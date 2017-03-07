17:49, 07 Mart 2017 SalÄ±

YÄ±ldÄ±rÄ±m-Mulki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin perde arkasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "ÃœrdÃ¼n makamlarÄ±, 15 Temmuz'un ardÄ±ndan FETÃ–'ye ait Amman'daki okulu kapatma kararÄ± aldÄ±lar ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ettiler. ÃœrdÃ¼n halkÄ±nÄ±n halkÄ±mÄ±zla gÃ¶sterdiÄŸi bu dayanÄ±ÅŸmayÄ± ÅŸÃ¼phesiz hiÃ§ unutmayacaÄŸÄ±z." dedi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ileÂ ÃœrdÃ¼n BaÅŸbakanÄ± ve Savunma BakanÄ± Hani el Mulki,Â Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde gerÃ§ekleÅŸtirdikleri baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ±nda, ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

ÃœrdÃ¼n BaÅŸbakanÄ± Mulki'nin, TÃ¼rkiye ziyaretini 5 bakandan oluÅŸan heyetle gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini dile getiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, iki Ã¼lke bakanlarÄ±nÄ±n Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde bir araya gelerek, gÃ¼ndemdeki konularÄ± detaylarÄ±yla ele aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Â

Bunun TÃ¼rkiye ve ÃœrdÃ¼n arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin ve yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nemini aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶sterdiÄŸini ifade eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, ziyaret kapsamÄ±nda hem ikili hem de bÃ¶lgesel konularda Ã§ok faydalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduklarÄ±nÄ± aktardÄ±.Â

ÃœrdÃ¼n BaÅŸbakanÄ± Mulki'nin ziyaretinin, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki diplomatik iliÅŸkilerin tesis edilmesinin 70. yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini dile getiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, ziyaretin, bu aÃ§Ä±dan Ã¶zel bir anlam ifade ettiÄŸini vurguladÄ±.Â

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, iki Ã¼lke iliÅŸkilerinin 70. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± etkinliklerle kutlanmasÄ± konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸine vardÄ±klarÄ±nÄ± aktaran YÄ±ldÄ±rÄ±m, aradan geÃ§en 70 yÄ±la bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, TÃ¼rkiye ve ÃœrdÃ¼n halklarÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸ, istikrar, iÅŸ birliÄŸi ve refah iÃ§in gÃ¶sterdikleri gayretin aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkat Ã§ekti.Â

"DAYANIÅžMAYI DAHA DA ARTIRMAK ZORUNDAYIZ"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, iki Ã¼lkenin, bÃ¶lgede yaÅŸanan tÃ¼rlÃ¼ badire karÅŸÄ±sÄ±nda ortaya koyduklarÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ dayanÄ±ÅŸmanÄ±n aÅŸikar olduÄŸuna iÅŸaret ederek, "BugÃ¼n de bÃ¶lgede karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunduÄŸumuz krizler bakÄ±mÄ±ndan ikili iÅŸ birliÄŸini ve dayanÄ±ÅŸmayÄ± daha da artÄ±rmak zorundayÄ±z. Siyasi makamlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra diplomatlarÄ±mÄ±z, askeri ve gÃ¼venlik birimlerimiz, iÅŸ adamlarÄ±mÄ±z ve iki Ã¼lke halklarÄ± arasÄ±nda iliÅŸkilerin daha da ileriye taÅŸÄ±nmasÄ± bir ihtiyaÃ§tÄ±r." dedi.

Mulki ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, sahada saÄŸlanan ikili iÅŸ birliÄŸinin daha da artÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ikili konularÄ±n yanÄ± sÄ±ra iki Ã¼lkeyi yakÄ±ndan ilgilendiren bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± meseleleri kapsamlÄ± ÅŸekilde deÄŸerlendirme fÄ±rsatÄ± bulduklarÄ±nÄ± anlattÄ±.Â

YÄ±ldÄ±rÄ±m, iki dost ve kardeÅŸ Ã¼lke TÃ¼rkiye ile ÃœrdÃ¼n arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin, daha ileri noktaya taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in ortak irade olduÄŸunu belirtti.

