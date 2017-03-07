16:11, 07 Mart 2017 SalÄ±

Hatay'a dÃ¼ÅŸen Suriye uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n pilotu hakkÄ±nda suÃ§ duyurusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin Ä°dlib kentindeki hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda bacaklarÄ± kopan ve tedavi iÃ§in Hatay'a getirilen AbdÃ¼lbasit Alsattuf'Ä±n babasÄ±, Antakya ilÃ§esi YaylacÄ±k Mahallesi kÄ±rsalÄ±na dÃ¼ÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan paraÅŸÃ¼tle atlayan pilot Mehmet Sufhan'dan ÅŸikayetÃ§i oldu.

KucaÄŸÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± 10 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸluyla Hatay Adliyesine gelen Baba Muhammed Alsattuf, savcÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸerek pilot Sufhan hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.

Baba Alsattuf yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yaklaÅŸÄ±k 25 gÃ¼ndÃ¼r TÃ¼rkiye'de olduklarÄ±nÄ± ve oÄŸlunun burada ameliyat edildiÄŸini sÃ¶yledi.

Suriye'de insanlarÄ±n bombalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Alsattuf, "Bu Ã§ocuklarÄ±n ne gÃ¼nahÄ± var? YaralanÄ±yorlar, sakat kalÄ±yorlar. Pilotun yargÄ±lanmasÄ±nÄ±, mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir insanlÄ±k suÃ§u iÅŸliyorlar. Kendisi acaba Ã§ocuklarÄ±nÄ±n bu hale gelmesini ister mi? Bizim Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendi Ã§ocuklarÄ±nÄ±n yaÅŸamasÄ±nÄ± ister mi? Bizim ne suÃ§umuz var?" diye konuÅŸtu.

AbdÃ¼lbasit Alsattuf da annesi ve kardeÅŸinin saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, bacaklarÄ±nÄ±n kesildiÄŸini, bir kardeÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Pilottan ÅŸikayetÃ§i olduklarÄ±nÄ± dile getiren Alsattuf, "Ona, 'Bizi neden vuruyorsunuz, benim annemi de kardeÅŸimi de Ã¶ldÃ¼rdÃ¼nÃ¼z, niÃ§in bunu yaptÄ±nÄ±z, gÃ¼nahÄ±mÄ±z neydi' diye sormak istiyorum. Suriye'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Ã§ocuklarÄ±n, insanlarÄ±n gÃ¼nahÄ± neydi?" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°dlib'de geÃ§en ay evinin Ã¶nÃ¼nde oynadÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada BeÅŸÅŸar Esed rejimine ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± tarafÄ±ndan atÄ±lan bomba sonucu bacaklarÄ± kopan 10 yaÅŸÄ±ndaki AbdÃ¼lbasit Alsattuf, babasÄ± ve kardeÅŸiyle TÃ¼rkiye'ye getirilmiÅŸ ve tedavi edilmiÅŸti. AbdÃ¼lbasit, aynÄ± saldÄ±rÄ±da annesi ve bir kardeÅŸini kaybetmiÅŸti.

Hatay'Ä±n merkez Antakya ilÃ§esi YaylacÄ±k Mahallesi kÄ±rsalÄ±na 4 Mart'ta Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. ParaÅŸÃ¼tle atlayan pilot, AltÄ±nÃ¶zÃ¼ ilÃ§esi Fatikli Mahallesi'ndeki Ayvaderesi mevkisinde hava ve karadan yapÄ±lan geniÅŸ arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda bulunmuÅŸtu.