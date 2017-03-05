Hatay'da dÃ¼ÅŸen Suriye uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n pilotu iÃ§in suÃ§ duyurusu

Hatay'Ä±nÂ AltÄ±nÃ¶zÃ¼Â ilÃ§esinde 4 Mart'ta dÃ¼ÅŸenÂ Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±nÂ pilotu ve BeÅŸar Esed hakkÄ±nda Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±naÂ suÃ§ duyurusunda bulunuldu.
Ä°stanbul Barosundan avukatlar GÃ¼lden SÃ¶nmez ve Cihat GÃ¶kdemir tarafÄ±ndan verilen dilekÃ§ede, savaÅŸ pilotuÂ Muhammed Sufhan'Ä±n Suriye'de sivilleri bombaladÄ±ÄŸÄ±, Esed'in de bombalama emrini veren kiÅŸi olduÄŸu ifade edildi.
DilekÃ§e verilmesinin ardÄ±ndan Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan grup adÄ±na bir aÃ§Ä±klama yapan avukat GÃ¶kdemir, Suriye'de devlet rejiminin uzun sÃ¼redir halkÄ±nÄ± bombaladÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, milyonlarca insanÄ±n mÃ¼lteci durumuna dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve maÄŸdur olduÄŸunu kaydetti.
DÃ¼ÅŸen Suriye uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n pilotu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunmak iÃ§in toplandÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden GÃ¶kdemir, "Biz hem uÃ§aÄŸÄ±n pilotunun beyanlarÄ±ndan hem de Suriye'de bu maÄŸduriyeti yaÅŸayan insanlarÄ±n beyanlarÄ±ndan savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± pilotunun savaÅŸ suÃ§u ve insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸlediÄŸini tespit etmiÅŸ bulunuyoruz." dedi.
GÃ¶kdemir, yaptÄ±klarÄ± tespitin mahkemeler tarafÄ±ndan da yapÄ±larak Suriyeli pilotun cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiklerini dile getirerek, "Hem pilot hem de Suriye'de bu pilotlara bu gÃ¶revleri veren BeÅŸar Esed hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunuyoruz." diye konuÅŸtu.
Avukatlar GÃ¶kdemir ve SÃ¶nmez, ÅŸÃ¼pheli pilotun Hatay'da bulunmasÄ±ndan dolayÄ± soruÅŸturmanÄ±n orada sÃ¼receÄŸini kaydetti.
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Åžehit KÃ¼tÃ¼phaneleri TopluluÄŸunca, geÃ§en yÄ±l Hakkari'de terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonu sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen SaÄŸlÄ±k Astsubay ÃœstÃ§avuÅŸ Mekan Åžahin'in adÄ±na iÃ§erisinde 3 binin Ã¼zerinde kitap bulunan kÃ¼tÃ¼phane aÃ§Ä±ldÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 221 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan Ã§atÄ± iddianamesinde, askeri Ã¶rgÃ¼tlenmeye bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiÄŸi belirtilen FETÃ–'nÃ¼n, kendisine baÄŸlÄ± askerleri Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± GÃ¼len'le gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼rmek iÃ§in NATO gÃ¶revlendirmesiyle ABD'ye gÃ¶nderdiÄŸi belirtildi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ,"Birbirine dÃ¼ÅŸman gibi gÃ¶rÃ¼nse de Ä°slamofobya odaklarÄ±yla Ä°slamâ€™Ä±n ismini kullanarak terÃ¶rle Ä°slamâ€™Ä± eÅŸ anlamlÄ± hale getirmek isteyen Ã§evreler, aslÄ±nda aynÄ± odaklardÄ±r" dedi
"DÃ¼nyanÄ±n en uzun aralÄ±klÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼" olma unvanÄ±nÄ± alacak Ã‡anakkale 1915 KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n temelinin atÄ±lacaÄŸÄ± 18 Mart iÃ§in bÃ¶lgede geri sayÄ±m baÅŸladÄ±
Hatay'da dÃ¼ÅŸen Suriye uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n pilotu ve Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esed hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunuldu
TÃ¼rkiye FÄ±rÄ±ncÄ±lar Federasyonu BaÅŸkanÄ± BalcÄ± buÄŸdayda tarÄ±m ilacÄ±nÄ±n bilinÃ§siz kullanÄ±mÄ±n kanser riskini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin "Haziran sonunda buÄŸdayÄ± hasat yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda ilacÄ±n buÄŸday Ã¼zerinde etkisi kalmayacaÄŸÄ± bilimsel bir gerÃ§ek" dedi
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DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Bu akÅŸam Hamburg'da vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla bir araya geleceÄŸiz. Bizim vatandaÅŸlarla bir araya gelmemizi hiÃ§ kimse engelleyemez, engellemeye de kalkmamalÄ±. Demokrasinin, toplanma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n gereÄŸi budur." dedi.
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulundan, ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± 910 akademisyene iliÅŸkin herhangi bir kurum tarafÄ±ndan YÃ–K'e iletilen bir bilgi, belge veya liste bulunmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Ä°nsanlÄ±ÄŸa yÃ¶nelik suÃ§ olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddetin tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± noktasÄ±nda daha fazla Ã§aba sarf etmeliyiz" dedi
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Dolar/TL, sabah saatlerinde 3,6790'Ä± gÃ¶rmesinin ardÄ±ndan saat 12.00 itibarÄ±yla Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 0,9 azalÄ±ÅŸla 3,6810'dan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor
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