"BU DAYANIÅžMAYI ÅžÃœHESÄ°Z HÄ°Ã‡ UNUTMAYACAÄžIZ"

ÃœrdÃ¼n'Ã¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) ile mÃ¼cadelede, TÃ¼rkiye'ye verdiÄŸi destek iÃ§in ÃœrdÃ¼n BaÅŸbakanÄ± Mulki baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n ÃœrdÃ¼n halkÄ±na teÅŸekkÃ¼rlerini ileten YÄ±ldÄ±rÄ±m, "ÃœrdÃ¼n makamlarÄ±, 15 Temmuz'un ardÄ±ndan FETÃ–'ye ait Amman'daki okulu kapatma kararÄ± aldÄ±lar ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ettiler. ÃœrdÃ¼n halkÄ±nÄ±n, halkÄ±mÄ±zla gÃ¶sterdiÄŸi bu dayanÄ±ÅŸmayÄ± ÅŸÃ¼phesiz hiÃ§ unutmayacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

BÃ¶lgede, istikrar unsuru olan iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ikili temaslarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ve yeni iÅŸ birliÄŸi alanlarÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n bir ihtiyaÃ§ olduÄŸuna iÅŸaret eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Mulki ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmemizde, Ã¶zellikle ekonomik iÅŸ birliÄŸi konularÄ±nÄ± ele aldÄ±k. 2011'de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren serbest ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ±n ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±n korunmasÄ± anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n gereÄŸi olarak ikili ticaretimizi bugÃ¼nkÃ¼ seviyesinin Ã§ok daha Ã¼zerine Ã§Ä±karma imkanÄ± ve potansiyeli olduÄŸunu bir kez daha teyit ettik. GeÃ§en yÄ±l itibarÄ±yla 813 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸen ikili ticaret hacmimiz maalesef iki Ã¼lkenin potansiyelini yansÄ±tmaktan Ã§ok uzaktÄ±r. Ä°lk etapta bu rakamÄ± 3 milyar dolar seviyesine Ã§Ä±karmak iÃ§in gereken adÄ±mlarÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± atma kararÄ± aldÄ±k." diye konuÅŸtu.

"Ä°SKENDERUN VE AKABE LÄ°MANLARI ARASINA RO-RO HATTI"

Suriye konusunu etraflÄ±ca deÄŸerlendirdiklerini dile getiren BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaretin dÃ¼ÅŸmesinin ana etkenlerinden birinin, Suriye'de yaÅŸanan savaÅŸ nedeniyle TÃ¼rkiye ile ÃœrdÃ¼n arasÄ±ndaki karayolu baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n kesilmesi olduÄŸuna dikkat Ã§ekti.Â

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Burada ortaya Ã§Ä±kan olumsuzluÄŸu gidermek iÃ§in dÃ¼zenli deniz seferlerinin, Ä°skenderun ve Akabe limanlarÄ± arasÄ±nda Ro-Ro hattÄ± olarak baÅŸlatÄ±lmasÄ± iÃ§in ulaÅŸtÄ±rma ve ekonomi bakanlÄ±klarÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸacak ve bu konuda gereken teÅŸvik tedbirlerini almak suretiyle bu hattÄ± hayata geÃ§ireceklerdir." dedi.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda tatmin edici dÃ¼zeyde seyreden savunma ve gÃ¼venlik alanÄ±ndaki iliÅŸkileri ele aldÄ±klarÄ±nÄ± bildiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, bÃ¶lgedeki geliÅŸmeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda, bu alandaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n derinleÅŸtirilmesinin ihtiyaÃ§ olduÄŸunu, askeri alanda eÄŸitim baÅŸta olmak Ã¼zere bu alandaki ahdi iÅŸ birliÄŸi zeminini daha da gÃ¼Ã§lendirmek istediklerini vurguladÄ±.Â

YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÃœrdÃ¼n BaÅŸbakanÄ± Mulki ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, kÃ¼ltÃ¼rel konulara da deÄŸindiklerini, Ã¶zellikle eÄŸitim ve kÃ¼ltÃ¼r alanÄ±nda devam eden iÅŸ birliÄŸini geliÅŸtirme konusundaki kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± teyit ettiklerini belirtti.

SURÄ°YE'DE KALICI Ã‡Ã–ZÃœM

BÃ¶lgede son derece hassas bir dÃ¶nem yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"ÃœrdÃ¼n ve TÃ¼rkiye, bÃ¶lgede yaÅŸanan geliÅŸmelerden ve istikrarsÄ±zlÄ±ktan en fazla, en yakÄ±n etkilenen iki Ã¼lkedir. DolayÄ±sÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizde DEAÅž'la mÃ¼cadelenin yanÄ± sÄ±ra Suriye'deki son durumu, yaÅŸanan insani krizi, Suriye'ye komÅŸu iki Ã¼lke olarak Ã¼zerimizdeki aÄŸÄ±r sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± baskÄ±sÄ±nÄ± ve OrtadoÄŸu'daki son geliÅŸmeleri kapsamlÄ± ÅŸekilde deÄŸerlendirme fÄ±rsatÄ± bulduk. Bu baÄŸlamda Suriye'de saÄŸlanan ateÅŸkesin, kalÄ±cÄ± siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me evrilmesi yÃ¶nÃ¼nde gayretlerin bundan bÃ¶yle Cenevre sÃ¼recinde artÄ±rÄ±larak devam ettirilmesinin Ã¶nemine iÅŸaret ettik. Bu kapsamda ÃœrdÃ¼n'Ã¼n aktif katÄ±lÄ±mÄ± ve TÃ¼rkiye ile beraber Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ esas alan ve Suriye'de yaÅŸayan, Suriye'nin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mÃ¼cadele eden bÃ¼tÃ¼n gruplarÄ±n dahil olduÄŸu kalÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n vazgeÃ§ilmez olduÄŸunu, ÃœrdÃ¼n ve TÃ¼rkiye olarak bu konuda kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir kez daha ifade ettik. Ã–zellikle 2012 Cenevre Bildirisi, 2254 sayÄ±lÄ± BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi kararÄ±ndaki parametreler Ã§erÃ§evesinde bir Ã§Ã¶zÃ¼m mutlaka saÄŸlanmalÄ±dÄ±r."

