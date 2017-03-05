15:18, 07 Mart 2017 SalÄ±

Hatay'da dÃ¼ÅŸen Suriye uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n pilotu iÃ§in suÃ§ duyurusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hatay'Ä±nÂ AltÄ±nÃ¶zÃ¼Â ilÃ§esinde 4 Mart'ta dÃ¼ÅŸenÂ Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±nÂ pilotu ve BeÅŸar Esed hakkÄ±nda Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±naÂ suÃ§ duyurusunda bulunuldu.

Ä°stanbul Barosundan avukatlar GÃ¼lden SÃ¶nmez ve Cihat GÃ¶kdemir tarafÄ±ndan verilen dilekÃ§ede, savaÅŸ pilotuÂ Muhammed Sufhan'Ä±n Suriye'de sivilleri bombaladÄ±ÄŸÄ±, Esed'in de bombalama emrini veren kiÅŸi olduÄŸu ifade edildi.

DilekÃ§e verilmesinin ardÄ±ndan Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan grup adÄ±na bir aÃ§Ä±klama yapan avukat GÃ¶kdemir, Suriye'de devlet rejiminin uzun sÃ¼redir halkÄ±nÄ± bombaladÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, milyonlarca insanÄ±n mÃ¼lteci durumuna dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve maÄŸdur olduÄŸunu kaydetti.

DÃ¼ÅŸen Suriye uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n pilotu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunmak iÃ§in toplandÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden GÃ¶kdemir, "Biz hem uÃ§aÄŸÄ±n pilotunun beyanlarÄ±ndan hem de Suriye'de bu maÄŸduriyeti yaÅŸayan insanlarÄ±n beyanlarÄ±ndan savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± pilotunun savaÅŸ suÃ§u ve insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸlediÄŸini tespit etmiÅŸ bulunuyoruz." dedi.

GÃ¶kdemir, yaptÄ±klarÄ± tespitin mahkemeler tarafÄ±ndan da yapÄ±larak Suriyeli pilotun cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiklerini dile getirerek, "Hem pilot hem de Suriye'de bu pilotlara bu gÃ¶revleri veren BeÅŸar Esed hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunuyoruz." diye konuÅŸtu.

Avukatlar GÃ¶kdemir ve SÃ¶nmez, ÅŸÃ¼pheli pilotun Hatay'da bulunmasÄ±ndan dolayÄ± soruÅŸturmanÄ±n orada sÃ¼receÄŸini kaydetti.