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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:27, 07 Mart 2017 SalÄ±
Avrupa
13:26, 07 Mart 2017 SalÄ±

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Fransa'daki kayak merkezinde Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda
Fransa'daki kayak merkezinde Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda

Fransa'nÄ±n Tignes kayak merkezinde Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã‡ok sayÄ±da kiÅŸi Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kaldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'nÄ±n Tignes kayak merkezinde Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi

Reuters'Ä±n haberine gÃ¶re Fransa'nÄ±n kayak merkezlerinden Tignes'de Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.



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