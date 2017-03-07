16:50, 07 Mart 2017 SalÄ±

YÄ±ldÄ±rÄ±m-Mulki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sona erdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÃœrdÃ¼n BaÅŸbakanÄ± Hani el-Mulki, TÃ¼rkiye ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± belirterek, "Bu bÃ¶lgeyi istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸanlara karÅŸÄ± daima dayanÄ±ÅŸma iÃ§indeyiz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sorunlarÄ±n Ã¼stesinden gelmek iÃ§in beraber Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z." dedi.

Mulki, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'ndeki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ardÄ±ndan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a konukseverliÄŸi iÃ§in teÅŸekkÃ¼r eden Mulki, Ã§ok dostane bir ortamda birÃ§ok konuyu ele aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Mulki, YÄ±ldÄ±rÄ±m'la gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin "derinlemesine" geÃ§tiÄŸini belirterek, uzun sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin aslÄ±nda bir anlaÅŸmazlÄ±ÄŸa deÄŸil aksine iki Ã¼lke arasÄ±ndaki mutabakata iÅŸaret ettiÄŸini vurguladÄ±.

15 Temmuz darbe giriÅŸimindeki ÅŸehitler iÃ§in YÄ±ldÄ±rÄ±m'a baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerini yineleyen Mulki, "Biz tamamen terÃ¶re karÅŸÄ±yÄ±z. Bize dÃ¼ÅŸen gÃ¶rev onlarÄ± yenmektir. Ä°nÅŸallah yakÄ±nda onlarÄ± yeneceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.

Mulki, ilerleyen saatlerde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi bilgisini verdi.

ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah'Ä±n ErdoÄŸan'a selamÄ±nÄ± ileteceÄŸini belirten Mulki, "Kendisine ve TÃ¼rk halkÄ±na saÄŸlÄ±k diliyoruz. Ä°leriye dÃ¶nÃ¼k daimi baÅŸarÄ±lar diliyoruz. ÃœrdÃ¼n, TÃ¼rkiye ile daima dayanÄ±ÅŸma iÃ§indedir. Bu bÃ¶lgeyi istikrarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸanlara karÅŸÄ± daima dayanÄ±ÅŸma iÃ§indeyiz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sorunlarÄ±n Ã¼stesinden gelmek iÃ§in beraber Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±yÄ±z." dedi.

TÃœRK BAKANLAR ÃœRDÃœN'E GÄ°DECEK

Suriye meselesi ve sÄ±nÄ±rlarÄ±n kapalÄ± olmasÄ± nedeniyle ekonomik zorluklarÄ±n bulunduÄŸuna iÅŸaret eden Mulki, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci ve UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan'Ä±n yakÄ±n zamanda ÃœrdÃ¼n'e ziyaret gerÃ§ekleÅŸtireceklerini bildirdi.

Mulki, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Filistin konusunu da deÄŸerlendirdiklerine dikkati Ã§ekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°ki devlet zemini altÄ±nda Ã§Ã¶zÃ¼m olmalÄ±. BaÄŸÄ±msÄ±z Filistin devleti kurulmalÄ± ve sÄ±nÄ±rlarÄ± 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±na gÃ¶re olmalÄ±dÄ±r. Biz aynÄ± zamanda uluslararasÄ± toplum kararÄ±yla Ä°srail'in uyarÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. Ä°srail'in mutlaka gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere dÃ¶nmesi gerekmektedir. Bir takvim belirlenmelidir. Ä°sraillilerle Filistinlilerin, Filistin devletinin kurulmasÄ± iÃ§in mutlaka anlaÅŸmalarÄ± gerekmektedir Ã§Ã¼nkÃ¼ Filistinlilerin kendi topraklarÄ±nda bu devleti ilan etmeleri gerekmektedir."

TÃ¼rkiye-ÃœrdÃ¼n iliÅŸkilerinin 70. yÄ±lÄ±nÄ± kutladÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Mulki, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede turizm ve sanayi alanÄ± ile deniz yollarÄ±yla ilgili de iki Ã¼lke arasÄ±ndaki geliÅŸmeleri ele aldÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.

Mulki ayrÄ±ca iki Ã¼lkeyi tehdit eden terÃ¶re karÅŸÄ± iÅŸ birliÄŸini de konuÅŸtuklarÄ±nÄ± dile getirdi.

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