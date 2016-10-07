YÃ–K'ten 'ByLock' iddialarÄ±na cevap

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulundan (YÃ–K) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, iki gÃ¼ndÃ¼r bazÄ± medya organlarÄ±nda "910Â ByLockÂ kullanÄ±cÄ±sÄ± akademisyen listesinin YÃ–K'e iletildiÄŸine" iliÅŸkin haberlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ±.Â
AÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:
"Haberlerde iddia edildiÄŸi Ã¼zere ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± 910Â akademisyene iliÅŸkin herhangi bir kurum tarafÄ±ndan YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kuruluna iletilen bir bilgi, belge veya liste bulunmamaktadÄ±r.
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu ve Ã¼niversitelerimiz, baÅŸka FETÃ–/PDY terÃ¶r ÅŸebekesi olmak Ã¼zere her tÃ¼rlÃ¼ bÃ¶lÃ¼cÃ¼ ve yÄ±kÄ±cÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nda yapÄ±lanmasÄ±na karÅŸÄ±, dÃ¼n olduÄŸu gibi bugÃ¼n de mÃ¼cadele etmeyi sÃ¼rdÃ¼rmektedir."Â
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Bu akÅŸam Hamburg'da vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla bir araya geleceÄŸiz. Bizim vatandaÅŸlarla bir araya gelmemizi hiÃ§ kimse engelleyemez, engellemeye de kalkmamalÄ±. Demokrasinin, toplanma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n gereÄŸi budur." dedi.
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulundan, ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± 910 akademisyene iliÅŸkin herhangi bir kurum tarafÄ±ndan YÃ–K'e iletilen bir bilgi, belge veya liste bulunmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Ä°nsanlÄ±ÄŸa yÃ¶nelik suÃ§ olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddetin tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± noktasÄ±nda daha fazla Ã§aba sarf etmeliyiz" dedi
Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe Ä°lÃ§esinde Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda 23 Åžubat'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve dÃ¼n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Sulh Ceza HakimliÄŸinde adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan ABD Adana Konsolosluk TercÃ¼manÄ± Hamza UluÃ§ay, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Almanya, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun konuÅŸma yapmasÄ± iÃ§in ayarlanan ikinci salonu da iptal etti
Dolar/TL, sabah saatlerinde 3,6790'Ä± gÃ¶rmesinin ardÄ±ndan saat 12.00 itibarÄ±yla Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 0,9 azalÄ±ÅŸla 3,6810'dan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor
Avrasya Ekonomik BirliÄŸi baÅŸbakanlarÄ±, KÄ±rgÄ±zistan'da biraraya geldi
ErdoÄŸan, Moskova'da dÃ¼zenlenen TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyinin 6'ncÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak
MuÄŸla'da aÅŸÄ±rÄ±; AydÄ±n, Ä°zmir ve Antalya'nÄ±n batÄ± kesimlerinde ise Ã§ok kuvvetli ve ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸini duyurularak ani sel, su baskÄ±nÄ± ve yÄ±ldÄ±rÄ±m gibi oluÅŸmasÄ± muhtemel risklere karÅŸÄ± uyarÄ± geldi
Erzincan'Ä±n Kemah ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda jandarma Ã¶zel harekat timlerince PKK/KCK'ya yÃ¶nelik 3 bin metre rakÄ±mda dÃ¼zenlenen geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyonda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n maÄŸara, sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±naklarÄ± imha edildi
MEB'in dÃ¼zenlemesiyle, manuel vitesli araÃ§larda girilen direksiyon uygulama sÄ±navlarÄ±nÄ±n ilk dÃ¶rdÃ¼nde baÅŸarÄ±sÄ±z olan kursiyerler, ikinci dÃ¶rt sÄ±nav hakkÄ±nÄ± otomatik vites araÃ§larda kullanabilecek
Bursa-Ankara karayolunun Mezitler mevkisinde yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrildiÄŸi, kazada Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar olduÄŸu bildirildi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimine iliÅŸkin davada bugÃ¼n savunmasÄ±nÄ± verecekler arasÄ±nda ErdoÄŸan'Ä±n eski BaÅŸyaveri Albay Ali YazÄ±cÄ± da bulunuyor
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Almanya BaÅŸbakanÄ±'nÄ±n yanlÄ±ÅŸtan dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Almanya kendi bilecek, kendi dÃ¼ÅŸen de aÄŸlamayacaktÄ±r" dedi
Sahil GÃ¼venlik Karadeniz BÃ¶lge KomutanÄ± Albay Murat Ã–zer, FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nca bu sabah gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, ABD ve Rus mevkidaÅŸlarÄ±yla Antalya'da Ã¼Ã§lÃ¼ zirvede bir araya geldi. Zirvede Suriye ve Irak gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