16:01, 07 Mart 2017 SalÄ±

Åžehidin adÄ±na 3 bin kitaplÄ± kÃ¼tÃ¼phane

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Åžehit KÃ¼tÃ¼phaneleri TopluluÄŸunca, geÃ§en yÄ±l Hakkari'de terÃ¶rle mÃ¼cadele operasyonu sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen SaÄŸlÄ±k Astsubay ÃœstÃ§avuÅŸ Mekan Åžahin'in adÄ±na kÃ¼tÃ¼phane aÃ§Ä±ldÄ±.

Ä°MKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yer alan kÃ¼tÃ¼phanenin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±, AK Parti KahramanmaraÅŸ Milletvekili Ä°mran KÄ±lÄ±Ã§, Åžehit KÃ¼tÃ¼phaneleri TopluluÄŸu KoordinatÃ¶rÃ¼ ve ÅŸehit Åžahin'in devre arkadaÅŸÄ± Sercan KÃ¼rklÃ¼, Ã‡ankaya Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri ve ÅŸehidin yakÄ±nlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi.

KÄ±lÄ±Ã§, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ÅŸehit isminin geÃ§tiÄŸi her yerde duygulandÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, ÅŸehitler anÄ±sÄ±na ÅŸiir okudu.

KÃ¼rklÃ¼ de "Bizler her zaman daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olmalÄ±, daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z. Daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olmak iÃ§in, daha Ã§ok bilgiye sahip olmalÄ±, bilgilenmek iÃ§in okumalÄ±yÄ±z." dedi.

YaÅŸamÄ± boyunca arkadaÅŸÄ± Åžahin'in tek derdinin vatan, millet ve bayrak olduÄŸunu vurgulayan KÃ¼rklÃ¼, Arif Nihat Asya'nÄ±n "Bayrak" adlÄ± ÅŸiirinden bir bÃ¶lÃ¼m okudu.

KÃ¼tÃ¼phanede emeÄŸi geÃ§enlere plaketin takdim edildiÄŸi tÃ¶renin ardÄ±ndan, iÃ§erisinde 3 binin Ã¼zerinde kitabÄ±n bulunduÄŸu kÃ¼tÃ¼phane gezildi.