15:00, 07 Mart 2017 SalÄ±

BuÄŸdaydaki 'tarÄ±m ilacÄ± ve kanser' tartÄ±ÅŸmalarÄ±na aÃ§Ä±klama





TÃ¼rkiye FÄ±rÄ±ncÄ±lar Federasyonu BaÅŸkanÄ± BalcÄ± buÄŸdayda tarÄ±m ilacÄ±nÄ±n bilinÃ§siz kullanÄ±mÄ±n kanser riskini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin "Haziran sonunda buÄŸdayÄ± hasat yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda ilacÄ±n buÄŸday Ã¼zerinde etkisi kalmayacaÄŸÄ± bilimsel bir gerÃ§ek" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye FÄ±rÄ±ncÄ±lar FederasyonuÂ BaÅŸkanÄ± HalilÂ Ä°brahim BalcÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â buÄŸdayÂ Ã¼retiminde yabancÄ± otla mÃ¼cadele ederken ÅŸubat ve mart aylarÄ±ndaÂ zirai ilaÃ§Â kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Mart ve ÅŸubat aylarÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ilacÄ±n haziran sonunda buÄŸdayÄ± hasat yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman, buÄŸday Ã¼zerinde hiÃ§bir etkisi kalmayacaÄŸÄ± bilimsel bir gerÃ§ektir. DolayÄ±sÄ±yla yanlÄ±ÅŸ bir aÃ§Ä±klama, talihsiz bir aÃ§Ä±klama." dedi. BalcÄ±, sÃ¼neyle mÃ¼cadele iÃ§in mayÄ±s ayÄ±nda uygulanan zirai ilacÄ±n daha erken kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde sÃ¼nenin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilemeyeceÄŸini, tesirinin olamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, kullanÄ±lan zirai ilaÃ§larÄ±n denetiminin tamamen GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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