16:36, 07 Mart 2017 SalÄ±

Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžerif Kuveyt'te





Kuveyt BaÅŸbakanÄ± ile Pakistan BaÅŸbakanÄ± iki Ã¼lke arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸini geliÅŸtirme yollarÄ± ile ortak Ã¶neme sahip bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± meseleler hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kuveyt BaÅŸbakanÄ± Åžeyh Cabir el-MÃ¼barek el-Hamad es-Sabah, Ã¼lkeye resmi ziyarette bulunan PakistanlÄ± mevkidaÅŸÄ± Muhammed Navaz Åžerif ile bir araya geldi. Kuveyt resmi haber ajansÄ± KUNA'da yer alan habere gÃ¶re, Beyan SarayÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede iki Ã¼lke arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸini geliÅŸtirme yollarÄ± ile ortak Ã¶neme sahip bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± meseleler ele alÄ±ndÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmeye Kuveyt tarafÄ±ndan Savunma BakanÄ± Muhammed el-Halid el-Hamad es-Sabah, Petrol Enerji ve Su BakanÄ± Ä°sam el-Merzuk, Pakistan tarafÄ±ndan ise Petrol ve DoÄŸal Kaynaklar BakanÄ± Åžahid Hakan Abbasi ile Ã¼st dÃ¼zey yetkililer katÄ±ldÄ±. Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžerif'in Kuveyt ziyareti iki gÃ¼n sÃ¼recek.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.