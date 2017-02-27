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Darbeci askerlerin ABD ziyaretine "NATO kÄ±lÄ±fÄ±"
Darbeci askerlerin ABD ziyaretine

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 221 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan Ã§atÄ± iddianamesinde, askeri Ã¶rgÃ¼tlenmeye bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiÄŸi belirtilen FETÃ–'nÃ¼n, kendisine baÄŸlÄ± askerleri Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± GÃ¼len'le gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼rmek iÃ§in NATO gÃ¶revlendirmesiyle ABD'ye gÃ¶nderdiÄŸi belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili 221 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan Ã§atÄ± iddianamesinde, askeri Ã¶rgÃ¼tlenmeye bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiÄŸi belirtilen FETÃ–'nÃ¼n, kendisine baÄŸlÄ± askerleri Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'le gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼rmek iÃ§in NATO gÃ¶revlendirmesiyle ABD'ye gÃ¶nderdiÄŸi belirtildi.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanarak Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderilen iddianamede, Ã¶rgÃ¼t mensubu askerlerin Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± GÃ¼len ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmelerine iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lar yer aldÄ±.

Buna gÃ¶re, Fetullah GuÌˆlen'i ziyaret amacÄ±yla Ã¶rguÌˆte bagÌ†lÄ± askeri personele yoÌˆnelik Amerika'ya geziler duÌˆzenlendi. Bu ziyaretler genel olarak Avrupa uÌˆlkelerinden sonra ABD'ye gidisÌ§ sÌ§eklinde oldugÌ†u gibi az sayÄ±da dogÌ†rudan ABD'ye gidisÌ§ sÌ§eklinde de gercÌ§eklesÌ§tirildi.

Ziyaretlerde, askerlere genelde TuÌˆrk Hava YollarÄ± yerine yabancÄ± hava yollarÄ±yla seyahat yapmalarÄ± tercih ettirildi.

ABD'ye gidenler dogÌ†rudan New York yerine, ABD'nin basÌ§ka bir iline goÌˆtuÌˆruÌˆldÃ¼ ve buradan da Pensilvanya'ya gecÌ§ildi.

Burada amacÄ±n elebaÅŸÄ± GuÌˆlen'e yapÄ±lan ziyaretleri gizlemek olduÄŸu vurgulanan iddianamede, "Askeri personelin ABD'de Fetullah GuÌˆlen'e yapacagÌ†Ä± ziyaretler, bu uÌˆlkede bulunan Askeri Mahrem Hizmetler IÌ‡mamlarÄ± tarafÄ±ndan organize edilir. Hangi personelin Fetullah GuÌˆlen ile goÌˆruÌˆsÌ§ecegÌ†ine karar verilmesinden sonra, tespit edilen isimlerin ya turistik ya da NATO kapsamÄ±nda ABD'ye gidisÌ§leri ayarlanÄ±r ve GuÌˆlen'le goÌˆruÌˆsÌ§meleri sagÌ†lanÄ±r." denildi.

Ä°ddianamede, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu Ã¼lkelere gidecek TSK personeline Ã¶zel Ã¶nem verdiÄŸi ve bu Ã¼lkelere Ã§ekirdekten yetiÅŸtirdiÄŸi Ã¼yelerinin gÃ¶nderilmesini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi de belirtildi.

YaklaÅŸÄ±k 160 Ã¼lkede faaliyet gÃ¶steren Ã¶rgÃ¼tÃ¼n, kendi Ã¼yesi personeli mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca yurt dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶ndererek Ã¶rgÃ¼tle iliÅŸkilerini gÃ¶zlerden uzak ve kolay fark edilmeyecek ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, bu kapsamda yÃ¼ksek lisans, doktora, sÃ¼rekli/geÃ§ici gÃ¶rev, kurs gibi nedenlerle yurt dÄ±ÅŸÄ±na giden birÃ§ok personelin Pensilvanya'ya giderek Fetullah GÃ¼len ile yÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ aktarÄ±ldÄ±.

Askeri okullardan mezun olan TSK personeli icÌ§erisinde en guÌˆvenilen FETOÌˆ mensubu elemanlarÄ±n da kritik yurt dÄ±ÅŸÄ± ateÅŸelikler ve NATO goÌˆrevlerine getirildiÄŸi belirtilen iddianamede, yurt dÄ±sÌ§Ä± goÌˆrevlere secÌ§ilerek NATO kadrolarÄ±na atanan FETÃ–/PDY mensubu subaylarÄ±n bazÄ± milli ve askeri bilgileri, gerek NATO makamlarÄ±na servis ettikleri gerekse de milli menfaatlerin soÌˆz konusu oldugÌ†u bazÄ± konularÄ±n oÌˆrguÌˆtuÌˆn istedigÌ†i sÌ§ekilde gercÌ§eklesÌ§mesini sagÌ†layacak sÌ§ekilde kullandÄ±klarÄ±nÄ±n belirlendiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Ä°ddianamede, "15 Temmuz suÌˆrecinde bu personel FETOÌˆ ile muÌˆcadele kapsamÄ±nda yuÌˆruÌˆtuÌˆlen faaliyetleri de cÌ§arpÄ±tarak NATO nezdinde TuÌˆrkiye'yi zor durumda bÄ±rakmaya cÌ§alÄ±sÌ§maktadÄ±rlar. Bu cÌ§abalar sonucunda NATO'da goÌˆrevli uÌˆst duÌˆzey bazÄ± yetkililer tarafÄ±ndan uluslararasÄ± arenada TuÌˆrkiye aleyhinde kamuoyu olusÌ§turmaya yoÌˆnelik beyanatlar verilmekte, bunlar zaman zaman yerli ve yabancÄ± medyada da yer almaktadÄ±r." tespitleri yapÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular FETÃ– soruÅŸturmasÄ± NATO
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