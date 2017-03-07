DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

17:04, 07 Mart 2017 SalÄ±

"HÃ¼kÃ¼metimize karÅŸÄ± sistematik engelleme var"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB) BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, Almanya'nÄ±n Avrupa'dan sorumlu Federal Devlet BakanÄ± Michael Roth ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, "TÃ¼rk bakanlarÄ±n Almanya'daki konuÅŸmasÄ±nÄ±n engellenmesi asla kabul edilemez. HÃ¼kÃ¼metimize karÅŸÄ± sistematik bir engelleme olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bu durumun dÃ¼zeltilmesini istiyoruz. Herhangi bir Alman siyasetÃ§i TÃ¼rkiye'ye gelip Alman vatandaÅŸlarÄ±na konuÅŸmak isterse biz bu buluÅŸmanÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayacak gÃ¼Ã§te bir Ã¼lkeyiz." dedi.

BakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, karÅŸÄ± tarafÄ±n talebi Ã¼zerine yapÄ±lan telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Bakan Ã‡elik, AB sÃ¼reci ve terÃ¶rle mÃ¼cadele ile TÃ¼rk bakanlarÄ±n Almanya'da vatandaÅŸlarla buluÅŸmasÄ±nÄ±n engellenmesi konularÄ±nÄ± mevkidaÅŸÄ±na aktardÄ±. Roth ise basÄ±n hÃ¼rriyeti konusundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸtÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Bakan Ã‡elik'in Roth'a, "TÃ¼rk bakanlarÄ±n Almanya'daki konuÅŸmasÄ±nÄ±n engellenmesi asla kabul edilemez. Ã–nÃ¼mÃ¼ze sÃ¼rekli olarak yerel otorite ve gÃ¼venlik sorunlarÄ± getiriliyor. TÃ¼rk-Alman iliÅŸkileri yerel otoritelerin deÄŸil, Alman Devletinin sorumluluÄŸundadÄ±r. Daha Ã¶nce defalarca miting yaptÄ±k. NasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz." dediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Roth'a, daha Ã¶nce CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n da Avrupa'daki vatandaÅŸlara telekonferansla seslenmesinin engellendiÄŸini hatÄ±rlatan Ã‡elik, PKK elebaÅŸlarÄ±ndan Cemil BayÄ±k'Ä±n telekonferansla toplantÄ±ya katÄ±lmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunu anÄ±msattÄ±. Ã‡elik, "HÃ¼kÃ¼metimize karÅŸÄ± bunun sistematik bir engelleme olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bu durumun dÃ¼zeltilmesini istiyoruz. Herhangi bir Alman siyasetÃ§i TÃ¼rkiye'ye gelip Alman vatandaÅŸlarÄ±na konuÅŸmak isterse biz bu buluÅŸmanÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayacak gÃ¼Ã§te bir Ã¼lkeyiz." dedi.

Â