DEAÅž'LA MÃœCADELE

TÃ¼rkiye ve ÃœrdÃ¼n'Ã¼n, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'la mÃ¼cadelede uluslararasÄ± koalisyonunun bir Ã¼yesi olduÄŸunu hatÄ±rlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, iki Ã¼lkenin terÃ¶rle mÃ¼cadelede Ã¶n safta yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"DEAÅž'la etkin mÃ¼cadelede, Suriye'nin birlik, bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ aleyhine gÃ¼ndem izleyen kesimlerle hiÃ§bir yere varÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± bÃ¼tÃ¼n muhataplarÄ±mÄ±za iletmiÅŸ bulunuyoruz. Bu baÄŸlamda, Suriye'nin kuzeyinde YPG/PYD gibi PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle aynÄ± karakteri taÅŸÄ±yan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin, bazÄ± mÃ¼ttefiklerimizce terÃ¶rle mÃ¼cadelede ortak seÃ§ilmiÅŸ olmasÄ± bir talihsizliktir. TÃ¼rkiye olarak hiÃ§bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kullanÄ±larak, baÅŸka bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yok edilemeyeceÄŸini, bu olsa olsa yeni bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n daha da bÃ¼yÃ¼yerek sorunlarÄ± iÃ§inden Ã§Ä±kÄ±lmaz hale getireceÄŸini muhataplarÄ±mÄ±za aÃ§Ä±kÃ§a ifade etmiÅŸ bulunuyoruz."Â

Ä°ki Ã¼lkeyi yakÄ±ndan ilgilendiren Ã¶nemli bir meselenin de Ä°srail-Filistin anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye ve ÃœrdÃ¼n'Ã¼n OrtadoÄŸu'da kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸÄ±n tesisini arzu ettiklerini vurguladÄ±.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Filistinlilerin haklÄ± davalarÄ±nÄ± uluslararasÄ± camiada seslendiren iki Ã¼lkenin ÃœrdÃ¼n ve TÃ¼rkiye olduÄŸuna iÅŸaret ederek, "Bu baÄŸlamda Ä°srail'in yerleÅŸim politikasÄ±ndan ve ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± planÄ±ndan duyduÄŸumuz kaygÄ±yÄ± bir kez daha ifade etmek isterim." diye konuÅŸtu.

KudÃ¼s'Ã¼n hamisi durumundaki ÃœrdÃ¼n'Ã¼n oynadÄ±ÄŸÄ± rolÃ¼ takdir ettiklerini konuk BaÅŸbakan'a bir kez daha ifade etme fÄ±rsatÄ± bulduÄŸunu aktaran Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Esasen KudÃ¼s'Ã¼n ve Haremi Åžerif'in statÃ¼sÃ¼nÃ¼n muhafazasÄ± sadece Arap camiasÄ± deÄŸil aynÄ± zamanda tÃ¼m Ä°slam dÃ¼nyasÄ± iÃ§in Ã¶nem arz etmektedir ve bu konudaki sorumluluk hepimizindir." dedi.Â

YÄ±ldÄ±rÄ±m, ziyareti dolayÄ±sÄ±yla Mulki ve heyetine teÅŸekkÃ¼r etti.Â

AÃ§Ä±klamalarÄ±n ardÄ±ndan sorularÄ± da yanÄ±tlayan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaretin artÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n rolÃ¼nÃ¼n ne olacaÄŸÄ± ve hÃ¼kÃ¼metlerin Ã¶zel sektÃ¶re ne gibi kolaylÄ±klar saÄŸlayacaÄŸÄ± sorusu Ã¼zerine, BaÅŸbakan el-Mulki'nin bir Ã¶nceki gÃ¶revinin Akabe EndÃ¼stri BÃ¶lgesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu anÄ±msattÄ±.Â

