14:08, 07 Mart 2017 SalÄ±

Macaristan, sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki tel Ã¶rgÃ¼ye elektrik verecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Macaristan HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zoltan Kovacs, Ã¼lkeye sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± giriÅŸini durdurmak iÃ§in SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ±nda inÅŸa edilen ikinci tel Ã¶rgÃ¼ye elektrik verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Kovacs, Macar Haber AjansÄ±na (MTI) yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Macaristan-SÄ±rbistan sÄ±nÄ±rÄ±na inÅŸa edilen tel Ã¶rgÃ¼lerin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±nÄ± durdurarak sadece Macaristan'Ä± deÄŸil Avrupa BirliÄŸi'ni (AB) de koruyacaÄŸÄ±nÄ± savundu.

150 kilometrelik alanda inÅŸa edilen tel Ã¶rgÃ¼nÃ¼n 1 MayÄ±s'a kadar bitirilmesinin planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tel Ã¶rgÃ¼lerin termal kamera ve diÄŸer teknolojik donanÄ±ma sahip olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Kovacs, "Yeni 'akÄ±llÄ± tel Ã¶rgÃ¼'nÃ¼n teknik kapasitesi Ã¶ncekine gÃ¶re Ã§ok daha yÃ¼ksek. Ä°leri teknoloji sayesinde tel Ã¶rgÃ¼ye insan hayatÄ±nÄ± tehlikeye atmayan elektrik de verilecek. Bu sistem merkeze ve nÃ¶betÃ§ilere sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n nereden sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgisini gÃ¶nderecek.'' diye konuÅŸtu.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n BatÄ± Avrupa'ya geÃ§mek iÃ§in en Ã¶nemli gÃ¼zergahlardan olan Macaristan, SÄ±rbistan ve HÄ±rvatistan sÄ±nÄ±rlarÄ±na jiletli tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekmiÅŸ, sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan ederek yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§iÅŸler iÃ§in uygulanan cezalarÄ± artÄ±rma yoluna gitmiÅŸti.

Macaristan, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara karÅŸÄ± alÄ±nan Ã¶nlemler kapsamÄ±nda, ViÅŸegrad Grubu'ndaki ortaklarÄ± Ã‡ekya, Polonya ve Slovakya'nÄ±n desteÄŸiyle sÄ±nÄ±rlarÄ±na asker ve polis takviyesi yapmÄ±ÅŸtÄ±. Macar hÃ¼kÃ¼meti, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizi Ã§erÃ§evesinde Balkan Ã¼lkelerinde yaÅŸanan belirsizlik dolayÄ±sÄ±yla geÃ§en yÄ±l 9 Mart'ta sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini artÄ±rÄ±p Ã¼lke genelinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan etmiÅŸti.

Macar hÃ¼kÃ¼meti, geÃ§en yÄ±l 5 Temmuz'da aldÄ±ÄŸÄ± kararla SÄ±rbistan ve HÄ±rvatistan sÄ±nÄ±rÄ± boyunca "derin sÄ±nÄ±r kontrolÃ¼" sistemini yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koymuÅŸ, sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesindeki 8 kilometre iÃ§inde yakalanan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n en yakÄ±n tel Ã¶rgÃ¼de bulunan kapÄ±ya gÃ¶tÃ¼rÃ¼leceÄŸini duyurmuÅŸtu.

Macaristan BaÅŸbakan BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± GyÃ¶rgy Bakondi, 20 Ocak'ta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸini engellemek iÃ§in daha Ã¶nce Ã§ekilen jiletli tel Ã¶rgÃ¼lerin termal kamera, gece gÃ¶rÃ¼ÅŸ sistemi, reflektÃ¶r ve kayÄ±t sistemleriyle gÃ¼Ã§lendirildiÄŸini, sÄ±nÄ±ra o gÃ¼ne kadar yapÄ±landan daha yÃ¼ksek ve saÄŸlam yeni tel Ã¶rgÃ¼ hattÄ± Ã§ekileceÄŸini bildirmiÅŸti.

Ã–te yandan birÃ§ok sivil toplum kuruluÅŸu, Macar gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan giren sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± ÅŸiddet uygulayarak SÄ±rbistan'a geri gÃ¶nderdiÄŸini iddia ediyor.