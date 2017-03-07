Filistin'de Ä°srail askerleri ile arbede

ABD'nin 'BatÄ± Åžeria' mesajÄ± Ä°srail'i kÄ±zdÄ±rdÄ±!

Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, "ABD'den bana gelen doÄŸrudan bir mesajda 'Ä°srail'in BatÄ± Åžeria'yÄ± ilhak etmesi halinde Trump yÃ¶netimi ile acil bir kriz yaÅŸanacaÄŸÄ±' iletildi. HÃ¼kÃ¼met bÃ¶yle bir niyetinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koymalÄ±" dedi