16:16, 07 Mart 2017 SalÄ±

Kocaeli'de 100 kilo eroin ele geÃ§irildi





TEM yolu Ä°zmit geÃ§iÅŸinde durdurulan otobÃ¼ste yaklaÅŸÄ±k 100 kilo eroin ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kocaeli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ UyuÅŸturucu ile MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, TEM yolu Ä°zmit geÃ§iÅŸinde yaptÄ±ÄŸÄ± yol kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda Ä°stanbul'a giden Z.D. yÃ¶netimindeki 01 CZC 77 plakalÄ± otobÃ¼sÃ¼ durdurdu. Kocaeli'de 100 kilo eroin ele geÃ§irildi AraÃ§ta uyuÅŸturucu olduÄŸundan ÅŸÃ¼phelenilmesi Ã¼zerine yolcular baÅŸka bir otobÃ¼se bindirilerek Ä°stanbul'a gÃ¶nderildi.

devamÄ± aÅŸaÄŸÄ±da Kocaeli'de 100 kilo eroin ele geÃ§irildi OtobÃ¼s, TEM yolu kenarÄ±nda bulunan BÃ¶lge Trafik MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bahÃ§esine Ã§ekildi. Narkotik kÃ¶peÄŸi 'Milo' ile detaylÄ± arama yapÄ±lÄ±rken, otobÃ¼sÃ¼n bagajÄ±na yakÄ±n bir noktada yapÄ±lan gizli bÃ¶lme iÃ§erisinde paketler halinde yaklaÅŸÄ±k 100 kilo eroin ele geÃ§irildi. Kocaeli'de 100 kilo eroin ele geÃ§irildi Paketlerin Ã¼zerindeki mÃ¼hÃ¼rlerde kartal amblemi, 2015 mÃ¼hrÃ¼ ve ArapÃ§a yazÄ±lar yazmasÄ± dikkat Ã§ekti. Kocaeli'de 100 kilo eroin ele geÃ§irildi Olayla ilgili otobÃ¼s sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Z.D. ile araÃ§ta gÃ¶revli E.K. ve N.A. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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