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Akabe EndÃ¼stri BÃ¶lgesi'nin canlandÄ±rÄ±lmasÄ±, oraya yeni yatÄ±rÄ±mlar yapÄ±lmasÄ±, TÃ¼rkiye'den yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n oraya Ã§ekilmesi iÃ§in yapÄ±labilecek Ã¶nemli iÅŸler var. Bunun iÃ§in hem hava ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n hem de deniz yolu ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n cazip hale gelmesi lazÄ±m." diye konuÅŸtu.Â

Konuya iliÅŸkin her iki Ã¼lkenin ilgili bakanlarÄ±na gÃ¶rev verdiklerini anlatan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Onlar kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde bu konuyu Ã§alÄ±ÅŸacaklar ve bir an Ã¶nce bu bÃ¶lgenin canlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve bu baÄŸlamda yen yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n bÃ¶lgeye getirilmesi iÃ§in gerekli teÅŸviklerin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in bir mÃ¼ÅŸterek Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§erisine girecekler. Bu sadece bakanlardan oluÅŸmayacak aynÄ± zamanda iÅŸ alemini, Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼, yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±, ticaret erbabÄ±nÄ± da iÅŸin iÃ§ine sokarak bu ÅŸekilde hem iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaret dengesini saÄŸlamak aynÄ± zamanda da bÃ¶lgenin canlanmasÄ± iÃ§in Ã¶nemli bir adÄ±m atacaÄŸÄ±z."Â

YÄ±ldÄ±rÄ±m, bÃ¶lgenin canlanmasÄ±nÄ±n sadece ÃœrdÃ¼n-TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki ticari iliÅŸkileri geliÅŸtirmekle kalmayacaÄŸÄ±nÄ±, bunun aynÄ± zamanda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã¼lkelere olan alÄ±ÅŸveriÅŸi ve ticareti de canlandÄ±rmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

"ORTAK DÃœÅžMAN BÃ–LGEDE HUZURU BOZAN TERÃ–R UNSURLARIDIR"

Bir gazetecinin Antalya'da ABD, TÃ¼rkiye ve Rusya Genelkurmay BaÅŸkanlarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±yÄ± hatÄ±rlatarak, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan MÃ¼nbiÃ§'in temizlenmesi iÃ§in adÄ±m atÄ±labilir mi? TÃ¼rkiye'nin bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden beklentisi nedir?" sorusunu yÃ¶neltmesi Ã¼zerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, Suriye'nin bÃ¼tÃ¼n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden temizlenmesi iÃ§in Ã§ok iyi bir koordinasyona ihtiyaÃ§ olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ã‡Ã¼nkÃ¼ bÃ¶lgede birÃ§ok Ã¼lke var. BirÃ§ok Ã¼lke olunca burada gerek DEAÅž gerek YPG/PYD, El Nusra ve benzeri bÃ¼tÃ¼n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin temizlenmesi gerekiyor. Bu yÃ¼zden de eÄŸer bu koordinasyon saÄŸlanamazsa hiÃ§ arzu etmediÄŸimiz Ã§atÄ±ÅŸma riski oluÅŸabilir. BugÃ¼n ve yarÄ±n da devam edecek toplantÄ±nÄ±n asÄ±l amacÄ±, orada, bÃ¶lgede terÃ¶rle mÃ¼cadele yaparken koordinasyonu en iyi ÅŸekilde nasÄ±l saÄŸlarÄ±z, taraflarÄ±n birbirlerinin operasyonlarÄ±na mÃ¼dahale etmemesini ve tatsÄ±z olaylarÄ±n meydana gelmemesini nasÄ±l temin ederiz, bunu Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bu, gerekli olan bir ÅŸey.Â

TabiatÄ±yla ortak tehdit, dÃ¼ÅŸman bÃ¶lgede huzuru bozan ve Suriye'de barÄ±ÅŸÄ±, kalÄ±cÄ± siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ engelleyen terÃ¶r unsurlarÄ±dÄ±r. TerÃ¶r unsurlarÄ± arasÄ±nda hiÃ§bir ayrÄ±m yapmadan kararlÄ±lÄ±kla hepsinin Ã¼zerine gitmek gerekiyor. Bu konuda ÃœrdÃ¼n de TÃ¼rkiye de aynÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncede. Gerek koalisyon gÃ¼Ã§leri gerek Ä°ran gerek Rusya gerek ABD bu faaliyetleri yaparken mutlaka bir yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde olmalarÄ± gerekiyor. TÃ¼rkiye olarak biz bunun temin edilmesi yÃ¶nÃ¼nde Ã¶ncÃ¼lÃ¼k yapÄ±yoruz, geÃ§miÅŸte yaÅŸanan tatsÄ±z hadiselerin bir daha olmamasÄ± iÃ§in."

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