Darbeci yÃ¼zbaÅŸÄ± 'SÄ±kmayana ben sÄ±karÄ±m' demiÅŸ

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin Malatya'daki 2. Ordu ve 7. Ana Jet Ãœs komutanlÄ±klarÄ±nda gÃ¶revli 28'i tutuklu 76 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada tutuksuz erler savunma yapÄ±yor.
Malatya 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince YakÄ±nca Spor Salonu'nda gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmanÄ±n Ã¶ÄŸleden sonraki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, tutuksuz yargÄ±lanan erÂ Muhlis T, savunma yaptÄ±.
Muhlis T, savunmasÄ±nda, askerliÄŸini yapmak iÃ§in Malatya'ya geldiÄŸini, okuma ve yazmasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Darbenin ne olduÄŸunu da bilmediÄŸini ileri sÃ¼ren Muhlis T, koÄŸuÅŸta uyuduÄŸu sÄ±rada uyandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sonra aÅŸaÄŸÄ±ya indiklerini ve kendilerine bu sÄ±rada komutanlarÄ±nÄ±n "Ã§abuk, Ã§abuk" diye sÃ¶ylemlerde bulunduÄŸunu ifade etti.
Muhlis T, arkadaÅŸlarÄ±yla aÅŸaÄŸÄ±ya indiklerini aktararak, "AÅŸaÄŸÄ±ya indikten sonra arkadaÅŸlar 'Kemal yÃ¼zbaÅŸÄ±nÄ±n emri olduÄŸunu ve silah almamÄ±z gerektiÄŸini' sÃ¶yledi. Hatta tatbikat yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶ylediler. Bunu Kemal YÃ¼zbaÅŸÄ±â€™dan duymadÄ±m. ArkadaÅŸlarla nizamiyeye gittik, karanlÄ±ktÄ±. Cahil oluÄŸum iÃ§in rÃ¼tbeleri de bilmiyorum. Nizamiyeye gittikten sonra Kemal YÃ¼zbaÅŸÄ± 'mevzi alÄ±n tatbikat var' ÅŸeklinde sÃ¶zler sÃ¶yledi." dedi.
Sabah 08.00 sÄ±ralarÄ±na kadar mevzi alarak beklediklerini belirten Muhlis T, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"O sÄ±rada yine Kemal YÃ¼zbaÅŸÄ± 'hiÃ§ kimse iÃ§eriye girmeyecek, polisler dahil kimse iÃ§eriye girmeyecek, girene sÄ±kÄ±n' ÅŸeklinde emir verdi. Hatta 'sÄ±kmayana ben sÄ±karÄ±m' ÅŸeklinde sÃ¶zler de sÃ¶yledi. Ben bu sÄ±rada havaya 2 el ateÅŸ ettim. Sonra da sÃ¼rÃ¼nerek yavaÅŸ yavaÅŸ oradan aÄŸaÃ§lÄ±k kÄ±sma doÄŸru kaÃ§tÄ±m. Ã–nce yemekhaneye sonra koÄŸuÅŸa gittim daha sonra da teslim oldum. Nizamiyedeyken bize ateÅŸ ediliyordu. Kimseyi hedef almadÄ±m. Nizamiye civarÄ±ndayken arkadaÅŸÄ±mÄ±z er Abdi YÄ±ldÄ±z ateÅŸ sonucu yaralandÄ±. Ne ÅŸekilde yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyorum, sonradan yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendim. Yine, Kemal YÃ¼zbaÅŸÄ±, 'KomutanÄ±mÄ±zÄ± almaya gelmiÅŸler, biz de komutanÄ±mÄ±zÄ± vermeyeceÄŸiz, gerekirse Ã§arpÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z' dedi."
DuruÅŸma, sanÄ±k savunmalarÄ±yla devam ediyor.
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