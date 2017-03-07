Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan Almanya ile ilgili flaÅŸ karar

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, BeyoÄŸlu BuluÅŸmalarÄ± etkinliÄŸinde, gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
TÃ¼rkiye Cumhuriyetinin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n toplantÄ±larÄ±nÄ± engellemek iÃ§in sistematik bir Ã§alÄ±ÅŸma bulunduÄŸunu ifade eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "DiÄŸer bakanlarÄ±n da Ã¶yle. TÃ¼rkiye'deki bir referandumda, komÅŸu Ã¼lkelerin, dost Ã¼lkelerin, dost bildiÄŸimiz Ã¼lkelerin, bu kadar aÃ§Ä±k taraf tutmasÄ± ve kabul edilemez uygulamalar yapmasÄ±, bana gÃ¶re utanÄ±lacak bir ÅŸeydir." dedi.
HiÃ§bir Ã¼lke ile iliÅŸkilerin kÃ¶tÃ¼ olmasÄ±nÄ± istemediklerini ifade eden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"BizÂ AlmanyaÂ dahil hiÃ§bir Ã¼lkeyle iliÅŸkilerimizin kÃ¶tÃ¼ olmasÄ±nÄ± istemeyiz ama bize karÅŸÄ± dÃ¼ÅŸmanca tavÄ±rlar iÃ§inde olduÄŸu zaman biz de elbette bunun gerekli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± veririz, altÄ±nda da kalmayÄ±z. Bunu da aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylememiz lazÄ±m."
Bu akÅŸam Hamburg'da TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± ile bir araya geleceklerine dikkati Ã§eken Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Bizim vatandaÅŸlarla bir araya gelmemizi hiÃ§ kimse engelleyemez, engellemeye de kalkmamalÄ±. Demokrasinin, toplanma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n gereÄŸi budur. Avrupa standartlarÄ± ve deÄŸerleri de tam olarak bunu sÃ¶ylÃ¼yor."
Almanya'da yapÄ±lanlarÄ±n kabul edilebilir olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
Â "BugÃ¼n Almanya'da, benim bile yapacaÄŸÄ±m toplantÄ±da toplantÄ± yerinin sahibine Ã¶nce polisin, sonra istihbaratÄ±n, sonra ne kadar yetkili kiÅŸi varsa 'iptal et' diye baskÄ± yapmasÄ±, kiÅŸinin kabul etmemesinden sonra da o iÅŸ yerinin ruhsatÄ±nÄ±n iptal edilmesi kabul edilebilir bir ÅŸey deÄŸil. Bu, insan haklarÄ±yla da baÄŸdaÅŸmaz. O kiÅŸiyi bu ÅŸekilde cezalandÄ±rarak Almanya'nÄ±n da bir yere varmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil."
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Hollanda'nÄ±n tutumuna iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"BugÃ¼n Hollanda, Ã¶nce 'TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve yetkilileri gelemez' diyor, sonra bize alttan haber gÃ¶nderiyor ve diyor ki 'Biz zor durumdayÄ±z, eÄŸer Bakan gelirse bu Wilders'Ä±n (Hollanda'daki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi lideri) kazanmasÄ±na sebep olur ve Wilders bizimle ÅŸimdi baÅŸa baÅŸÄ±z, bu bizim iÃ§in gerÃ§ekten zor bir durum, sonra gelinsin.' KeÅŸke bunu telefon aÃ§Ä±p Ã¶nceden, medeni bir ÅŸekilde, rica yÃ¶ntemiyle bu zor durumu anlatsalardÄ±, biz anlayÄ±ÅŸ gÃ¶sterirdik ama Ã¶nce sosyal medyayla aynÄ± Wilders gibi popÃ¼lizm yapacaksÄ±n, ondan sonra da alttan haber gÃ¶ndereceksin... Bu, ortaklar ve dostlarÄ±n arasÄ±ndaki iliÅŸkiye yakÄ±ÅŸan bir tavÄ±r deÄŸildir. Bunu da bizim kabul etmemiz tabii ki mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir."
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Bu akÅŸam Hamburg'da vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla bir araya geleceÄŸiz. Bizim vatandaÅŸlarla bir araya gelmemizi hiÃ§ kimse engelleyemez, engellemeye de kalkmamalÄ±. Demokrasinin, toplanma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n gereÄŸi budur." dedi.
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulundan, ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± 910 akademisyene iliÅŸkin herhangi bir kurum tarafÄ±ndan YÃ–K'e iletilen bir bilgi, belge veya liste bulunmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Ä°nsanlÄ±ÄŸa yÃ¶nelik suÃ§ olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddetin tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± noktasÄ±nda daha fazla Ã§aba sarf etmeliyiz" dedi
Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe Ä°lÃ§esinde Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda 23 Åžubat'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve dÃ¼n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Sulh Ceza HakimliÄŸinde adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan ABD Adana Konsolosluk TercÃ¼manÄ± Hamza UluÃ§ay, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Almanya, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun konuÅŸma yapmasÄ± iÃ§in ayarlanan ikinci salonu da iptal etti
Dolar/TL, sabah saatlerinde 3,6790'Ä± gÃ¶rmesinin ardÄ±ndan saat 12.00 itibarÄ±yla Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 0,9 azalÄ±ÅŸla 3,6810'dan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor
Avrasya Ekonomik BirliÄŸi baÅŸbakanlarÄ±, KÄ±rgÄ±zistan'da biraraya geldi
ErdoÄŸan, Moskova'da dÃ¼zenlenen TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyinin 6'ncÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak
MuÄŸla'da aÅŸÄ±rÄ±; AydÄ±n, Ä°zmir ve Antalya'nÄ±n batÄ± kesimlerinde ise Ã§ok kuvvetli ve ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ beklendiÄŸini duyurularak ani sel, su baskÄ±nÄ± ve yÄ±ldÄ±rÄ±m gibi oluÅŸmasÄ± muhtemel risklere karÅŸÄ± uyarÄ± geldi
Erzincan'Ä±n Kemah ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda jandarma Ã¶zel harekat timlerince PKK/KCK'ya yÃ¶nelik 3 bin metre rakÄ±mda dÃ¼zenlenen geniÅŸ Ã§aplÄ± operasyonda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n maÄŸara, sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±naklarÄ± imha edildi
MEB'in dÃ¼zenlemesiyle, manuel vitesli araÃ§larda girilen direksiyon uygulama sÄ±navlarÄ±nÄ±n ilk dÃ¶rdÃ¼nde baÅŸarÄ±sÄ±z olan kursiyerler, ikinci dÃ¶rt sÄ±nav hakkÄ±nÄ± otomatik vites araÃ§larda kullanabilecek
Bursa-Ankara karayolunun Mezitler mevkisinde yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrildiÄŸi, kazada Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar olduÄŸu bildirildi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimine iliÅŸkin davada bugÃ¼n savunmasÄ±nÄ± verecekler arasÄ±nda ErdoÄŸan'Ä±n eski BaÅŸyaveri Albay Ali YazÄ±cÄ± da bulunuyor
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, Almanya BaÅŸbakanÄ±'nÄ±n yanlÄ±ÅŸtan dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Almanya kendi bilecek, kendi dÃ¼ÅŸen de aÄŸlamayacaktÄ±r" dedi
Sahil GÃ¼venlik Karadeniz BÃ¶lge KomutanÄ± Albay Murat Ã–zer, FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nca bu sabah gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, ABD ve Rus mevkidaÅŸlarÄ±yla Antalya'da Ã¼Ã§lÃ¼ zirvede bir araya geldi. Zirvede Suriye ve Irak gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