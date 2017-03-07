13:48, 07 Mart 2017 SalÄ±

Ã‡in'den ABD ve GÃ¼ney Kore'ye gÃ¶zdaÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in,Â ABD'ninÂ GÃ¼ney Kore'de konuÅŸlandÄ±rmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±Â YÃ¼ksek Ä°rtifa BÃ¶lge Hava SavunmasÄ±Â (THAAD) fÃ¼ze sistemine karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± belirterek, "ulusal gÃ¼venlikleri iÃ§in tedbir alacaklarÄ±nÄ± ve meydana gelecek tÃ¼m sonuÃ§lardan ABD ve GÃ¼ney Kore'nin sorumlu olacaÄŸÄ±nÄ±" bildirdi.

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â GÄ±ng Åžuang, baÅŸkent Pekin'de dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¼nlÃ¼k olaÄŸan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, THAAD meselesindeki tutumlarÄ±nÄ±n "kesin ve net" olduÄŸunu dile getirdi.

Ã‡Ä°N, GÃœNEY KORE'DEKÄ° THAAD KONUÅžLANDIRMASINA KESÄ°NLÄ°KLE KARÅžI

Washington ve Seul yÃ¶netimlerinin GÃ¼ney Kore'de THAAD konuÅŸlandÄ±rmasÄ±na "kesinlikle karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ±n" altÄ±nÄ± Ã§izen GÄ±ng, "Ulusal gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±mÄ±zÄ± korumak iÃ§in gerekli tedbirleri alacaÄŸÄ±z ve bundan sonra doÄŸacak tÃ¼m sonuÃ§lardan ABD ve GÃ¼ney Kore sorumlu olacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.

SÃ¶zcÃ¼ GÄ±ng, ilgili taraflara "sÃ¶z konusu konuÅŸlandÄ±rma sÃ¼recini derhal durdurarak yanlÄ±ÅŸ olan bu yolda daha fazla ileriye gitmemeleri" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±.

GÃ¼ney Kore'nin resmi haber ajansÄ± Yonhap, THAAD'Ä±n bazÄ± parÃ§alarÄ±nÄ±n yerel saatle bu sabah Ã¼lkeye getirildiÄŸini duyurmuÅŸtu.

ABD'nin Kuzey Kore nÃ¼kleer tehdidine karÅŸÄ± THAAD teknolojisini GÃ¼ney Kore'ye yerleÅŸtirme planÄ±na, Pyongyang yÃ¶netimine en yakÄ±n Ã¼lkelerden biri olan Ã‡in, uzun sÃ¼redir karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor. Pekin yÃ¶netimi, fÃ¼ze savunma sisteminin bÃ¶lgedeki gÃ¼venlik endiÅŸelerini artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± ve bunun casusluk faaliyetleri iÃ§in de kullanÄ±labileceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yor.

Washington ve Seul ise ilgili sÃ¼recin, ancak Kuzey Kore nÃ¼kleer tehdidinin ortadan kalkmasÄ± halinde durdurulabileceÄŸini savunuyor.