Askeri yasak bÃ¶lgeye giren 48 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan Almanya ile ilgili flaÅŸ karar

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Bu akÅŸam Hamburg'da vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla bir araya geleceÄŸiz. Bizim vatandaÅŸlarla bir araya gelmemizi hiÃ§ kimse engelleyemez, engellemeye de kalkmamalÄ±. Demokrasinin, toplanma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n gereÄŸi budur." dedi.