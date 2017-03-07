Ã‡in'den ABD ve GÃ¼ney Kore'ye gÃ¶zdaÄŸÄ±

Ã‡in,Â ABD'ninÂ GÃ¼ney Kore'de konuÅŸlandÄ±rmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±Â YÃ¼ksek Ä°rtifa BÃ¶lge Hava SavunmasÄ±Â (THAAD) fÃ¼ze sistemine karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± belirterek, "ulusal gÃ¼venlikleri iÃ§in tedbir alacaklarÄ±nÄ± ve meydana gelecek tÃ¼m sonuÃ§lardan ABD ve GÃ¼ney Kore'nin sorumlu olacaÄŸÄ±nÄ±" bildirdi.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â GÄ±ng Åžuang, baÅŸkent Pekin'de dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¼nlÃ¼k olaÄŸan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, THAAD meselesindeki tutumlarÄ±nÄ±n "kesin ve net" olduÄŸunu dile getirdi.
Washington ve Seul yÃ¶netimlerinin GÃ¼ney Kore'de THAAD konuÅŸlandÄ±rmasÄ±na "kesinlikle karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ±n" altÄ±nÄ± Ã§izen GÄ±ng, "Ulusal gÃ¼venlik Ã§Ä±karlarÄ±mÄ±zÄ± korumak iÃ§in gerekli tedbirleri alacaÄŸÄ±z ve bundan sonra doÄŸacak tÃ¼m sonuÃ§lardan ABD ve GÃ¼ney Kore sorumlu olacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.
SÃ¶zcÃ¼ GÄ±ng, ilgili taraflara "sÃ¶z konusu konuÅŸlandÄ±rma sÃ¼recini derhal durdurarak yanlÄ±ÅŸ olan bu yolda daha fazla ileriye gitmemeleri" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±.
GÃ¼ney Kore'nin resmi haber ajansÄ± Yonhap, THAAD'Ä±n bazÄ± parÃ§alarÄ±nÄ±n yerel saatle bu sabah Ã¼lkeye getirildiÄŸini duyurmuÅŸtu.
ABD'nin Kuzey Kore nÃ¼kleer tehdidine karÅŸÄ± THAAD teknolojisini GÃ¼ney Kore'ye yerleÅŸtirme planÄ±na, Pyongyang yÃ¶netimine en yakÄ±n Ã¼lkelerden biri olan Ã‡in, uzun sÃ¼redir karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor. Pekin yÃ¶netimi, fÃ¼ze savunma sisteminin bÃ¶lgedeki gÃ¼venlik endiÅŸelerini artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± ve bunun casusluk faaliyetleri iÃ§in de kullanÄ±labileceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yor.
Washington ve Seul ise ilgili sÃ¼recin, ancak Kuzey Kore nÃ¼kleer tehdidinin ortadan kalkmasÄ± halinde durdurulabileceÄŸini savunuyor.
Macaristan HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Kovacs, "Ä°leri teknoloji sayesinde tel Ã¶rgÃ¼ye insan hayatÄ±nÄ± tehlikeye atmayan elektrik verilecek" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ä°srail Enerji, AltyapÄ± ve Su KaynaklarÄ± BakanÄ± nisanda Ä°stanbul'da yapÄ±lacak Atlantik Konseyi toplantÄ±sÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye'ye ziyarette bulunmasÄ± bekleniyor.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan, "ABD'nin THAAD fÃ¼ze sistemini GÃ¼ney Kore'ye yerleÅŸtirmesine karÅŸÄ±yÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ± geldi
Suudi Arabistan KralÄ± Selman ve beraberindeki 600 kiÅŸilik kafileye Malezya'nÄ±n baÅŸkenti Kuala Lumpur'da bombalÄ± araÃ§la saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemeye hazÄ±rlanan 7 kiÅŸi, Malezya polisince yakalandÄ±
Fransa'nÄ±n Tignes kayak merkezinde Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã‡ok sayÄ±da kiÅŸi Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kaldÄ±
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yer alan Yahudi yerleÅŸim birimlerini veya Ä°srail'i boykot etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapanlara vize verilmeyecek
Pentagon yetkilisi, "GÃ¼nÃ¼n sonunda kararÄ± Beyaz Saray verecek. Ancak ÅŸu an itibariyle SDG ve ortaklarÄ±mÄ±z ile iÅŸ birliÄŸimiz yÃ¼rÃ¼yor. Bu iÅŸ birliÄŸini deÄŸiÅŸtirecek Ã§ok sebep yok." dedi
Sudan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD yÃ¶netiminin vize sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirmesinden duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± dile getirerek kararÄ±n gÃ¶zden geÃ§irilmesini istedi
Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, "ABD'den bana gelen doÄŸrudan bir mesajda 'Ä°srail'in BatÄ± Åžeria'yÄ± ilhak etmesi halinde Trump yÃ¶netimi ile acil bir kriz yaÅŸanacaÄŸÄ±' iletildi. HÃ¼kÃ¼met bÃ¶yle bir niyetinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koymalÄ±" dedi
ABD Devlet BaÅŸkanÄ± Donald Trump'un gÃ¶Ã§menlere yÃ¶nelik politikalarÄ±nÄ±n belirsizliÄŸine dikkati Ã§ekilerek, NijeryalÄ±lara zorunlu ya da acil bir durum olmadÄ±kÃ§a ABD'ye seyahat etmemeleri uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
Kanada, UkraynalÄ± askerler iÃ§in tasarlanan UNIFIER programÄ±nÄ± 2019 yÄ±lÄ±na kadar uzatacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Kolombiya'da Odebrecht rÃ¼ÅŸvet skandalÄ±nda bu kez Kolombiya lideri Santos mercek altÄ±nda
Konut ve Kentsel GeliÅŸim BakanÄ± Carson'Ä±n "ABD'ye kÃ¶le gemileriyle gelen gÃ¶Ã§menler" ifadesi tepki Ã§ekti. Carson'Ä±n "kÃ¶lelerle gÃ¶Ã§menleri aynÄ± kefeye koyan" ifadesi Ã¶zellikle sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k eleÅŸtiri aldÄ±.
Kuzey Kore, Malezya vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeden ayrÄ±lmasÄ±nÄ± geÃ§ici olarak yasakladÄ±. Malezya da Kuzey Koreli diplomatlarÄ±n Ã¼lkeden Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na yasak getirdi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, "Kuzey Koreâ€™den gelen ciddi tehdide karÅŸÄ± ABDâ€™nin Japonya ve GÃ¼ney Koreâ€™ye olan gÃ¼Ã§lÃ¼ desteÄŸine" vurgu yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Irakâ€™ta gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nda yer alan valilik binasÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu birkaÃ§ hÃ¼kÃ¼met binasÄ±nÄ± DEAÅžâ€™tan kurtardÄ±