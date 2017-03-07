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16:27, 07 Mart 2017 SalÄ±
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14:37, 07 Mart 2017 SalÄ±

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Askeri yasak bÃ¶lgeye giren 48 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Askeri yasak bÃ¶lgeye giren 48 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Kilis sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki birinci derece askeri yasak bÃ¶lgede yakalanan 24'Ã¼ Ã§ocuk 48 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kilis'te birinci derece askeri yasak bÃ¶lgeye giren yabancÄ± uyruklu 48 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, merkeze baÄŸlÄ± Ä°nanlÄ± kÃ¶yÃ¼ sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki birinci derece askeri yasak bÃ¶lgede devriye gÃ¶revi yapan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Suriye'den TÃ¼rkiye'ye geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan bir grubu fark etti.

Yakalanan 24'Ã¼ Ã§ocuk 48 ÅŸÃ¼phelinin kimlik kontrolÃ¼nde yabancÄ± uyruklu olduklarÄ± belirlendi.

ZanlÄ±lar, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na teslim edildi.

DEAÅž mensubu olduÄŸu deÄŸerlendirilen 24 kiÅŸi hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular Kilis
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