14:03, 07 Mart 2017 SalÄ±

YÃ–K'ten 'ByLock' iddialarÄ±na cevap

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulundan (YÃ–K) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, iki gÃ¼ndÃ¼r bazÄ± medya organlarÄ±nda "910Â ByLockÂ kullanÄ±cÄ±sÄ± akademisyen listesinin YÃ–K'e iletildiÄŸine" iliÅŸkin haberlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ±.Â

AÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Haberlerde iddia edildiÄŸi Ã¼zere ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± 910Â akademisyene iliÅŸkin herhangi bir kurum tarafÄ±ndan YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kuruluna iletilen bir bilgi, belge veya liste bulunmamaktadÄ±r.

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu ve Ã¼niversitelerimiz, baÅŸka FETÃ–/PDY terÃ¶r ÅŸebekesi olmak Ã¼zere her tÃ¼rlÃ¼ bÃ¶lÃ¼cÃ¼ ve yÄ±kÄ±cÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±nda yapÄ±lanmasÄ±na karÅŸÄ±, dÃ¼n olduÄŸu gibi bugÃ¼n de mÃ¼cadele etmeyi sÃ¼rdÃ¼rmektedir."Â