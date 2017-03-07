15:24, 07 Mart 2017 SalÄ±

Ã‡anakkale 1915 KÃ¶prÃ¼sÃ¼ iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kuruluÅŸunun 100. yÄ±lÄ± olan 2023'te aÃ§Ä±lmasÄ± planlanan, "dÃ¼nyanÄ±n en uzun aralÄ±klÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼" olacakÂ Ã‡anakkale 1915 KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n temelinin atÄ±lacaÄŸÄ± gÃ¼n iÃ§in bÃ¶lgede geri sayÄ±m baÅŸladÄ±.

Trakya'dan Ege ve Akdeniz'e uzanan ulaÅŸÄ±m hattÄ±nda Ã‡anakkale'yi Marmara BÃ¶lgesi'nde Ã§ok Ã¶nemli bir konuma taÅŸÄ±yacak kÃ¶prÃ¼ iÃ§in bÃ¶lgedeki fizibilite ve sondaj Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±.

Anadolu yakasÄ±ndaki Lapseki'nin Åžekerkaya ile Avrupa tarafÄ±ndaki Gelibolu'nun SÃ¼tlÃ¼ce mevkisi arasÄ±na yapÄ±lacak olan ve 26 Ocak'ta ihalesi sonuÃ§lanan kÃ¶prÃ¼, Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nÄ±n ilk, Marmara BÃ¶lgesi'nin de 5. asma kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olacak.

10 milyar liranÄ±n Ã¼zerinde bir yatÄ±rÄ±mla hayata geÃ§irilecek kÃ¶prÃ¼nÃ¼n ayaklarÄ±nÄ±n denk geleceÄŸi ve temel atma tÃ¶reninin yapÄ±lacaÄŸÄ± noktalarda ilgili kurum ve kuruluÅŸlarca Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼rken bÃ¶lge sakinleri, tarihi ana tanÄ±klÄ±k edecekleri 18 Mart'Ä± heyecanla beklemeye baÅŸladÄ±.

18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Zaferi'nin 102. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde temeli atÄ±lacak kÃ¶prÃ¼, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olan 2023'te hizmete aÃ§Ä±lacak. Ayak aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ± 100. yÄ±lla anlamlandÄ±rÄ±larak 2023 metre olarak belirlenen kÃ¶prÃ¼, dÃ¼nyanÄ±n en uzun aralÄ±klÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olacak.

"DÃ¼nya Ã§apÄ±nda proje" olarak nitelendirilen, 3 geliÅŸ ve 3 gidiÅŸ olmak Ã¼zere toplam 6 ÅŸeritten oluÅŸacak kÃ¶prÃ¼, Ã‡anakkale'de ekonomik ve sosyal yaÅŸamÄ± olumlu yÃ¶nde etkileyecek.

Lapseki Belediye BaÅŸkanÄ± EyÃ¼p YÄ±lmaz, Ã‡anakkale'nin yarÄ±m asÄ±rdÄ±r sÃ¼ren bir hayalinin gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸeceÄŸini sÃ¶yledi.

2Â BÄ°N KÄ°ÅžÄ° Ã‡ALIÅžACAK

YÄ±lmaz, boÄŸaz kÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼n bÃ¶lgedeki istihdama da katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Burada kÃ¶prÃ¼yÃ¼ yapacak firmalarÄ±n ve yardÄ±mcÄ± firmalarÄ±n yetkilileri vardÄ±. Kendileriyle uzun uzun sohbet edip gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. Bize verilen bilgilere gÃ¶re kÃ¶prÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda 2 bin kiÅŸi gÃ¶rev yapacak. Bu 2 bin kiÅŸilik rakam, hem bÃ¶lgedeki istihdama katkÄ± saÄŸlayacak hem de bÃ¶lgemizdeki ekonomi hareketlenecek." dedi.

Bir restoranda garsonluk yapan Selahattin Civan da kÃ¶prÃ¼nÃ¼n herkes iÃ§in yararlÄ± olmasÄ±nÄ± beklediklerini ifade etti.

Ä°lÃ§e esnafÄ±ndan Ä°brahim KÄ±roÄŸlu ise bir sÃ¼re Ã¶nce ilÃ§eyi ziyaret eden UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan'Ä±n programÄ±nÄ± izlediÄŸini ve kÃ¶prÃ¼nÃ¼n temelinin atÄ±lmasÄ± iÃ§in heyecanla beklediklerini sÃ¶yledi.