Filistin'de Ä°srail askerleri ile arbede

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BatÄ± Åžeria'da Filistinlilerle Ä°srail askerleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan arbedede 5 Filistinli yaralandÄ±, iki Filistinli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ramallah'taki Ofer hapishanesi Ã¶nÃ¼nde Birzeit Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencilerinden bazÄ±larÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na almak isteyen Ä°srail askerleri ile Filistinli Ã¶ÄŸrenciler arasÄ±nda Ã§Ä±kan arbedede 5 Ã¶ÄŸrenci plastik mermiyle vurularak yaralandÄ±.
Ä°srail askerlerinin gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz kullanmasÄ± sonucu birÃ§ok Ã¶ÄŸrenci boÄŸulma tehlikesi atlatÄ±rken askerler arbedenin ardÄ±ndan iki Ã¶ÄŸrenciyi de gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Filistinlilerle Ä°srail askerleri arasÄ±nda Ã§Ä±kan arbedede 5 Filistinli yaralandÄ±
Kuveyt BaÅŸbakanÄ± ile Pakistan BaÅŸbakanÄ± iki Ã¼lke arasÄ±nda iÅŸ birliÄŸini geliÅŸtirme yollarÄ± ile ortak Ã¶neme sahip bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± meseleler hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Macaristan HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Kovacs, "Ä°leri teknoloji sayesinde tel Ã¶rgÃ¼ye insan hayatÄ±nÄ± tehlikeye atmayan elektrik verilecek" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ä°srail Enerji, AltyapÄ± ve Su KaynaklarÄ± BakanÄ± nisanda Ä°stanbul'da yapÄ±lacak Atlantik Konseyi toplantÄ±sÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye'ye ziyarette bulunmasÄ± bekleniyor.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan, "ABD'nin THAAD fÃ¼ze sistemini GÃ¼ney Kore'ye yerleÅŸtirmesine karÅŸÄ±yÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ± geldi
Suudi Arabistan KralÄ± Selman ve beraberindeki 600 kiÅŸilik kafileye Malezya'nÄ±n baÅŸkenti Kuala Lumpur'da bombalÄ± araÃ§la saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemeye hazÄ±rlanan 7 kiÅŸi, Malezya polisince yakalandÄ±
Fransa'nÄ±n Tignes kayak merkezinde Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã‡ok sayÄ±da kiÅŸi Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kaldÄ±
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yer alan Yahudi yerleÅŸim birimlerini veya Ä°srail'i boykot etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapanlara vize verilmeyecek
Pentagon yetkilisi, "GÃ¼nÃ¼n sonunda kararÄ± Beyaz Saray verecek. Ancak ÅŸu an itibariyle SDG ve ortaklarÄ±mÄ±z ile iÅŸ birliÄŸimiz yÃ¼rÃ¼yor. Bu iÅŸ birliÄŸini deÄŸiÅŸtirecek Ã§ok sebep yok." dedi
Sudan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABD yÃ¶netiminin vize sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirmesinden duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± dile getirerek kararÄ±n gÃ¶zden geÃ§irilmesini istedi
Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, "ABD'den bana gelen doÄŸrudan bir mesajda 'Ä°srail'in BatÄ± Åžeria'yÄ± ilhak etmesi halinde Trump yÃ¶netimi ile acil bir kriz yaÅŸanacaÄŸÄ±' iletildi. HÃ¼kÃ¼met bÃ¶yle bir niyetinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koymalÄ±" dedi
ABD Devlet BaÅŸkanÄ± Donald Trump'un gÃ¶Ã§menlere yÃ¶nelik politikalarÄ±nÄ±n belirsizliÄŸine dikkati Ã§ekilerek, NijeryalÄ±lara zorunlu ya da acil bir durum olmadÄ±kÃ§a ABD'ye seyahat etmemeleri uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
Kanada, UkraynalÄ± askerler iÃ§in tasarlanan UNIFIER programÄ±nÄ± 2019 yÄ±lÄ±na kadar uzatacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Kolombiya'da Odebrecht rÃ¼ÅŸvet skandalÄ±nda bu kez Kolombiya lideri Santos mercek altÄ±nda
Konut ve Kentsel GeliÅŸim BakanÄ± Carson'Ä±n "ABD'ye kÃ¶le gemileriyle gelen gÃ¶Ã§menler" ifadesi tepki Ã§ekti. Carson'Ä±n "kÃ¶lelerle gÃ¶Ã§menleri aynÄ± kefeye koyan" ifadesi Ã¶zellikle sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k eleÅŸtiri aldÄ±.
Kuzey Kore, Malezya vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeden ayrÄ±lmasÄ±nÄ± geÃ§ici olarak yasakladÄ±. Malezya da Kuzey Koreli diplomatlarÄ±n Ã¼lkeden Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na yasak getirdi