin vermemiÅŸti. UluslararasÄ± bir hareket olarak 2005 yÄ±lÄ±nda kurulan "Boykot, YatÄ±rÄ±mlarÄ±n Geri Ã‡ekilmesi ve YaptÄ±rÄ±mlar (BDS) Hareketi", Filistin topraÄŸÄ±ndaki Ä°srail iÅŸgaline son verilmesi, Ä°srail'in Arap-Filistinli vatandaÅŸlarÄ±na tam eÅŸitlik saÄŸlanmasÄ± ve Filistinli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ haklarÄ±na saygÄ± duyulmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

Ä°srail'in ekonomik, akademik, kÃ¼ltÃ¼rel ve siyasi alanda boykot edilmesini savunan BDS hareketi, bu ÅŸekilde Tel Aviv yÃ¶netimi Ã¼zerinde baskÄ± oluÅŸturulmasÄ±nÄ± hedefleniyor.

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