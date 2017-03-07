13:30, 07 Mart 2017 SalÄ±

Kral Selman'a suikast son anda Ã¶nlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Malezya polisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Suudi Arabistan KralÄ± Kral Selman'Ä±n Ã¼lkeyi ziyaretinden hemen Ã¶nce, Suudi hanedanÄ±na saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemeyi planlayan 7 kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Malezya polis ÅŸefi Khalid Abu Bakar'Ä±n gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "4'Ã¼ Yemen vatandaÅŸÄ± 7 kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±k. Sahte seyahat belgeleriyle Ã¼lkeye giren ve daha Ã¶nce uyuÅŸturucu ticaretiyle ilgili suÃ§lara da bulaÅŸan bu kiÅŸiler, Kuala Lumpur seyahati sÄ±rasÄ±nda Arap hanedanÄ±na saldÄ±rÄ± planlÄ±yorlardÄ±. Bu saldÄ±rÄ±yÄ± son anda engelledik" ifadelerini kullandÄ±.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan yedi kiÅŸiden ikisinin Arap hanedanÄ±na bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlenmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± belirtildi. 21-26 Åžubat tarihleri arasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸilerin, dÃ¶rdÃ¼nÃ¼n Yemenli, birinin MalezyalÄ±, birinin EndonezyalÄ± ve birinin de Uzak AsyalÄ± olduÄŸu belirtilirken, ÅŸÃ¼phelilerin DEAÅž baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± ihtimali Ã¼zerinde duruluyor.

Kral Selman ve 600 kiÅŸilik kraliyet kafilesi, 26 Åžubat'ta Malezya'nÄ±n baÅŸkenti Kuala Lumpur'a gelmiÅŸ, buradaki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 1 aylÄ±k Asya turu kapsamÄ±nda Endonezya'ya hareket etmiÅŸlerdi.