14:09, 07 Mart 2017 SalÄ±

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan Almanya ile ilgili flaÅŸ karar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, BeyoÄŸlu BuluÅŸmalarÄ± etkinliÄŸinde, gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

TÃ¼rkiye Cumhuriyetinin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n toplantÄ±larÄ±nÄ± engellemek iÃ§in sistematik bir Ã§alÄ±ÅŸma bulunduÄŸunu ifade eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "DiÄŸer bakanlarÄ±n da Ã¶yle. TÃ¼rkiye'deki bir referandumda, komÅŸu Ã¼lkelerin, dost Ã¼lkelerin, dost bildiÄŸimiz Ã¼lkelerin, bu kadar aÃ§Ä±k taraf tutmasÄ± ve kabul edilemez uygulamalar yapmasÄ±, bana gÃ¶re utanÄ±lacak bir ÅŸeydir." dedi.

"GEREKLÄ° KARÅžILIÄžI VERÄ°RÄ°Z"

HiÃ§bir Ã¼lke ile iliÅŸkilerin kÃ¶tÃ¼ olmasÄ±nÄ± istemediklerini ifade eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"BizÂ AlmanyaÂ dahil hiÃ§bir Ã¼lkeyle iliÅŸkilerimizin kÃ¶tÃ¼ olmasÄ±nÄ± istemeyiz ama bize karÅŸÄ± dÃ¼ÅŸmanca tavÄ±rlar iÃ§inde olduÄŸu zaman biz de elbette bunun gerekli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± veririz, altÄ±nda da kalmayÄ±z. Bunu da aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylememiz lazÄ±m."

"VATANDAÅžLARIMIZLA BÄ°R ARAYA GELECEÄžÄ°Z"

Bu akÅŸam Hamburg'da TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± ile bir araya geleceklerine dikkati Ã§eken Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bizim vatandaÅŸlarla bir araya gelmemizi hiÃ§ kimse engelleyemez, engellemeye de kalkmamalÄ±. Demokrasinin, toplanma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n gereÄŸi budur. Avrupa standartlarÄ± ve deÄŸerleri de tam olarak bunu sÃ¶ylÃ¼yor."

"ALMANYA'NIN BÄ°R YERE VARMASI MÃœMKÃœN DEÄžÄ°L"

Almanya'da yapÄ±lanlarÄ±n kabul edilebilir olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

Â "BugÃ¼n Almanya'da, benim bile yapacaÄŸÄ±m toplantÄ±da toplantÄ± yerinin sahibine Ã¶nce polisin, sonra istihbaratÄ±n, sonra ne kadar yetkili kiÅŸi varsa 'iptal et' diye baskÄ± yapmasÄ±, kiÅŸinin kabul etmemesinden sonra da o iÅŸ yerinin ruhsatÄ±nÄ±n iptal edilmesi kabul edilebilir bir ÅŸey deÄŸil. Bu, insan haklarÄ±yla da baÄŸdaÅŸmaz. O kiÅŸiyi bu ÅŸekilde cezalandÄ±rarak Almanya'nÄ±n da bir yere varmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil."

"DOSTLARIN ARASINDAKÄ° Ä°LÄ°ÅžKÄ°YE YAKIÅžAN BÄ°R TAVIR DEÄžÄ°L"

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'nÄ±n tutumuna iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BugÃ¼n Hollanda, Ã¶nce 'TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve yetkilileri gelemez' diyor, sonra bize alttan haber gÃ¶nderiyor ve diyor ki 'Biz zor durumdayÄ±z, eÄŸer Bakan gelirse bu Wilders'Ä±n (Hollanda'daki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi lideri) kazanmasÄ±na sebep olur ve Wilders bizimle ÅŸimdi baÅŸa baÅŸÄ±z, bu bizim iÃ§in gerÃ§ekten zor bir durum, sonra gelinsin.' KeÅŸke bunu telefon aÃ§Ä±p Ã¶nceden, medeni bir ÅŸekilde, rica yÃ¶ntemiyle bu zor durumu anlatsalardÄ±, biz anlayÄ±ÅŸ gÃ¶sterirdik ama Ã¶nce sosyal medyayla aynÄ± Wilders gibi popÃ¼lizm yapacaksÄ±n, ondan sonra da alttan haber gÃ¶ndereceksin... Bu, ortaklar ve dostlarÄ±n arasÄ±ndaki iliÅŸkiye yakÄ±ÅŸan bir tavÄ±r deÄŸildir. Bunu da bizim kabul etmemiz tabii ki mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir."