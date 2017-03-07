13:50, 07 Mart 2017 SalÄ±

Ä°srail Enerji BakanÄ± nisanda TÃ¼rkiye'ye gelecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail Enerji, AltyapÄ± ve Su KaynaklarÄ± BakanÄ± Yuval Steinitz, nisan ayÄ±nda TÃ¼rkiye'yi ziyaret edecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, Steinitz'in nisanda Ä°stanbul'da yapÄ±lacak Atlantik Konseyi toplantÄ±sÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye'ye ziyarette bulunmasÄ± bekleniyor.

Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenecek konferansta, bÃ¶lgesel odak Ã§erÃ§evesinde enerji, ekonomi ve gÃ¼venlik konularÄ±ndaki kÃ¼resel geliÅŸmeler ele alÄ±nacak.

GeÃ§en yÄ±l ekimde 23. DÃ¼nya Enerji Kongresi kapsamÄ±nda Ä°stanbul'a gelen Steinitz, 6 yÄ±l aradan sonra Ä°srail'den TÃ¼rkiye'ye ziyaret gerÃ§ekleÅŸtiren ilk bakan olmuÅŸtu.

Ä°stanbul'da Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Steinitz, TÃ¼rkiye Ã¼zerinden Avrupa'ya doÄŸalgaz ihracÄ± yapacak bir boru hattÄ± kurulmasÄ±na yÃ¶nelik iki hÃ¼kÃ¼met arasÄ±nda Ã¶zel bir diyalog kanalÄ± aÃ§maya karar verdiklerini belirtmiÅŸti.

Projeyi deÄŸerlendirmek Ã¼zere kurulan Ã§alÄ±ÅŸma grubu, ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± geÃ§en yÄ±l 15 KasÄ±m'da Ä°stanbul'da yapmÄ±ÅŸtÄ±. Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan bir heyet de ÅŸubat ayÄ± baÅŸÄ±nda Tel Aviv ve Gazze'ye ziyarette bulunmuÅŸtu.