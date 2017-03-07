Åžehidin adÄ±na 3 bin kitaplÄ± kÃ¼tÃ¼phane

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Åžehit KÃ¼tÃ¼phaneleri TopluluÄŸunca, geÃ§en yÄ±l Hakkari'de terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonu sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen SaÄŸlÄ±k Astsubay ÃœstÃ§avuÅŸ Mekan Åžahin'in adÄ±na kÃ¼tÃ¼phane aÃ§Ä±ldÄ±.
Ä°MKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yer alan kÃ¼tÃ¼phanenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±, AK Parti KahramanmaraÅŸ Milletvekili Ä°mran KÄ±lÄ±Ã§, Åžehit KÃ¼tÃ¼phaneleri TopluluÄŸu KoordinatÃ¶rÃ¼ ve ÅŸehit Åžahin'in devre arkadaÅŸÄ± Sercan KÃ¼rklÃ¼, Ã‡ankaya Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri ve ÅŸehidin yakÄ±nlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi.
KÄ±lÄ±Ã§, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ÅŸehit isminin geÃ§tiÄŸi her yerde duygulandÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, ÅŸehitler anÄ±sÄ±na ÅŸiir okudu.
KÃ¼rklÃ¼ de "Bizler her zaman daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olmalÄ±, daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z. Daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olmak iÃ§in, daha Ã§ok bilgiye sahip olmalÄ±, bilgilenmek iÃ§in okumalÄ±yÄ±z." dedi.
YaÅŸamÄ± boyunca arkadaÅŸÄ± Åžahin'in tek derdinin vatan, millet ve bayrak olduÄŸunu vurgulayan KÃ¼rklÃ¼, Arif Nihat Asya'nÄ±n "Bayrak" adlÄ± ÅŸiirinden bir bÃ¶lÃ¼m okudu.
KÃ¼tÃ¼phanede emeÄŸi geÃ§enlere plaketin takdim edildiÄŸi tÃ¶renin ardÄ±ndan, iÃ§erisinde 3 binin Ã¼zerinde kitabÄ±n bulunduÄŸu kÃ¼tÃ¼phane gezildi.
TEM yolu Ä°zmit geÃ§iÅŸinde durdurulan otobÃ¼ste yaklaÅŸÄ±k 100 kilo eroin ele geÃ§irildi
Ä°dlib kentindeki hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda bacaklarÄ± kopan 10 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸun babasÄ±, Antakya ilÃ§esi YaylacÄ±k Mahallesi kÄ±rsalÄ±na dÃ¼ÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan paraÅŸÃ¼tle atlayan pilot hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu
Åžehit KÃ¼tÃ¼phaneleri TopluluÄŸunca, geÃ§en yÄ±l Hakkari'de terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonu sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen SaÄŸlÄ±k Astsubay ÃœstÃ§avuÅŸ Mekan Åžahin'in adÄ±na iÃ§erisinde 3 binin Ã¼zerinde kitap bulunan kÃ¼tÃ¼phane aÃ§Ä±ldÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 221 kiÅŸi hakkÄ±nda hazÄ±rlanan Ã§atÄ± iddianamesinde, askeri Ã¶rgÃ¼tlenmeye bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiÄŸi belirtilen FETÃ–'nÃ¼n, kendisine baÄŸlÄ± askerleri Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± GÃ¼len'le gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼rmek iÃ§in NATO gÃ¶revlendirmesiyle ABD'ye gÃ¶nderdiÄŸi belirtildi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ,"Birbirine dÃ¼ÅŸman gibi gÃ¶rÃ¼nse de Ä°slamofobya odaklarÄ±yla Ä°slamâ€™Ä±n ismini kullanarak terÃ¶rle Ä°slamâ€™Ä± eÅŸ anlamlÄ± hale getirmek isteyen Ã§evreler, aslÄ±nda aynÄ± odaklardÄ±r" dedi
"DÃ¼nyanÄ±n en uzun aralÄ±klÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼" olma unvanÄ±nÄ± alacak Ã‡anakkale 1915 KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n temelinin atÄ±lacaÄŸÄ± 18 Mart iÃ§in bÃ¶lgede geri sayÄ±m baÅŸladÄ±
Hatay'da dÃ¼ÅŸen Suriye uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n pilotu ve Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esed hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunuldu
TÃ¼rkiye FÄ±rÄ±ncÄ±lar Federasyonu BaÅŸkanÄ± BalcÄ± buÄŸdayda tarÄ±m ilacÄ±nÄ±n bilinÃ§siz kullanÄ±mÄ±n kanser riskini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin "Haziran sonunda buÄŸdayÄ± hasat yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda ilacÄ±n buÄŸday Ã¼zerinde etkisi kalmayacaÄŸÄ± bilimsel bir gerÃ§ek" dedi
Kilis sÄ±nÄ±r hattÄ±ndaki birinci derece askeri yasak bÃ¶lgede yakalanan 24'Ã¼ Ã§ocuk 48 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Bu akÅŸam Hamburg'da vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla bir araya geleceÄŸiz. Bizim vatandaÅŸlarla bir araya gelmemizi hiÃ§ kimse engelleyemez, engellemeye de kalkmamalÄ±. Demokrasinin, toplanma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n gereÄŸi budur." dedi.
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulundan, ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± 910 akademisyene iliÅŸkin herhangi bir kurum tarafÄ±ndan YÃ–K'e iletilen bir bilgi, belge veya liste bulunmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "Ä°nsanlÄ±ÄŸa yÃ¶nelik suÃ§ olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m kadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddetin tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± noktasÄ±nda daha fazla Ã§aba sarf etmeliyiz" dedi
Mardin'in KÄ±zÄ±ltepe Ä°lÃ§esinde Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda 23 Åžubat'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve dÃ¼n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Sulh Ceza HakimliÄŸinde adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan ABD Adana Konsolosluk TercÃ¼manÄ± Hamza UluÃ§ay, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Almanya, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun konuÅŸma yapmasÄ± iÃ§in ayarlanan ikinci salonu da iptal etti
Dolar/TL, sabah saatlerinde 3,6790'Ä± gÃ¶rmesinin ardÄ±ndan saat 12.00 itibarÄ±yla Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 0,9 azalÄ±ÅŸla 3,6810'dan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor
Avrasya Ekonomik BirliÄŸi baÅŸbakanlarÄ±, KÄ±rgÄ±zistan'da biraraya geldi